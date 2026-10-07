Πέθανε ο τραγουδιστής της R&B Φρέντι Τζάκσον σε ηλικία 70 ετών

Φρέντι Τζάκσον

Ο Τζάκσον γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και γνώρισε μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ξεχωρίζοντας για τις μελωδικές ερμηνείες του. Στη μακρά μουσική του διαδρομή κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των R&B charts του Billboard με 10 singles, ενώ ήταν υποψήφιος δύο φορές για βραβείο Grammy.





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Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή, ο Αμερικανός τραγουδιστής της R&B,, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από επιτυχίες όπως τα «You Are My Lady» και «Rock Me Tonight (For Old Times Sake)».Η οικογένεια του τραγουδιστή ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μία ημέρα μετά τον θάνατό του, αναφέροντας πως άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Στο μήνυμα εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια του αγαπημένου τουςκαι μιλούν για την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.«Ο Φρέντι ήταν κάτι παραπάνω από μια θρυλική φωνή. Ήταν μια καλόκαρδη και γενναιόδωρη ψυχή που αγαπούσε τους θαυμαστές, την οικογένεια, τους φίλους και τη μουσική του με όλο του το είναι. Για δεκαετίες μας χάρισε τα τραγούδια που έγιναν το σάουντρακ των ιστοριών αγάπης μας, των γιορτών μας και των πιο πολύτιμων αναμνήσεών μας. Αυτό το δώρο θα ζει για πάντα» αναφέρεται στην ανάρτηση.Στη συνέχεια, η οικογένεια απευθύνεται σε όλους εκείνους που συνδέθηκαν με τον Τζάκσον μέσα από τη μουσική και τις εμφανίσεις του, ευχαριστώντας τους για την αγάπη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. «Σε όλους όσοι τραγούδησαν μαζί του, χόρεψαν ή αισθάνθηκαν κάτι όταν ο Φρέντι ανέβαινε στη σκηνή: σας ευχαριστούμε. Ήσασταν οικογένεια γι’ αυτόν και έφερε πάντα μαζί του την αγάπη σας» σημειώνεται στη δημοσόευση, η οποία συνοδεύεται από το τραγούδι του εκλιπόντος «Complicated», που κυκλοφόρησε το 2023.Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από τα νεανικά του χρόνια. Μεγαλώνοντας στο Χάρλεμ, έμαθε να τραγουδά γκόσπελ στην εκκλησία White Rock Baptist Church, εμπειρία που αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα στη μουσική του πορεία. Κατά τη δεκαετία του 1970 εντάχθηκε στο συγκρότημα Mystic Merlin, αναλαμβάνοντας τα κύρια φωνητικά. Με το συγκρότημα κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ, προτού ακολουθήσει τη δική του πορεία ως σόλο καλλιτέχνης.Το 1985 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «Rock Me Tonight» και σύντομα ξεχώρισε για την ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα φωνή του. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και του χάρισε δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy. Δύο χρόνια αργότερα, το 1987, κυκλοφόρησε το «Just Like The First Time», το οποίο απέκτησε επίσης πλατινένια διάκριση. Ο Φρέντι Τζάκσον συνέχισε να καταγράφει επιτυχίες στα αμερικανικά charts σε όλη τη δεκαετία του 1980, αλλά και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθιερώνοντας το όνομά του στη R&B σκηνή.