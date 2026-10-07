Αντίστροφη μέτρηση για την επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή

Ο μηχανισμός επεκτείνεται από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης - Tο όφελος να περνά στην τελική τιμή αγοράς - Το ποσό θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα