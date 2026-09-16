«Μετά το εξάστερο resort στη Μύκονο έρχονται κι άλλα project», λέει ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Ναγκίμπ Σαουίρις για την επένδυση των €100 εκατ.
«Μετά το εξάστερο resort στη Μύκονο έρχονται κι άλλα project», λέει ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Ναγκίμπ Σαουίρις για την επένδυση των €100 εκατ.
Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας μιλά για το νέο ξενοδοχείο που φιλοδοξεί να αλλάξει τους όρους φιλοξενίας στο Νησί των Ανέμων - Εξηγεί γιατί επέλεξε την Ελλάδα για μια επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και αναλύει το όραμά του αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησε
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Στην πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, ο Αιγύπτιος οραματιστής επιχειρηματίας Ναγκίμπ Σαουίρις, πρόεδρος της Ora Developers, μιλά ανοιχτά για τη Μύκονο. Αναφέρεται στη μακρόχρονη σχέση αγάπης που έχει αναπτύξει με το νησί, η οποία τον οδήγησε στην απόφαση να κατευθύνει μέσω της Ora επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός εξάστερου resort, με στόχο να αναδείξει μια πιο εκλεπτυσμένη πλευρά της Μυκόνου και να προσελκύσει ξανά στο νησί οικογένειες υψηλών εισοδημάτων.
Παράλληλα, παραδέχεται ότι μέσα από τις καθυστερήσεις που επηρέασαν το project βίωσε και ο ίδιος από πρώτο χέρι τι σημαίνουν οι δυσκολίες μιας μεγάλης κατασκευής, οι αδειοδοτήσεις και η ελληνική γραφειοκρατία. Η σχέση του Σαουίρις με τη Μύκονο δεν ξεκίνησε σε κάποιο επενδυτικό γραφείο, ούτε πάνω από ένα business plan. Αρχισε πολλά χρόνια πριν μέσα από τα καλοκαίρια που πέρασε στο νησί, τις εικόνες που κράτησε και τις στιγμές που, όπως ο ίδιος λέει, δημιούργησαν έναν προσωπικό δεσμό με έναν τόπο στον οποίο επιστρέφει εδώ και δεκαετίες. Ισως γι’ αυτό, όταν ήρθε η στιγμή να επενδύσει στη Μύκονο, επέλεξε να μην κάνει κάτι συμβατικό. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας αποφάσισε να επενδύσει περίπου 100 εκατ. ευρώ στη δημιουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχείου έξι αστέρων στο Καλό Λιβάδι, σε ένα από τα πλέον φιλόδοξα τουριστικά projects που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στις Κυκλάδες.
Ο Σαουίρις γνωρίζει καλά το νησί. Το επισκέπτεται εδώ και δεκαετίες και έχει ζήσει, όπως ο ίδιος περιγράφει, «πραγματικά ξεχωριστές στιγμές», δημιουργώντας έναν δεσμό με τη Μύκονο που ξεπερνά τους αριθμούς και τις αποδόσεις μιας επένδυσης. Αλλωστε, το όνομά του βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην κορυφή του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου. Ο Ναγκίμπ Σαουίρις έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της γενιάς του, με τις τηλεπικοινωνίες να αποτελούν τον κλάδο που εκτόξευσε την επιχειρηματική του πορεία. Μέσω της Orascom Telecom Holding δημιούργησε έναν όμιλο με διεθνή παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια εντάχθηκε στη VEON, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στον κόσμο. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο κλάδο.
