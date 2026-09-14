Ο Γιώργος Μαζωνάκης γκρέμισε τις ταμπέλες της ελληνικής μουσικής: Έντεχνοι, ράπερ και λαϊκοί τραγουδιστές τον αποχαιρέτησαν φορτισμένοι
Ο Γιώργος Μαζωνάκης γκρέμισε τις ταμπέλες της ελληνικής μουσικής: Έντεχνοι, ράπερ και λαϊκοί τραγουδιστές τον αποχαιρέτησαν φορτισμένοι
Έλληνες καλλιτέχνες είπαν το δικό τους «αντίο» στον ερμηνευτή που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών - Από τον Σωκράτη Μάλαμα, στον Μίλτο Πασχαλίδη και στον Φοίβο Δεληβοριά μέχρι τη Μαρίνα Σπανού και τους Χατζηφραγκέτα
Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. Ο τραγουδιστής, που άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ήταν ένας από τους λίγους ερμηνευτές της γενιάς του που αγαπήθηκε όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από ανθρώπους του χώρου, που εκπροσωπούν κάθε είδος μουσικής.
Απόδειξη πως ο τραγουδιστής γκρέμισε τα τείχη της μουσικής είναι το γεγονός πως σε κάθε συναυλία και σε κάθε εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από την τραγική είδηση του θανάτου του, έντεχνοι καλλιτέχνες και ράπερ έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
Σωκράτης Μάλαμας
Ο Σωκράτης Μάλαμας αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή.
«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς», ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους μουσικούς του να παίξουν το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», το οποίο αφιέρωσε στη μνήμη του, προκαλώντας συγκίνηση.
Φοίβος Δεληβοριάς
Ο Φοίβος Δεληβοριάς έκανε μία ανάρτηση προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας για το σοκ που υπέστη στο άκουσμα της είδησης για τον θάνατό του, καθώς και για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το ταλέντο του.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή του: «Μου έφυγε η γη κάτω απ’τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμιά σχέση με το έδαφος κι αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του, το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι - πολύ πριν το ΑΙ».
Έπειτα πρόσθεσε: «Λίγο πριν μπει στο στούντιο έλεγε μια μικρή, ολόδική του, προσευχή. Και ακόμα κι αν ένας στιχουργός δεν είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος του έδινε φτερά, το ανέβαζε κατ’ευθείαν στο στερέωμα. Όποιος άνθρωπος είναι έτσι, βέβαια, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες, κάθε βήμα του να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Φοίβος Δεληβοριάς υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα ήθελε να τον ηρωποιήσουν: «Ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος, αν ποτέ γινότανε πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα ηρωοποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορώ για τη ''σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας''. Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθειά ανάγκη, που θα μείνει για πάντα αναμμένο κεράκι στον μεγάλο, σκοτεινό ουρανό».
Απόδειξη πως ο τραγουδιστής γκρέμισε τα τείχη της μουσικής είναι το γεγονός πως σε κάθε συναυλία και σε κάθε εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από την τραγική είδηση του θανάτου του, έντεχνοι καλλιτέχνες και ράπερ έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
Σωκράτης Μάλαμας
Ο Σωκράτης Μάλαμας αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή.
«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς», ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους μουσικούς του να παίξουν το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», το οποίο αφιέρωσε στη μνήμη του, προκαλώντας συγκίνηση.
@_giwta.19 🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal ♬ πρωτότυπος ήχος - Γιώτα.
@mathious_makeup #mazonakis #malamas #rhodes #συναυλια #🕊️ @Sokratis Malamas Official ♬ original sound - mathious_makeup
Φοίβος Δεληβοριάς
Ο Φοίβος Δεληβοριάς έκανε μία ανάρτηση προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας για το σοκ που υπέστη στο άκουσμα της είδησης για τον θάνατό του, καθώς και για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το ταλέντο του.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή του: «Μου έφυγε η γη κάτω απ’τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμιά σχέση με το έδαφος κι αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του, το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι - πολύ πριν το ΑΙ».
Έπειτα πρόσθεσε: «Λίγο πριν μπει στο στούντιο έλεγε μια μικρή, ολόδική του, προσευχή. Και ακόμα κι αν ένας στιχουργός δεν είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος του έδινε φτερά, το ανέβαζε κατ’ευθείαν στο στερέωμα. Όποιος άνθρωπος είναι έτσι, βέβαια, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες, κάθε βήμα του να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Φοίβος Δεληβοριάς υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα ήθελε να τον ηρωποιήσουν: «Ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος, αν ποτέ γινότανε πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα ηρωοποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορώ για τη ''σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας''. Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθειά ανάγκη, που θα μείνει για πάντα αναμμένο κεράκι στον μεγάλο, σκοτεινό ουρανό».
