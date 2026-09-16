Σίσσυ Φειδά: Δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια, έχω έρωτα με τη δουλειά μου, είμαι πωρωμένη
Σίσσυ Φειδά: Δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια, έχω έρωτα με τη δουλειά μου, είμαι πωρωμένη
Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να πάω να κάνω εκπομπή, είπε η διακοσμήτρια
Στην επιλογή να μην ακολουθήσει τηλεοπτική πορεία αναφέρθηκε η Σίσσυ Φειδά, τονίζοντας πως δεν ήθελε να γίνει «η τηλεοπτική διακοσμήτρια», καθώς όπως είπε, είναι απόλυτα αφοσιωμένη στο επάγγελμά της.
Η διακοσμήτρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις προτάσεις που έχει δεχτεί και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.
Η Σίσσυ Φειδά τόνισε ότι οι προτάσεις που δέχτηκε μετά το «Σπίτι από την Αρχή» αφορούσαν κυρίως σε διαφορετικού τύπου πρότζεκτ και όχι τον επαγγελματικό της τομέα. Όπως τόνισε, δεν ήθελε η τηλεοπτική της παρουσία να επισκιάσει την ιδιότητά της ως διακοσμήτρια.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Κατά καιρούς έχουν γίνει συζητήσεις για πρότζεκτ στην τηλεόραση, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από το "Σπίτι από την Αρχή". Ήταν κυρίως σόου. Δεν ήταν προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον τομέα μου. Επειδή μπήκα στη τηλεόραση έχοντας ήδη μια πορεία στη δουλειά μου, δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια. Αυτό ήταν κάτι που υπήρχε για χρόνια. Μπήκα με φόβο στην τηλεόραση».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το τι θα την έκανε να πει «ναι» σε μια νέα τηλεοπτική πρόταση, η Σίσσυ Φειδά απάντησε ότι θα σκεφτόταν μόνο μία ιδέα που θα συνδεόταν με τη δουλειά της.
Παράλληλα, εξήγησε πως αυτή την περίοδο έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν θα εγκατέλειπε εύκολα το γραφείο της για χάρη μιας εκπομπής: «Ήθελα ό,τι κάνω να έχει σχέση με τη δουλειά μου. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο πρότζεκτ, που πραγματικά να μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος για εμένα. Εγώ έχω ένα γραφείο αυτή τη στιγμή, το οποίο τώρα που μιλάμε τρέχει περίπου 13 πρότζεκτ. Έχω έρωτα με τη δουλειά μου. Όταν είμαι τόσο πωρωμένη, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό για να πάω να κάνω εκπομπή. Περνάγαμε 12-15 ώρες στα γυρίσματα. Οπότε δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να είναι και οι συνθήκες καλές».
Η διακοσμήτρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις προτάσεις που έχει δεχτεί και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.
Η Σίσσυ Φειδά τόνισε ότι οι προτάσεις που δέχτηκε μετά το «Σπίτι από την Αρχή» αφορούσαν κυρίως σε διαφορετικού τύπου πρότζεκτ και όχι τον επαγγελματικό της τομέα. Όπως τόνισε, δεν ήθελε η τηλεοπτική της παρουσία να επισκιάσει την ιδιότητά της ως διακοσμήτρια.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Κατά καιρούς έχουν γίνει συζητήσεις για πρότζεκτ στην τηλεόραση, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από το "Σπίτι από την Αρχή". Ήταν κυρίως σόου. Δεν ήταν προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον τομέα μου. Επειδή μπήκα στη τηλεόραση έχοντας ήδη μια πορεία στη δουλειά μου, δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια. Αυτό ήταν κάτι που υπήρχε για χρόνια. Μπήκα με φόβο στην τηλεόραση».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το τι θα την έκανε να πει «ναι» σε μια νέα τηλεοπτική πρόταση, η Σίσσυ Φειδά απάντησε ότι θα σκεφτόταν μόνο μία ιδέα που θα συνδεόταν με τη δουλειά της.
Παράλληλα, εξήγησε πως αυτή την περίοδο έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν θα εγκατέλειπε εύκολα το γραφείο της για χάρη μιας εκπομπής: «Ήθελα ό,τι κάνω να έχει σχέση με τη δουλειά μου. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο πρότζεκτ, που πραγματικά να μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος για εμένα. Εγώ έχω ένα γραφείο αυτή τη στιγμή, το οποίο τώρα που μιλάμε τρέχει περίπου 13 πρότζεκτ. Έχω έρωτα με τη δουλειά μου. Όταν είμαι τόσο πωρωμένη, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό για να πάω να κάνω εκπομπή. Περνάγαμε 12-15 ώρες στα γυρίσματα. Οπότε δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να είναι και οι συνθήκες καλές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα