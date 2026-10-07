Κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Τα safehouses στον Βύρωνα και η ταρίφα των 7.000 ευρώ

Τέσσερις «άτυπους ξενώνες» στον Βύρωνα εντόπισε η ΕΛΑΣ – Οι αλλοδαποί έφταναν μέσω Αλβανίας και στη συνέχεια προωθούνταν σε Ιταλία και Ισπανία με πλαστά έγγραφα – Συνελήφθη 39χρονος

7.000 ευρώ.



Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν τέσσερις «άτυποι ξενώνες» (safehouses) στον



29ης Σεπτεμβρίου στον Βύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.



Μέσα στους τέσσερις χώρους εντοπίστηκαν 21 αλλοδαποί, ηλικίας από 22 έως 58 ετών, οι οποίοι δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη παραμονή στη χώρα.



Από την Κίνα στην Αλβανία και από εκεί πεζή στην Ελλάδα Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 39χρονος είχε συγκροτήσει την χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά και την κατάρτιση και διακίνηση πλαστών εγγράφων.







Εκεί παρέμεναν προσωρινά μέχρι να οργανωθεί η επόμενη μετακίνησή τους και η έξοδός τους από την Ελλάδα.



Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας φέρεται να αναλάμβαναν την κατάρτιση πλαστών νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία διέθεταν στους αλλοδαπούς έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.



Κλείσιμο ολοκληρωμένη υπηρεσία που περιλάμβανε τόσο τη μεταφορά όσο και την έξοδο των αλλοδαπών από την Ελλάδα και την προώθησή τους, μέσω αεροπορικών πτήσεων, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.



Το κόστος για κάθε παράνομη μεταφορά, μέχρι την άφιξη σε ευρωπαϊκή χώρα, κυμαινόταν από 6.500 έως 7.000 ευρώ και καταβαλλόταν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Τα ευρήματα στους τέσσερις «άτυπους ξενώνες» Κατά τις έρευνες στην κατοχή και το σπίτι του 39χρονου, καθώς και στους τέσσερις «άτυπους ξενώνες», οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων αμφίβολης γνησιότητας, μεταξύ των οποίων διαβατήρια, άδειες διαμονής και δελτία ταυτότητας.



Κατασχέθηκαν επίσης 10 αποκόμματα καρτών επιβίβασης, φωτοαντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πλήθος κλειδιών οικιών, τρεις κάμερες παρακολούθησης, πλήθος απομιμητικών ειδών ρουχισμού και 28 κινητά τηλέφωνα.



Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς από την Κίνα με τελικό προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας την Αλβανία και την Ελλάδα ως ενδιάμεσους σταθμούς, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Για κάθε μεταφορά, σύμφωνα με την αστυνομία, το κόστος έφτανε έως και τιςΣτο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν τέσσερις «άτυποι ξενώνες» (safehouses) στον Βύρωνα , όπου διέμεναν προσωρινά οι αλλοδαποί μέχρι να οργανωθεί η έξοδός τους από την Ελλάδα. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν μέλος της ομάδας και υπεύθυνος για τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων.Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι τηςστον Βύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.Μέσα στους τέσσερις χώρους εντοπίστηκαν, ηλικίας, οι οποίοι δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη παραμονή στη χώρα.Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 39χρονος είχε συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τα τέλη Ιουλίου, με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, αλλά και την κατάρτιση και διακίνηση πλαστών εγγράφων.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αλλοδαποί ταξίδευαν αρχικά αεροπορικώς από την Κίνα στην Αλβανία, η οποία χρησιμοποιούνταν ως ενδιάμεσος σταθμός. Στη συνέχεια περνούσαν πεζή την ελληνοαλβανική μεθόριο και, αφού έμπαιναν στην Ελλάδα, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία ή αυτοκίνητα με προορισμό τους τέσσερις «άτυπους ξενώνες» στον Βύρωνα.Εκεί παρέμεναν προσωρινά μέχρι να οργανωθεί ηκαι η έξοδός τους από την Ελλάδα.Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας φέρεται να αναλάμβαναν την, τα οποία διέθεταν στους αλλοδαπούςΜε αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομία, παρείχαν μιαπου περιλάμβανε τόσο τη μεταφορά όσο και την έξοδο των αλλοδαπών από την Ελλάδα και την προώθησή τους, μέσω αεροπορικών πτήσεων, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως ηκαι ηΤο κόστος για κάθε παράνομη μεταφορά, μέχρι την άφιξη σε, κυμαινόταν απόκαι καταβαλλόταν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.Κατά τις έρευνες στην κατοχή και το σπίτι του 39χρονου, καθώς και στους τέσσερις «άτυπους ξενώνες», οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πλήθος ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων διαβατήρια, άδειες διαμονής και δελτία ταυτότητας.Κατασχέθηκαν επίσης, φωτοαντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, πλήθος κλειδιών οικιών, τρεις κάμερες παρακολούθησης, πλήθος απομιμητικών ειδών ρουχισμού και 28 κινητά τηλέφωνα.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ακόμη ένα όχημα, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούνταν για τις δραστηριότητες της οργάνωσης.



Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, διευκόλυνση εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.