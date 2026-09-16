Κλάπηκαν στην Ολλανδία αντίτυπα του βιβλίου του Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του Νταϊάνα πριν κυκλοφορήσει

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως προσπάθησα να κάνω και όταν μίλησα στην κηδεία της», είπε - Η ολλανδική αστυνομία ερευνά την υπόθεση





Το BBC αναφέρει ότι τέσσερα αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης









Earl Spencer's bombshell new book is stolen: Several copies of Earl's explosive book about his sister Diana - and how King reacted to her death - are taken in raid on a Dutch lorry https://t.co/CDdaLLCNUr — Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026





Πηγή ανέφερε ότι ο οδηγός του φορτηγού έκανε το υποχρεωτικό διάλειμμά του σε χώρο στάθμευσης και κοιμόταν στην καμπίνα του όταν κλάπηκαν τα βιβλία.



Πρόσθεσε ότι η ολλανδική αστυνομία ερευνά την υπόθεση, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς σημειώθηκε η κλοπή.



Κλείσιμο



Ο εκδοτικός οίκος Πένγκουιν Μάικλ Τζόζεφ, τμήμα του ομίλου Πένγκουιν Ράντομ Χάουζ, καθώς και ο ολλανδικός εκδοτικός οίκος Όβερσταμελ, ο οποίος έχει τα δικαιώματα του βιβλίου στην Ολλανδία, κλήθηκαν από το BBC να σχολιάσουν.



Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, θα γινόταν 65 ετών την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.



Οι γιοι της, πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι, ήταν τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα.



Αντίτυπα του ανέκδοτου βιβλίου του Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του, Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας , κλάπηκαν από φορτηγό στην Ολλανδία Το BBC αναφέρει ότι τέσσερα αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης κλάπηκαν από φορτηγό, ενώ αυτό μετέφερε τα βιβλία από το τυπογραφείο του ολλανδικού εκδοτικού οίκου προς την αποθήκη του.Η ολλανδική αστυνομία δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και έχει κληθεί να σχολιάσει.Το βιβλίο «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου» πρόκειται να κυκλοφορήσει την Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Σε αυτό, ο Τσαρλς Σπένσερ αφηγείται τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα από τη δική του οπτική.Πηγή ανέφερε ότι ο οδηγός του φορτηγού έκανε το υποχρεωτικό διάλειμμά του σε χώρο στάθμευσης και κοιμόταν στην καμπίνα του όταν κλάπηκαν τα βιβλία.Πρόσθεσε ότι η ολλανδική αστυνομία ερευνά την υπόθεση, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς σημειώθηκε η κλοπή.Η Daily Mail, η οποία αποκάλυψε πρώτη την κλοπή και δημοσιεύει το βιβλίο σε συνέχειες, ανέφερε ότι η κλοπή έγινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην ολλανδική ύπαιθρο.Ο εκδοτικός οίκος Πένγκουιν Μάικλ Τζόζεφ, τμήμα του ομίλου Πένγκουιν Ράντομ Χάουζ, καθώς και ο ολλανδικός εκδοτικός οίκος Όβερσταμελ, ο οποίος έχει τα δικαιώματα του βιβλίου στην Ολλανδία, κλήθηκαν από το BBC να σχολιάσουν.Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, θα γινόταν 65 ετών την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.Οι γιοι της, πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι, ήταν τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα.

Τον περασμένο μήνα, ανακοινώνοντας την έκδοση του βιβλίου, ο Τσαρλς Σπένσερ εξήγησε ότι, ενόψει της 30ής επετείου από τον θάνατό της, είχε δεχθεί πολλές αιτήσεις για συνεντεύξεις και ήθελε να καταγράψει τις δικές του σκέψεις και αναμνήσεις, αντί να «αισθάνεται και πάλι τη δυσφορία του να διαβάζει τις απόψεις άλλων».



«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως προσπάθησα να κάνω και όταν μίλησα στην κηδεία της», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον επικήδειο που εκφώνησε στο Αββαείο του Γουέστμινστερ τον Σεπτέμβριο του 1997.



«Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με ανοιχτά θετικό τρόπο».



Στον επικήδειό του, ο Τσαρλς Σπένσερ περιέγραψε την πριγκίπισσα Νταϊάνα ως την «απόλυτη ενσάρκωση της συμπόνιας, του καθήκοντος, του στιλ και της ομορφιάς», προσθέτοντας ότι «σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν σύμβολο ανιδιοτελούς ανθρωπιάς... υπέρμαχος των δικαιωμάτων των πραγματικά καταπιεσμένων».



Στην ομιλία του επέκρινε επίσης τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας την Νταϊάνα «το πιο κυνηγημένο πρόσωπο της σύγχρονης εποχής» και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, ώστε να μην υποστούν παρόμοια μοίρα.



Το 2023, αντίτυπα των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι, «Ρεζέρβα», είχαν διατεθεί κατά λάθος προς πώληση στην Ισπανία αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία τους.