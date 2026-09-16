Ο Maluma με τη σύντροφό του απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Ο Maluma με τη σύντροφό του απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Ο τραγουδιστής και η Σουσάνα Γκόμεζ κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη
Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Maluma και ανακοίνωσε το νέο με μία φωτογραφία αγκαλιά με τη σύντροφό του και το νεογέννητο μωρό τους στο μαιευτήριο.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο Instagram το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνοντας το όνομα του γιου του. Παράλληλα, αποκάλυψε πως γεννήθηκε μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
«Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26», έγραψε στη λεζάντα ο Maluma.
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέβασε στα stories του ένα ακόμη ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, αγκαλιά με το μωρό του, καλύπτοντας το πρόσωπό του με μια γαλάζια καρδιά.
Ο Maluma και η Σουσάνα Γκόμεζ, που διατηρούν σχέση από το 2020, κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη. Λίγες ημέρες μονάχα πριν από τη γέννα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο κατά το οποίο βρισκόταν μέσα σε πισίνα και η σύντροφός του περνούσε από μπροστά του κολυμπώντας, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς το 2024, όταν γεννήθηκε η κόρη τους, Παρίς.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο Instagram το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνοντας το όνομα του γιου του. Παράλληλα, αποκάλυψε πως γεννήθηκε μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
«Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26», έγραψε στη λεζάντα ο Maluma.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέβασε στα stories του ένα ακόμη ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, αγκαλιά με το μωρό του, καλύπτοντας το πρόσωπό του με μια γαλάζια καρδιά.
Ο Maluma και η Σουσάνα Γκόμεζ, που διατηρούν σχέση από το 2020, κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη. Λίγες ημέρες μονάχα πριν από τη γέννα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο κατά το οποίο βρισκόταν μέσα σε πισίνα και η σύντροφός του περνούσε από μπροστά του κολυμπώντας, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς το 2024, όταν γεννήθηκε η κόρη τους, Παρίς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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