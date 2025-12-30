Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο Κέβιν Κόστνερ εμφανίστηκε στο Άσπεν με τη νέα του σύντροφο
Δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από την Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ, ο βραβευμένος ηθοποιός είναι ερωτευμένος με τη σκηνοθέτρια Κέλι Νούναν Γκορς
Στο Άσπεν του Κολοράντο καταγράφηκε η νέα δημόσια εμφάνιση του Κέβιν Κόστνερ, αυτή τη φορά με τη νέα του σύντροφο και σκηνοθέτρια Κέλι Νούναν Γκορς, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό του από την Κριστίν Μπάουμγκαρρτνερ, έπειτα από 20 χρόνια γάμου.
Ο 70χρονος, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, δεν έμεινε για πολύ καιρό μόνος, καθώς μέσα στο 2024 ξεκίνησε σχέση με την 51χρονη σκηνοθέτρια, πρώην σύζυγο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Άλεκ Γκορς. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά στους δρόμους του χιονισμένου θερέτρου, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, σε μια από τις ελάχιστες κοινές εξόδους που έχουν γίνει γνωστές, με τον Κόστνερ να συνοδεύει τη σύντροφό του στο δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο των εορτών, όπου συρρέουν κάθε χρόνο ισχυρές προσωπικότητες και διάσημοι επισκέπτες.
