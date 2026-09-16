Η Ιωάννα Γάκα έδινε συμβουλές σε ζευγάρια μέχρι και για το σεξ, οι «ολιστικές» εκπαιδεύσεις και το μεταπτυχιακό στη μοριακή βιολογία

Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα αποκάλυψε το πρόβλημα έπειτα από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και τότε η συμβουλή της ήταν να ανοίξει μια συζήτηση με τον σύζυγό της.«Μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί; Γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορεί και αυτός να μην ξέρει ότι και εσύ το επιθυμείς», ανέφερε.Όπως περιέγραψε, το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά μετά από χρόνια και κατάφερε, όπως είπε, να επανασυνδεθεί.«Εκείνο το βράδυ η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της. Ήρθε ο άντρας της, άρχισαν να συζητούν και άνοιξαν μια κουβέντα που κατέληξε στις 4 το πρωί να πουν ανομολόγητα πράγματα ο ένας στον άλλο και να μιλήσουν για το πόσο είχε καταπιέσει ο καθένας τον εαυτό του [...] Με πήρε την επόμενη μέρα. Ήταν μέσα στην καλή χαρά. Και μου έλεγε: Πόσο σε ευγνωμονώ, πόσο σε ευχαριστώ. Δεν το περίμενα ποτέ ότι ένα τόσο απλό, ας πούμε, άνοιγμα θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Τα επόμενα δύο χρόνια ταξίδευαν συνέχεια. Έφευγαν τα Σαββατοκύριακα οι δυο τους και ζούσαν σαν να βρίσκονταν στον μήνα του μέλιτος».