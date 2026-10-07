Κυκλοφόρησε το teaser του «The Exorcist: Martyrs» με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον
Κυκλοφόρησε το teaser του «The Exorcist: Martyrs» με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον
Οι πρώτες εικόνες από τη νέα εκδοχή του Μάικ Φλάναγκαν
Οι πρώτες εικόνες από τη νέα εκδοχή του «Εξορκιστή» ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω του teaser του «The Exorcist: Martyrs» που κυκλοφόρησε, με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικ Φλάναγκαν.
Η Universal Pictures αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη ταινία, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου τρέιλερ, που αναμένεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Γιόχανσον, ενώ μαζί της εμφανίζονται οι Τζον Λεγκουιζάμο, Ντιάν Λέιν και Σάσα Κάλε.
Δείτε το teaser
Το «The Exorcist: Martyrs» αποτελεί μια οκαίνουρια εκδοχή του εμβληματικού franchise, με τον Φλάναγκαν να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, το σενάριο και μέρος της παραγωγής. Ο δημιουργός επιχειρεί μέσα από το νέο φιλμ να δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση στο σύμπαν του «Εξορκιστή». Τα γυρίσματα έγιναν στη Νέα Υόρκη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, με παραγωγό τον Τζέισον Μπλουμ για τις Blumhouse, Atomic Monster, Morgan Creek και Red Room Pictures.
Σύμφωνα με το iHorror, η επίσημη σύνοψη της ταινίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, η ιστορία φέρεται να επικεντρώνεται σε μια ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης, την οποία υποδύεται η Γιόχανσον. Η πρωταγωνίστρια αναλαμβάνει μια υπόθεση που συνδέεται με την εκτέλεση ενός κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως «Father Sunday», τον οποίο ενσαρκώνει ο Λεγκουιζάμο.
Η εκτέλεση όμως, δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα δύο ιερείς, τους οποίους υποδύονται οι Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λόρενς Φίσμπερν, να εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, ο 12χρονος γιος της ντετέκτιβ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπι Τζουπ, βρίσκεται στο στόχαστρο μιας δαιμονικής δύναμης.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης αρκετοί ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Μάικ Φλάναγκαν στις δημοφιλείς σειρές του, μεταξύ των οποίων τα «The Haunting of Hill House» και «The Fall of the House of Usher». Ανάμεσά τους είναι οι Κάρλα Γκουτζίνο, Χάμις Λινκλέιτερ, Καρλ Λάμπλι, Σαμάνθα Σλόγιαν, Κέιτ Σίγκελ, Τζον Γκάλαγερ Τζούνιορ και Μπέντζαμιν Πάτζακ.
Ο Φλάναγκαν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να δημιουργήσει την πιο τρομακτική ταινία της καριέρας του, ένα εγχείρημα που «δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στο franchise», το οποίο «θα τιμά την κληρονομιά των προηγούμενων ταινιών, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται στη νοσταλγία». Το «The Exorcist: Martyrs» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου του 2027.
Η Universal Pictures αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη ταινία, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου τρέιλερ, που αναμένεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Γιόχανσον, ενώ μαζί της εμφανίζονται οι Τζον Λεγκουιζάμο, Ντιάν Λέιν και Σάσα Κάλε.
Δείτε το teaser
Το «The Exorcist: Martyrs» αποτελεί μια οκαίνουρια εκδοχή του εμβληματικού franchise, με τον Φλάναγκαν να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, το σενάριο και μέρος της παραγωγής. Ο δημιουργός επιχειρεί μέσα από το νέο φιλμ να δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση στο σύμπαν του «Εξορκιστή». Τα γυρίσματα έγιναν στη Νέα Υόρκη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, με παραγωγό τον Τζέισον Μπλουμ για τις Blumhouse, Atomic Monster, Morgan Creek και Red Room Pictures.
Σύμφωνα με το iHorror, η επίσημη σύνοψη της ταινίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, η ιστορία φέρεται να επικεντρώνεται σε μια ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης, την οποία υποδύεται η Γιόχανσον. Η πρωταγωνίστρια αναλαμβάνει μια υπόθεση που συνδέεται με την εκτέλεση ενός κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως «Father Sunday», τον οποίο ενσαρκώνει ο Λεγκουιζάμο.
Η εκτέλεση όμως, δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα δύο ιερείς, τους οποίους υποδύονται οι Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λόρενς Φίσμπερν, να εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, ο 12χρονος γιος της ντετέκτιβ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπι Τζουπ, βρίσκεται στο στόχαστρο μιας δαιμονικής δύναμης.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης αρκετοί ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Μάικ Φλάναγκαν στις δημοφιλείς σειρές του, μεταξύ των οποίων τα «The Haunting of Hill House» και «The Fall of the House of Usher». Ανάμεσά τους είναι οι Κάρλα Γκουτζίνο, Χάμις Λινκλέιτερ, Καρλ Λάμπλι, Σαμάνθα Σλόγιαν, Κέιτ Σίγκελ, Τζον Γκάλαγερ Τζούνιορ και Μπέντζαμιν Πάτζακ.
Ο Φλάναγκαν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να δημιουργήσει την πιο τρομακτική ταινία της καριέρας του, ένα εγχείρημα που «δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στο franchise», το οποίο «θα τιμά την κληρονομιά των προηγούμενων ταινιών, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται στη νοσταλγία». Το «The Exorcist: Martyrs» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου του 2027.
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