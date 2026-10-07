Δύο αδέλφια συνελήφθησαν για πλατφόρμα με κλεμμένες γυμνές φωτογραφίες 17.000 γυναικών στη Γαλλία
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Γαλλία Συλλήψεις Revenge Porn Φωτογραφίες

Δύο αδέλφια συνελήφθησαν για πλατφόρμα με κλεμμένες γυμνές φωτογραφίες 17.000 γυναικών στη Γαλλία

Η πλατφόρμα ⁠πουλούσε «πακέτα» κλεμμένου προσωπικού περιεχομένου που προέρχονταν από διάφορες πηγές, όπως υποκλοπή λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεξουαλική παρενόχληση (grooming) και revenge porn

Δύο αδέλφια συνελήφθησαν για πλατφόρμα με κλεμμένες γυμνές φωτογραφίες 17.000 γυναικών στη Γαλλία
Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε δύο αδέλφια ηλικίας 21 και 25 ετών, καθώς θεωρούνται ύποπτοι ότι διαχειρίζονταν μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία έφερε τον τίτλο NudeLeaksTeens και σε αυτήν αναρτούσαν γυμνές φωτογραφίες, που είχαν υποκλέψει, περισσότερων από 17.000 γυναικών και κοριτσιών, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με την εισαγγελέα. Οι Γάλλοι ερευνητές κατέσχεσαν επίσης το ποσό των 700.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, όπως bitcoin, ethereum, litecoin και USDT.

Η γαλλική αστυνομία διεξήγαγε την έρευνα με τη συνδρομή της αμερικανικής αστυνομίας και δικαστικών αρχών.

Η πλατφόρμα ⁠NudeLeaksTeens πουλούσε «πακέτα» κλεμμένου προσωπικού περιεχομένου που προέρχονταν από διάφορες πηγές, όπως υποκλοπή λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεξουαλική παρενόχληση (grooming) και revenge porn - σε βάρος περισσότερων από 17.000 γυναικών διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ αυτών ανηλίκων.

Οι χρήστες του ιστότοπου ενθαρρύνονταν, με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, να παράσχουν πληροφορίες ταυτοποίησης για το κάθε θύμα.

Η γαλλική εισαγγελία κάλεσε θύματα της πλατφόρμας να επικοινωνήσουν με τη μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.

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