Το όραμα και το επενδυτικό του ένστικτο τον οδήγησαν σταδιακά στη δημιουργία ενός ευρύτατου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ενέργεια έως τον αγροδιατροφικό τομέα, τα logistics, το real estate, τις εξορύξεις, τον χρυσό και την πολυτελή φιλοξενία. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο όμιλος περιγράφει την επιχειρηματική του ταυτότητα, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία, στη διαφοροποίηση των επενδύσεων και σε μια εταιρική κουλτούρα που επιχειρεί να συνδέσει την επιχειρηματική επιτυχία με την ποιότητα ζωής. Μέσα στο διεθνές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του οποίου ηγείται, όμως, η Μύκονος φαίνεται να κατέχει μια ξεχωριστή θέση. «Ερχομαι στη Μύκονο εδώ και δεκαετίες και έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το νησί. Εχω ζήσει εδώ πραγματικά ξεχωριστές στιγμές και γι’ αυτό το συγκεκριμένο project είναι και προσωπική υπόθεση για μένα. Ηθελα να δημιουργήσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάτι που να αντικατοπτρίζει την αγάπη μου για τη Μύκονο και να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στο νησί», αναφέρει στο ΘΕΜΑ.
«Σίγουρα δεν θα είναι απλώς ακόμη ένα ξενοδοχείο έξι αστέρων. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα από τα ομορφότερα και πιο κομψά resorts της Μεσογείου, με μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα», τονίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδικότητα του project δεν βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν όλα τα επιμέρους στοιχεία. «Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται όλα: ο χώρος, η θέα, η αρχιτεκτονική, η τέχνη, το φαγητό και τα ποτά, η εξυπηρέτηση και ο μεσογειακός τρόπος ζωής». Ο Σαουίρις θα μπορούσε να είχε επιλέξει τη συνεργασία με κάποιο από τα μεγάλα διεθνή ξενοδοχειακά brands.
Αντί γι’ αυτό, ακολούθησε έναν διαφορετικό δρόμο. «Θα μπορούσα να είχα επιλέξει ένα αναγνωρισμένο διεθνές ξενοδοχειακό brand. Αυτό θα ήταν πιο εύκολο. Ομως ήθελα να δημιουργήσω κάτι δικό μας, βασισμένο στη δική μου αντίληψη για τη φιλοξενία και την αγάπη μου για τη Μύκονο. Κάτι που να νιώθεις ότι συνδέεται με το νησί και, την ίδια στιγμή, ότι φέρνει κάτι καινούριο». Παρότι εδώ και δεκαετίες η Μύκονος έχει ταυτιστεί διεθνώς με τη διασκέδαση και τη νυχτερινή ζωή, ο Σαουίρις θεωρεί ότι αυτή είναι μόνο η μία όψη του νησιού. «Η Μύκονος είναι γνωστή για την ενέργεια και τη νυχτερινή της ζωή, όμως αυτή είναι μόνο η μία πλευρά του νησιού. Διαθέτει επίσης πανέμορφη φύση, εξαιρετικό καιρό, τη θάλασσα, το φως και έναν πολύ πιο ήσυχο τρόπο ζωής».
Στόχος του είναι ακριβώς να αναδείξει αυτή τη λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της Μυκόνου. «Πιστεύω ότι υπάρχει η ευκαιρία να αναδείξουμε αυτή την πιο εκλεπτυσμένη πλευρά της Μυκόνου, έναν τόπο όπου οι άνθρωποι μπορούν να χαμηλώσουν ρυθμούς, να απολαύσουν μια διακριτική πολυτέλεια και να περάσουν ουσιαστικό χρόνο μαζί. Δεν πρέπει να είναι μόνο ένας προορισμός για πάρτυ. Μπορεί επίσης να υποδέχεται οικογένειες και διαφορετικές γενιές ανθρώπων που θέλουν να βιώσουν το νησί με έναν πιο προσωπικό τρόπο». Η αντίληψη του Σαουίρις για τη σύγχρονη πολυτέλεια δεν περιορίζεται στα υλικά χαρακτηριστικά ενός ακριβού ξενοδοχείου. «Πολυτέλεια είναι ο χώρος, η τέχνη, το φυσικό περιβάλλον, το εξαιρετικό φαγητό και η εξαιρετική εξυπηρέτηση. Ομως, πάνω απ’ όλα, είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος ζωής. Σήμερα η πολυτέλεια έχει επίσης να κάνει με το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι ένας τόπος και με την ποιότητα του χρόνου που περνάς εκεί».
