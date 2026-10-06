Ο Ζιντάν έγινε ο πρώτος προπονητής της εθνικής Γαλλίας μετά από 22 χρόνια που ξεκίνησε σε τέσσερα ματς αήττητος
Ο Ζιντάν έγινε ο πρώτος προπονητής της εθνικής Γαλλίας μετά από 22 χρόνια που ξεκίνησε σε τέσσερα ματς αήττητος
Ο 54χρονος προπονητής έγραψε τρεις νίκες και μια ισοπαλία στην πρώτη σειρά αγώνων για το Nations League
Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει ξεκινήσει με το δεξί την παρουσία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας.
Τα αποτελέσματα ήταν ιδανικά αφού στην πρώτη σειρά των αναμετρήσεων στο Nations League, μέτρησε τρεις νίκες και μια ισοπαλία. Η Γαλλία νίκησε 1-0 στην Τουρκία, 1-0 στο Βέλγιο, έμεινε στο 1-1 με την Ιταλία στο Παρίσι και νίκησε εντός έδρας 4-1 το Βέλγιο.
Τα αποτελέσματα αυτά είχαν και ιστορικό χαρακτήρα. Ο Ζιντάν έγινε ο πρώτος προπονητής της εθνικής ομάδας που κέρδισε στο ντεμπούτο του μετά από 32 χρόνια. Ο τελευταίος που το είχε πετύχει ήταν ο Εμέ Ζακέ το 1994.
Το επίσης εντυπωσιακό ήταν πως έγινε ο πρώτος εδώ και 22 χρόνια, που παρέμεινε αήττητος στα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια μετά τον Ρεϊμόν Ντομενέκ το 2004.
«Ήμασταν αρκετά καλοί στα παιχνίδια μας, αν και πάντα μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Το πετύχαμε αυτό μέσα σε 15 ημέρες, στο πρώτο διάστημα διεθνών αγώνων. Είναι ενθαρρυντικό και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Δουλέψαμε πολύ καλά και ήταν σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτές τις δεκαπέντε ημέρες με ποιοτική δουλειά.
Είμαι ικανοποιημένος από την αντίδραση όλης της ομάδας» είπε ο Ζιντάν.
Τα αποτελέσματα ήταν ιδανικά αφού στην πρώτη σειρά των αναμετρήσεων στο Nations League, μέτρησε τρεις νίκες και μια ισοπαλία. Η Γαλλία νίκησε 1-0 στην Τουρκία, 1-0 στο Βέλγιο, έμεινε στο 1-1 με την Ιταλία στο Παρίσι και νίκησε εντός έδρας 4-1 το Βέλγιο.
Τα αποτελέσματα αυτά είχαν και ιστορικό χαρακτήρα. Ο Ζιντάν έγινε ο πρώτος προπονητής της εθνικής ομάδας που κέρδισε στο ντεμπούτο του μετά από 32 χρόνια. Ο τελευταίος που το είχε πετύχει ήταν ο Εμέ Ζακέ το 1994.
Το επίσης εντυπωσιακό ήταν πως έγινε ο πρώτος εδώ και 22 χρόνια, που παρέμεινε αήττητος στα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια μετά τον Ρεϊμόν Ντομενέκ το 2004.
«Ήμασταν αρκετά καλοί στα παιχνίδια μας, αν και πάντα μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Το πετύχαμε αυτό μέσα σε 15 ημέρες, στο πρώτο διάστημα διεθνών αγώνων. Είναι ενθαρρυντικό και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Δουλέψαμε πολύ καλά και ήταν σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτές τις δεκαπέντε ημέρες με ποιοτική δουλειά.
Είμαι ικανοποιημένος από την αντίδραση όλης της ομάδας» είπε ο Ζιντάν.
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