Ο Τάιλερ Πέρι σχεδιάζει να μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο μαζί με τον 11χρονο γιο του
Ο Τάιλερ Πέρι σχεδιάζει να μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο μαζί με τον 11χρονο γιο του
Ο Αμερικανός δημιουργός αποκάλυψε ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ την επόμενη χρονιά
Τα σχέδιά του να μετακομίσει στο Πουέρτο Ρίκο μαζί με τον 11χρονο γιο του, μοιράστηκε ο Τάιλερ Πέρι.
Ο Αμερικανός παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Today with Jenna & Sheinelle, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που αφορά στην επόμενη χρονιά.
«Ναι, επισήμως, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε, μετακομίζω επισήμως στο Πουέρτο Ρίκο» δήλωσε ο Τάιλερ Πέρι και πρόσθεσε: «Όχι, είναι αλήθεια». Έπειτα από αρκετές δεκαετίες παρουσίας στη βιομηχανία του θεάματος, ο Πέρι εξήγησε ότι η μετακόμιση θα σηματοδοτήσει και μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς σκοπεύει να αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τα φώτα της δημοσιότητας: «Ναι, μετακομίζω στο Πουέρτο Ρίκο στις αρχές της χρονιάς και αποσύρομαι σε μεγάλο βαθμό».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Ο Πέρι, ο οποίος κατάγεται από τη Λουιζιάνα, αναμένεται να εγκαταλείψει την πολυτελή έπαυλή του, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, στην περιοχή της Ατλάντα, στην Τζόρτζια. Η κατοικία του βρίσκεται κοντά στο κινηματογραφικό στούντιο που διαθέτει στην περιοχή.
Ο 56χρονος δημιουργός έχει αποκτήσει τον γιο του, Άμαν, με την πρώην σύντροφό του, Τζελίλα Μπεκέλε. Οι δυο τους χώρισαν το 2020. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τάιλερ Πέρι αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με τον γιο του και στον τρόπο με τον οποίο η πατρότητα έχει επηρεάσει τον ίδιο προσωπικά. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι περνά περισσότερο χρόνο μαζί του έχει λειτουργήσει και ως μια διαδικασία αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με τα δικά του παιδικά χρόνια: «Το να έχω αυτή την ευκαιρία και αυτή τη στιγμή να είμαι πατέρας και να του δίνω όλη την αγάπη που εγώ δεν έλαβα ποτέ, λειτούργησε πραγματικά θεραπευτικά».
Παράλληλα, ο παραγωγός και σκηνοθέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο αγωγές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αγωγές κατατέθηκαν από δύο ηθοποιούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά σε διαφορετικά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν πέρυσι. Ο Τάιλερ Πέρι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει χαρακτηρίσει τις δύο αγωγές «απάτη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Αμερικανός παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Today with Jenna & Sheinelle, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που αφορά στην επόμενη χρονιά.
«Ναι, επισήμως, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε, μετακομίζω επισήμως στο Πουέρτο Ρίκο» δήλωσε ο Τάιλερ Πέρι και πρόσθεσε: «Όχι, είναι αλήθεια». Έπειτα από αρκετές δεκαετίες παρουσίας στη βιομηχανία του θεάματος, ο Πέρι εξήγησε ότι η μετακόμιση θα σηματοδοτήσει και μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς σκοπεύει να αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τα φώτα της δημοσιότητας: «Ναι, μετακομίζω στο Πουέρτο Ρίκο στις αρχές της χρονιάς και αποσύρομαι σε μεγάλο βαθμό».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
TYLER PERRY SHOCKS HOLLYWOOD: HE’S MOVING TO PUERTO RICO & STEPPING BACK FROM HIS EMPIRE pic.twitter.com/d4uxg2PY5D— World Latin Honey (@WorldLatinHoney) September 15, 2026
Ο 56χρονος δημιουργός έχει αποκτήσει τον γιο του, Άμαν, με την πρώην σύντροφό του, Τζελίλα Μπεκέλε. Οι δυο τους χώρισαν το 2020. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τάιλερ Πέρι αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με τον γιο του και στον τρόπο με τον οποίο η πατρότητα έχει επηρεάσει τον ίδιο προσωπικά. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι περνά περισσότερο χρόνο μαζί του έχει λειτουργήσει και ως μια διαδικασία αντιμετώπισης ζητημάτων που συνδέονται με τα δικά του παιδικά χρόνια: «Το να έχω αυτή την ευκαιρία και αυτή τη στιγμή να είμαι πατέρας και να του δίνω όλη την αγάπη που εγώ δεν έλαβα ποτέ, λειτούργησε πραγματικά θεραπευτικά».
Παράλληλα, ο παραγωγός και σκηνοθέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο αγωγές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αγωγές κατατέθηκαν από δύο ηθοποιούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά σε διαφορετικά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν πέρυσι. Ο Τάιλερ Πέρι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και έχει χαρακτηρίσει τις δύο αγωγές «απάτη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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