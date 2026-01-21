Η Χίλαρι Νταφ έδωσε την πρώτη της συναυλία μετά από σχεδόν 20 χρόνια, δείτε βίντεο
Δεκαοκτώ χρόνια μετά και ακόμη δεν μπορώ να τακτοποιήσω πλήρως όλα όσα νιώθω, έγραψε σε ανάρτησή της
Η Χίλαρι Νταφ επέστρεψε στη σκηνή μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια, ξεκινώντας την περιοδεία της «Small Rooms, Big Nerves» από το Λονδίνο.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας η τραγουδίστρια ερμήνευσε την επιτυχία της «What Dreams Are Made Of» από την ταινία «The Lizzie Maguire Movie» του 2003 προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε πριν από την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, "luck...or something" στις 2 Φεβρουαρίου.
Η Χίλαρι Νταφ δεν εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τελευταίο της άλμπουμ το 2015. Αντιθέτως, παρέμεινε παρούσα μέσω της υποκριτικής και της παραγωγής, ενώ είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. «Έπρεπε να νιώθω ασφαλής και έπρεπε να έχω τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου και να είμαι απολύτως 100% έτοιμη», δήλωσε η σε συνέντευξή της στο Variety.
Δείτε βίντεο
Μετά την επιστροφή της στη σκηνή η Χίλαρι Νταφ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram για να μοιραστεί τα συναισθήματά της. Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά, εξομολογήθηκε ότι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν, αφού η επιστροφή ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε φανταστεί.
Όπως έγραψε: «Δεκαοκτώ χρόνια μετά, και ακόμη δεν μπορώ να τακτοποιήσω πλήρως όλα όσα νιώθω. Είχα φανταστεί πώς θα ήταν να επιστρέψω στη σκηνή, όμως αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αγάπη, η κοινότητα, η ενέργεια με βρήκαν με έναν τρόπο για τον οποίο δεν ήμουν προετοιμασμένη. Σας ευχαριστώ που περπατήσατε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που γιορτάσατε όσα υπήρξαν και ταυτόχρονα αγκαλιάσατε όσα γεννιούνται τώρα. Δεν ξέρω πώς κατέληξα εδώ, αλλά ξέρω ότι βρίσκομαι ακριβώς εκεί όπου πρέπει. Αληθινά, είναι αυτό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα, αλλά πραγματικό».
Η ανάρτηση της Χίλαρι Νταφ
Δείτε βίντεο
