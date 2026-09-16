Γιάννης Βαρδής για Γιώργο Μαζωνάκη: Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου και δεν μπορώ να ακούσω τίποτε άλλο πέρα απ' τα τραγούδια σου
Γιάννης Βαρδής για Γιώργο Μαζωνάκη: Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου και δεν μπορώ να ακούσω τίποτε άλλο πέρα απ' τα τραγούδια σου
Ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με ένα βίντεο που τραγουδούσαν μαζί το «Μακριά μου να φύγεις» σε νυχτερινό κέντρο
Επηρεασμένος από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ο Γιάννης Βαρδής, ο οποίος δήλωσε πως ο τραγουδιστής έχει στοιχειώσει τη σκέψη του και τις τελευταίες ημέρες δεν μπορεί να ακούσει τίποτε άλλο πέρα από τα δικά του τραγούδια.
Ο Γιάννης Βαρδής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του, κατά το οποίο τραγουδούσε μαζί του σε νυχτερινό κέντρο το «Μακριά μου να φύγεις» και δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης που κατέρριψε τα στερεότυπα, μοναδικός σε αυτό που έκανε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του προς την οικογένεια του τραγουδιστή, σημειώνοντας πως γνωρίζει τον πόνο της απώλειας: «Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ. Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Βαρδής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του, κατά το οποίο τραγουδούσε μαζί του σε νυχτερινό κέντρο το «Μακριά μου να φύγεις» και δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης που κατέρριψε τα στερεότυπα, μοναδικός σε αυτό που έκανε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του προς την οικογένεια του τραγουδιστή, σημειώνοντας πως γνωρίζει τον πόνο της απώλειας: «Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ. Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
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