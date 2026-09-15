Μπλε Ώρες: Η ακτινογραφία της πρεμιέρας της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου
Μπλε Ώρες: Η ακτινογραφία της πρεμιέρας της νέας σειράς του Ανδρέα Γεωργίου
Η πρεμιέρα των «Μπλε Ωρών» στον ΣΚΑΪ σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης με εκπλήξεις και ανατροπές στην πλοκή
Όποιος υποτιμήσει την δυναμική της καθημερινής σειράς στην τηλεόραση, λογικά δεν γνωρίζει τηλεοπτική ιστορία. Από τον αείμνηστο Φώσκολο, γητευτή του λαϊκού πλήθους με την «Λάμψη» και το «Καλημέρα ζωή», στη «Ζωή της άλλης», από τις σειρές της Έλενας Ακρίτα και του Γιώργου Κυρίτση που άλλαξαν το τοπίο με τα «Μυστικά της Εδέμ» και την «Βέρα στο δεξί» ως τις «Οκτώ λέξεις» και την «Γη της ελιάς» η διαδρομή δεν είναι απλά μεγάλη.
Είναι και μία διαδρομή που άδραξε τις κορυφές της τηλεθέασης και συνεχίζει ακάθεκτη. Μέχρι και πέρυσι στο σύνολο κοινού η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έκανε πρωταθλητισμό στο σύνολο κοινού, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha κατάφερε να ανταγωνιστεί και συχνά να ξεπεράσει τους «Ράδιο Αρβύλα».
Φέτος, η μάχη των καθημερινών σειρών ξεκινά από την αφετηρία, καθώς όλες είναι νέες παραγωγές και δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι κύκλοι. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, καθώς το συγκεκριμένο είδος επενδύει στην κατάκτηση της συνήθειας του γυναικείου κοινού και ειδικότερα των μεγαλύτερων ηλικιών, που αναζητούν αυτή την σειρά που σε καθημερινή βάση θα υπηρετεί την πολυπόθητη συνταγή: έρωτας, χωρισμός, έγκλημα, διαμάχη, προδοσία, ανατροπή, γέλιο και κλάμα.
Η πρεμιέρα των «Μπλε Ωρών» στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε τα παραπάνω και επιβεβαιώθηκε και από την τηλεθέαση, η οποία στο σύνολο κοινού σημείωσε 20,4% με 653.841 τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό σημείωσε 11,2%, στις γυναίκες ηλικιών 18-24 14,9%, στις γυναίκες 45-54 16,7%, ενώ στις γυναίκες άνω των 55 έσπασε το φράγμα του 30%.
Νέα πρόσωπα στην φαρέτρα του τρίδυμου των δημιουργών, Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Πολλοί παλιοί και γνωστοί ηθοποιοί δίπλα σε πιο νέους και ελάχιστους συνεργάτες από τις προηγούμενες σειρές, κάτι που ήταν απαραίτητο.
Από τα πρώτα δύο επεισόδια που προβλήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, είχαμε δύο φόνους, μία εξαφάνιση, πολλούς έρωτες σε όλες τις ηλικίες και όλων των ειδών: τρυφερούς, παράνομους, πολυετείς, κρυφούς και παθιασμένους. Ο Γεωργίου πάντα επενδύει στην εξωτερική εικόνα, κάτι που επανέλαβε και στις «Μπλε Ωρες», με ωραία φωτογραφία, πολλά πλάνα στην φύση και πολλά και διαφορετικά μέρη, υιοθετεί γρήγορο ρυθμό και εναλλαγή των επιμέρους ιστοριών, και φέρνει μπροστά τα πρόσωπα με κοντινά πλάνα, με συναισθηματικές εξάρσεις και τις ανάλογες παύσεις.
