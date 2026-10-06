Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο Champions League στο πόλο ανδρών, νίκησε 17-10 εκτός έδρας το Ανόβερο, βίντεο
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Ολυμπιακός Champions League πόλο Γιάννης Φουντούλης

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο Champions League στο πόλο ανδρών, νίκησε 17-10 εκτός έδρας το Ανόβερο, βίντεο

Οι ερυθρόλευκοι ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έφυγαν με το διπλό από τη Γερμανία

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο Champions League στο πόλο ανδρών, νίκησε 17-10 εκτός έδρας το Ανόβερο, βίντεο
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Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις φετινές του υποχρεώσεις στο Champions League στο πόλο ανδρών. 

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς πέρασε με 17-10 από το Ανόβερο και έκανε πρεμιέρα με ένα σημαντικό διπλό, που ήταν σίγουρα στα παιχνίδια, που έπρεπε να κερδίσει. 


Ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, οι Γερμανοί αντέδρασαν προς το τέλος της δεύτερης περιόδου όταν έκαναν το 4-6 σε 7-6. 

Οι ερυθρόλευκοι, ωστόσο, βρήκαν τις λύσεις με τους έμπειρους Γενηδουνιά και Φουντούλη και πήγαν στην ανάπαυλα με προβάδισμα 9-7. Διατήρησαν και αύξησαν τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο και πήραν τη νίκη. 

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 4-4, 1-2, 2-6

Ανόβερο (Αλεκσάντρ Ράντοβιτς): Σπίτανκ, Μάτσαν 2, Σίπερ 2, Λάνγκιεβιτζ, Κούπερς, Τσίρου 1, Μπάσιτς 2, Μπόζιτς, Βούγιοβιτς, Γκάνσεν 2, Μπένκε, Βουκίτσεβιτς 1.

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Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Αλαμάνος, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 3, Λόντσαρ 1, Χαρκόφ, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος.
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