Παράλληλα, παραδέχεται ότι μέσα από τις καθυστερήσεις που επηρέασαν το project βίωσε και ο ίδιος από πρώτο χέρι τι σημαίνουν οι δυσκολίες μιας μεγάλης κατασκευής, οι αδειοδοτήσεις και η ελληνική γραφειοκρατία. Η σχέση του Σαουίρις με τη Μύκονο δεν ξεκίνησε σε κάποιο επενδυτικό γραφείο, ούτε πάνω από ένα business plan. Αρχισε πολλά χρόνια πριν μέσα από τα καλοκαίρια που πέρασε στο νησί, τις εικόνες που κράτησε και τις στιγμές που, όπως ο ίδιος λέει, δημιούργησαν έναν προσωπικό δεσμό με έναν τόπο στον οποίο επιστρέφει εδώ και δεκαετίες. Ισως γι’ αυτό, όταν ήρθε η στιγμή να επενδύσει στη Μύκονο, επέλεξε να μην κάνει κάτι συμβατικό. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας αποφάσισε να επενδύσει περίπου 100 εκατ. ευρώ στη δημιουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχείου έξι αστέρων στο Καλό Λιβάδι, σε ένα από τα πλέον φιλόδοξα τουριστικά projects που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στις Κυκλάδες.
ΤηλεπικοινωνίεςΓια έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί επενδύσεων σε διαφορετικές αγορές και σε πολλά σημεία του κόσμου, η επιλογή της Μυκόνου δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη μία επιχειρηματική απόφαση.
Ο Σαουίρις γνωρίζει καλά το νησί. Το επισκέπτεται εδώ και δεκαετίες και έχει ζήσει, όπως ο ίδιος περιγράφει, «πραγματικά ξεχωριστές στιγμές», δημιουργώντας έναν δεσμό με τη Μύκονο που ξεπερνά τους αριθμούς και τις αποδόσεις μιας επένδυσης. Αλλωστε, το όνομά του βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην κορυφή του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου. Ο Ναγκίμπ Σαουίρις έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της γενιάς του, με τις τηλεπικοινωνίες να αποτελούν τον κλάδο που εκτόξευσε την επιχειρηματική του πορεία. Μέσω της Orascom Telecom Holding δημιούργησε έναν όμιλο με διεθνή παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια εντάχθηκε στη VEON, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στον κόσμο. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο κλάδο.
Το όραμα και το επενδυτικό του ένστικτο τον οδήγησαν σταδιακά στη δημιουργία ενός ευρύτατου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ενέργεια έως τον αγροδιατροφικό τομέα, τα logistics, το real estate, τις εξορύξεις, τον χρυσό και την πολυτελή φιλοξενία. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο όμιλος περιγράφει την επιχειρηματική του ταυτότητα, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία, στη διαφοροποίηση των επενδύσεων και σε μια εταιρική κουλτούρα που επιχειρεί να συνδέσει την επιχειρηματική επιτυχία με την ποιότητα ζωής. Μέσα στο διεθνές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του οποίου ηγείται, όμως, η Μύκονος φαίνεται να κατέχει μια ξεχωριστή θέση. «Ερχομαι στη Μύκονο εδώ και δεκαετίες και έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το νησί. Εχω ζήσει εδώ πραγματικά ξεχωριστές στιγμές και γι’ αυτό το συγκεκριμένο project είναι και προσωπική υπόθεση για μένα. Ηθελα να δημιουργήσω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάτι που να αντικατοπτρίζει την αγάπη μου για τη Μύκονο και να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στο νησί», αναφέρει στο ΘΕΜΑ.
Το υπερπολυτελές resortΑπό την αρχή καθιστά σαφές ότι η φιλοδοξία του δεν είναι απλώς να προσθέσει ακόμη ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο.
