Σίσσυ Φειδά: Δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια, έχω έρωτα με τη δουλειά μου, είμαι πωρωμένη

Η Σίσσυ Φειδά

διακοσμήτρια.





πρότζεκτ

Όσο για το τι θα την έκανε να πει «ναι» σε μια νέα τηλεοπτική πρόταση, η Σίσσυ Φειδά απάντησε ότι θα

σκεφτόταν μόνο μία ιδέα που θα συνδεόταν

με τη δουλειά της.



Παράλληλα, εξήγησε πως αυτή την περίοδο έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν θα εγκατέλειπε εύκολα το γραφείο της για χάρη μιας εκπομπής:

«

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Ήθελα ό,τι κάνω να έχει σχέση με τη δουλειά μου. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιοπρότζεκτ,που πραγματικά να μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος για εμένα. Εγώ έχω ένα γραφείο αυτή τη στιγμή, το οποίο τώρα που μιλάμε τρέχει περίπου 13 πρότζεκτ. Έχω έρωτα με τη δουλειά μου. Όταν είμαι τόσο πωρωμένη, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό για να πάω να κάνω εκπομπή. Περνάγαμε 12-15 ώρες στα γυρίσματα. Οπότε δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να είναι και οι συνθήκες καλές