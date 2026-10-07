Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή
Στο πένθος βυθίστηκαν τα Ιωάννινα από τον αιφνίδιο θάνατο βρέφους τριών μηνών.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).
Το βρέφος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία πραγματοποιεί έρευνα.
Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).
Το βρέφος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία πραγματοποιεί έρευνα.
Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική.
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