«Σίγουρα δεν θα είναι απλώς ακόμη ένα ξενοδοχείο έξι αστέρων. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα από τα ομορφότερα και πιο κομψά resorts της Μεσογείου, με μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα», τονίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδικότητα του project δεν βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν όλα τα επιμέρους στοιχεία. «Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται όλα: ο χώρος, η θέα, η αρχιτεκτονική, η τέχνη, το φαγητό και τα ποτά, η εξυπηρέτηση και ο μεσογειακός τρόπος ζωής». Ο Σαουίρις θα μπορούσε να είχε επιλέξει τη συνεργασία με κάποιο από τα μεγάλα διεθνή ξενοδοχειακά brands.
Αντί γι’ αυτό, ακολούθησε έναν διαφορετικό δρόμο. «Θα μπορούσα να είχα επιλέξει ένα αναγνωρισμένο διεθνές ξενοδοχειακό brand. Αυτό θα ήταν πιο εύκολο. Ομως ήθελα να δημιουργήσω κάτι δικό μας, βασισμένο στη δική μου αντίληψη για τη φιλοξενία και την αγάπη μου για τη Μύκονο. Κάτι που να νιώθεις ότι συνδέεται με το νησί και, την ίδια στιγμή, ότι φέρνει κάτι καινούριο». Παρότι εδώ και δεκαετίες η Μύκονος έχει ταυτιστεί διεθνώς με τη διασκέδαση και τη νυχτερινή ζωή, ο Σαουίρις θεωρεί ότι αυτή είναι μόνο η μία όψη του νησιού. «Η Μύκονος είναι γνωστή για την ενέργεια και τη νυχτερινή της ζωή, όμως αυτή είναι μόνο η μία πλευρά του νησιού. Διαθέτει επίσης πανέμορφη φύση, εξαιρετικό καιρό, τη θάλασσα, το φως και έναν πολύ πιο ήσυχο τρόπο ζωής».
Στόχος του είναι ακριβώς να αναδείξει αυτή τη λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της Μυκόνου. «Πιστεύω ότι υπάρχει η ευκαιρία να αναδείξουμε αυτή την πιο εκλεπτυσμένη πλευρά της Μυκόνου, έναν τόπο όπου οι άνθρωποι μπορούν να χαμηλώσουν ρυθμούς, να απολαύσουν μια διακριτική πολυτέλεια και να περάσουν ουσιαστικό χρόνο μαζί. Δεν πρέπει να είναι μόνο ένας προορισμός για πάρτυ. Μπορεί επίσης να υποδέχεται οικογένειες και διαφορετικές γενιές ανθρώπων που θέλουν να βιώσουν το νησί με έναν πιο προσωπικό τρόπο». Η αντίληψη του Σαουίρις για τη σύγχρονη πολυτέλεια δεν περιορίζεται στα υλικά χαρακτηριστικά ενός ακριβού ξενοδοχείου. «Πολυτέλεια είναι ο χώρος, η τέχνη, το φυσικό περιβάλλον, το εξαιρετικό φαγητό και η εξαιρετική εξυπηρέτηση. Ομως, πάνω απ’ όλα, είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος ζωής. Σήμερα η πολυτέλεια έχει επίσης να κάνει με το πώς σε κάνει να αισθάνεσαι ένας τόπος και με την ποιότητα του χρόνου που περνάς εκεί».
Προσωπική υπογραφήΣε μια έκταση 42.000 τ.μ., το resort θα διαθέτει μόλις 88 δωμάτια και πέντε βίλες. Οπως εξηγεί, η επιλογή αυτή είναι απολύτως συνειδητή. «Ναι, απολύτως. Ποτέ δεν θέλαμε να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των δωματίων. Θέλαμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους χώρο, ιδιωτικότητα, εξαιρετική θέα στο νησί και μια πραγματικά προσωπική εμπειρία». Η προσωπική εμπλοκή του Σαουίρις στη δημιουργία του resort είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη ενός επενδυτή που απλώς παρακολουθεί την πορεία ενός project. Οταν ερωτάται εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο του resort που φέρει την προσωπική του υπογραφή, η απάντησή του περιορίζεται σε μία λέξη: «Τα πάντα». Και συνεχίζει: «Προσπαθώ να μην παρεμβαίνω σε κάθε μικρή τεχνική λεπτομέρεια, όμως συμμετέχω σχεδόν καθημερινά. Οταν εμπλέκεσαι προσωπικά, αντιλαμβάνεσαι τι λειτουργεί, τι λείπει και τι χρειάζεται να εξελιχθεί. Το όραμα συνεχίζει να εξελίσσεται καθώς το project παίρνει ζωή».
«Αγαπώ την Ελλάδα»Εάν έπρεπε να περιγράψει σε μία μόνο πρόταση αυτό που επιχειρεί να δημιουργήσει στη Μύκονο, θα έλεγε: «Ενα όμορφο και οραματικό resort που προσφέρει έναν νέο τρόπο για να βιώσεις τη Μύκονο». Η επόμενη ερώτηση είναι απλή: έπειτα από όλα όσα αντιμετώπισε κατά την εξέλιξη της επένδυσης, θα επένδυε και σήμερα περίπου 100 εκατ. ευρώ στη Μύκονο; «Σίγουρα, ναι», απαντά χωρίς δισταγμό. Και όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη επένδυση ενδέχεται να αποτελεί μόνο την αρχή της παρουσίας του στην Ελλάδα. «Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Ελληνες. Ξεκινάμε από τη Μύκονο, αλλά σίγουρα θα ήθελα να δημιουργήσω κι άλλα projects στη χώρα».
Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι ήδη εξετάζει την επόμενη επενδυτική του ευκαιρία: «Ναι, εξετάζω ευκαιρίες γύρω από την Αθήνα. Εάν βρω τη σωστή τοποθεσία και το κατάλληλο project, δεν θα το σκεφτώ δεύτερη φορά». Ο Σαουίρις δεν διστάζει να συγκρίνει το παρελθόν με το σήμερα όταν ερωτάται εάν η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του ως επενδυτικός προορισμός. «Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν ίσχυε πάντα στο παρελθόν. Σήμερα, όμως, μπορώ εύκολα να πω ναι». Το ζήτημα της υπερβολικής ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον του νησιού.
Ο ίδιος θεωρεί ότι το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης ενδέχεται να έχει αγγίξει τα όριά του. «Πιστεύω πως η Μύκονος ίσως έχει φτάσει στα όριά της όσον αφορά τα παραδοσιακά projects φιλοξενίας. Ομως, εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος πολυτέλειας, κάτι που να σέβεται το νησί και να προσφέρει μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία, τότε εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο εξέλιξης». Και για τη Μύκονο που θα ήθελε να βλέπει σε δέκα χρόνια από σήμερα, λέει: «Θέλω να παραμείνει η ίδια Μύκονος ως προς το πνεύμα της, αλλά παράλληλα να γίνει πιο εκλεπτυσμένη και να προστατεύσει την ομορφιά και τον χαρακτήρα που έκαναν τους ανθρώπους να την ερωτευτούν».