Όλα όσα συνέβησαν μέσα σε δύο μόλις επεισόδια είναι πάρα πολλά αν και πρεμιέρα, οπότε δύσκολο να βγουν πιο γενικά συμπεράσματα. Ολη η prime time του ΣΚΑΪ γέμισε μυθοπλασία χθες, και αυτό είναι σημαντικό, καθώς ο σταθμός μετά από χρόνια περιδίνησης σε άλλα format, επιστρέφει δυναμικά στην παραγωγή σειρών και μάλιστα επενδύει σε ένα πρόσωπο από τα παλιά, τον Ανδρέα Γεωργίου.
Οι «Μπλε Ωρες» ο πρώτος μονομάχος του είδους, εμφανίστηκε στην αρένα και κάπως έτσι δόθηκε το σήμα της έναρξης του τηλεοπτικού φθινοπώρου και από την ψυχαγωγία.
Είναι και μία διαδρομή που άδραξε τις κορυφές της τηλεθέασης και συνεχίζει ακάθεκτη. Μέχρι και πέρυσι στο σύνολο κοινού η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έκανε πρωταθλητισμό στο σύνολο κοινού, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha κατάφερε να ανταγωνιστεί και συχνά να ξεπεράσει τους «Ράδιο Αρβύλα».
Φέτος, η μάχη των καθημερινών σειρών ξεκινά από την αφετηρία, καθώς όλες είναι νέες παραγωγές και δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι κύκλοι. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, καθώς το συγκεκριμένο είδος επενδύει στην κατάκτηση της συνήθειας του γυναικείου κοινού και ειδικότερα των μεγαλύτερων ηλικιών, που αναζητούν αυτή την σειρά που σε καθημερινή βάση θα υπηρετεί την πολυπόθητη συνταγή: έρωτας, χωρισμός, έγκλημα, διαμάχη, προδοσία, ανατροπή, γέλιο και κλάμα.
Η πρεμιέρα των «Μπλε Ωρών» στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε τα παραπάνω και επιβεβαιώθηκε και από την τηλεθέαση, η οποία στο σύνολο κοινού σημείωσε 20,4% με 653.841 τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό σημείωσε 11,2%, στις γυναίκες ηλικιών 18-24 14,9%, στις γυναίκες 45-54 16,7%, ενώ στις γυναίκες άνω των 55 έσπασε το φράγμα του 30%.
Νέα πρόσωπα στην φαρέτρα του τρίδυμου των δημιουργών, Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Πολλοί παλιοί και γνωστοί ηθοποιοί δίπλα σε πιο νέους και ελάχιστους συνεργάτες από τις προηγούμενες σειρές, κάτι που ήταν απαραίτητο.
Από τα πρώτα δύο επεισόδια που προβλήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, είχαμε δύο φόνους, μία εξαφάνιση, πολλούς έρωτες σε όλες τις ηλικίες και όλων των ειδών: τρυφερούς, παράνομους, πολυετείς, κρυφούς και παθιασμένους. Ο Γεωργίου πάντα επενδύει στην εξωτερική εικόνα, κάτι που επανέλαβε και στις «Μπλε Ωρες», με ωραία φωτογραφία, πολλά πλάνα στην φύση και πολλά και διαφορετικά μέρη, υιοθετεί γρήγορο ρυθμό και εναλλαγή των επιμέρους ιστοριών, και φέρνει μπροστά τα πρόσωπα με κοντινά πλάνα, με συναισθηματικές εξάρσεις και τις ανάλογες παύσεις.
Όλα όσα συνέβησαν μέσα σε δύο μόλις επεισόδια είναι πάρα πολλά αν και πρεμιέρα, οπότε δύσκολο να βγουν πιο γενικά συμπεράσματα. Ολη η prime time του ΣΚΑΪ γέμισε μυθοπλασία χθες, και αυτό είναι σημαντικό, καθώς ο σταθμός μετά από χρόνια περιδίνησης σε άλλα format, επιστρέφει δυναμικά στην παραγωγή σειρών και μάλιστα επενδύει σε ένα πρόσωπο από τα παλιά, τον Ανδρέα Γεωργίου.
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