Οι καθυστερήσειςΟ αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το resort θα άνοιγε μέσα στο 2026. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να τηρηθεί. «Η κατασκευή διήρκεσε περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε και υπήρξαν επίσης και άλλες προκλήσεις στην πορεία. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο project και κάποιες φορές έργα αυτού του είδους χρειάζονται περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί». Οταν ερωτάται εάν η καθυστέρηση σχετιζόταν με την κατασκευή, τη γραφειοκρατία, τις άδειες ή με την απόφασή του να μη γίνουν συμβιβασμοί ως προς το τελικό αποτέλεσμα, είναι ξεκάθαρος: «Ηταν ένας συνδυασμός όλων αυτών. Ομως δεν πρόκειται να κάνω συμβιβασμούς στην ποιότητα. Εάν πρέπει να επιλέξω ανάμεσα στο να ανοίξω νωρίτερα και στο να πετύχω το αποτέλεσμα στο οποίο πιστεύω, προτιμώ να περιμένω και να το κάνω σωστά». Το δυσκολότερο κομμάτι της επένδυσης, όπως λέει, ήταν σαφές: «Χωρίς αμφιβολία, η κατασκευή. Το να χτίσεις ένα project αυτού του μεγέθους και αυτής της ποιότητας πάνω σε ένα νησί δεν είναι εύκολο».Η καθυστέρηση είχε και οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες, ωστόσο, έχουν ήδη ενσωματωθεί στο συνολικό ύψος της επένδυσης. «Τα 100 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν ήδη τα επιπλέον κόστη που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση».
Δεκάδες θέσεις εργασίαςΟ Σαουίρις επισημαίνει ότι η οικονομική επίδραση του resort θα ξεπερνά κατά πολύ τη λειτουργία του ίδιου του ξενοδοχείου. «Πρώτα απ’ όλα, θα δημιουργήσει περίπου 250 άμεσες θέσεις εργασίας και περίπου 1.000 έμμεσες θέσεις εργασίας». Και προσθέτει: «Επειτα υπάρχει η ευρύτερη επίδραση του resort και των επισκεπτών του, από τους τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς μέχρι τα εστιατόρια, τις μεταφορές και άλλες επιχειρήσεις σε ολόκληρο το νησί. Ενα project όπως αυτό στηρίζει την ευρύτερη οικονομία και όχι μόνο το ίδιο το ξενοδοχείο».
Στο τέλος της συζήτησης, ο Ναγκίμπ Σαουίρις καλείται να εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπει στη Μύκονο ένας διεθνής επενδυτής και το οποίο οι ίδιοι οι Ελληνες ίσως δεν καταφέρνουν πάντοτε να αναγνωρίσουν. Η απάντησή του ίσως συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο γιατί αποφάσισε να επενδύσει περίπου 100 εκατ. ευρώ στο συγκεκριμένο σημείο του Αιγαίου. «Η Μύκονος έχει κάτι πολύ σπάνιο. Εχει υπέροχο καιρό, μια απίστευτη θάλασσα, εντυπωσιακή θέα και μια μοναδική ενέργεια. Είναι ένας τόπος όπου μπορείς να χαλαρώσεις, να διασκεδάσεις, να γιορτάσεις και να νιώσεις απόλυτα ελεύθερος». Και καταλήγει: «Υπάρχουν ελάχιστοι προορισμοί στον κόσμο που μπορούν να προσφέρουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί». Ισως, τελικά, μέσα σε αυτές τις λέξεις να βρίσκεται ολόκληρη η απάντηση στο ερώτημα γιατί ένας επιχειρηματίας που έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει projects σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο επέλεξε τη Μύκονο και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για το νησί σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.
Ισως, τελικά, η σχέση του Ναγκίμπ Σαουίρις με τη Μύκονο να μην μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά μέσα από επενδύσεις, αποδόσεις και επιχειρηματικά σχέδια. Ο εξωστρεφής Αιγύπτιος επιχειρηματίας, τον οποίο επί χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να διασκεδάζει στα καλύτερα στέκια του νησιού σχεδόν σαν Ελληνας, φαίνεται ότι αντιμετώπισε τη Μύκονο σαν έναν έρωτα χωρίς θεραπεία. Και κάθε μεγάλος έρωτας, κάποια στιγμή, ζητά τη δική του σφραγίδα δέσμευσης. Στη δική του περίπτωση, ο «γάμος» ήρθε με ένα δαχτυλίδι αντάξιο του επιχειρηματικού του μεγέθους: ένα εξάστερο resort αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ, μέσα από το οποίο επιχειρεί να αφήσει τη δική του υπογραφή στο νησί που κέρδισε την καρδιά του πριν από δεκαετίες.
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