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Γιάννης Κότσιρας
Ο Γιάννης Κότσιρας, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ανέβηκε στη σκηνή και εξομολογήθηκε με τη σειρά του πως παρόλο που δεν ήταν φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, έτρεφε μία ιδιαίτερη συμπάθεια για εκείνον: «Δεν ήμασταν φίλοι αλλά τον αγαπούσα πολύ, ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος», είπε και θυμήθηκε τον διάλογο που είχε με τον τραγουδιστή την περίοδο που «δουλεύαμε κολλητά, εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα, Μαχαιρίτσα, Ζουγανέλη».
«Κάποιο βράδυ τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα να του μιλήσω του είπα "πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα" και εκείνος μου απάντησε "Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση"», ανέφερε ο Γιάννης Κότσιρας, με τους θεατές να γελούν.
Ο Γιάννης Κότσιρας τότε ζήτησε να τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Ανήκω σε μένα»: «Θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του συνεργάτη μου Νίκου Τερζή για να τον θυμηθούμε» είπε.
Μίλτος Πασχαλίδης
Το «Ανήκω σε μένα» ερμήνευσε και ο Μίλτος Πασχαλίδης σε συναυλία του, με τον καλλιτέχνη να ακούγεται να λέει επί σκηνής: «Γεια σου Γιωργάρα», όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.
@elenakalogiannido Ανήκω σε μένα.. Για το Γιώργο.. Απο τον Μιλτο.. #miltos #mazwnakis #anikwsemena #miltospasxalidis ♬ πρωτότυπος ήχος - elenaKalogiannidou
@petroula.karafylli
Το παιδί της νύχτας πήγε στο φως 🕊️♬ πρωτότυπος ήχος - petroula.karafylli
@kath.paratiritis #mazwnakhs #mazwakoma ♬ πρωτότυπος ήχος - paratiritis.serrwn
Πάνος Βλάχος
Ο Πάνος Βλάχος, κατά τη διάρκεια συναυλίας του, αφιέρωσε λίγα λεπτά ώστε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας: «Δυστυχώς έφυγε ένας καλλιτέχνης πολύ σημαντικός για τη χώρα. Δεν θα πω βαρύγδουπα, μακριά από τους ανθρώπους που λένε τσιτάτα και ωραία λόγια. Αντισταθείτε σε αυτούς. Θα πω μόνο σαν ευχή, να το γλεντήσουμε και να την τιμήσουμε τη ζωή μας» και έπειτα τραγούδησε το «Gucci φόρεμα».
@marinos_leandrou Ο Πάνος Βλάχος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη #mazonakis #vlachos ♬ original sound - marinos_leandrou
Ιουλία Καραπατάκη
Η Ιουλία Καραπατάκη σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, τραγούδησε με τη σειρά της το «Ώρες μικρές», με τη συνοδεία μπουζουκιού.
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Μαρίνα Σπανού
Η Μαρίνα Σπανού, ζητώντας τη βοήθεια των θεατών, δεν θέλησε να τραγουδήσει ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο θέλησε να του αφιερώσει «Τα ήσυχα βράδια».
@zumacommunications Η αφιέρωση της Μαρίνας Σπανού στον Γιώργο Μαζωνάκη #mazonakis #mazw #marinaspanou @NovelVox @Μαρίνα Σπανού ♬ πρωτότυπος ήχος - zuma communications
Χρυσηίδα Γκαγκούτη
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, σε συναυλία που πραγματοποίησε, εξήγησε πως θα ήθελε να μπορούσε να αναβάλει το live της, ωστόσο έπειτα από την προετοιμασία που έκαναν όλοι οι συνεργάτες της ήταν αδύνατον. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας την επιτυχία του, το «Σάββατο».
@imnickoskasdaglis 🕊️🕊️ #fy #fyp #mazonakis @Χρυσηίδα Γκαγκούτη ♬ πρωτότυπος ήχος - Nickos Kasdaglis
Χατζηφραγκέτα
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Φραγκιαδάκης των Χατζηφραγκέτα, τραγούδησε το «Είσαι Το Λάθος Μου Το Τελευταίο» στην Τεχνόπολη, ενώ σε άλλο σημείο της συναυλίας, μαζί με τον Βαγγέλη Χατζηγιάννη ερμήνευσε το «Ζηλεύω».
@zumacommunications
Οι Χατζηφραγκέτα τραγούδησαν το ρεφρέν από το «Λάθος μου το τελευταίο», σε μια αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή. #xatzifragketa #mazw #mazonakis @NovelVox♬ πρωτότυπος ήχος - zuma communications
Ημισκούμπρια
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι Ημισκούμπρια, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος, αφιέρωσαν επίσης λίγα λεπτά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Μιθριδάτης είπε χαρακτηριστικά επί σκηνής: «Ανεξάρτητα από το ρεπερτόριο και από το είδος, υπάρχουν κάποιες μορφές που για κάποιο είναι μυστήριες, παράξενες, είναι λίγο απόκοσμες, είναι λίγο αντισυμβατικές ακόμη και όταν είναι μέσα στο σύστημα. Ξεχωρίζουν για κάποιον λόγο. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις, να βλέπεις έναν καλλιτέχνη να κάνει του κεφαλιού του. 'Ενας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για κάποιον λογο, είχε αυτή την καθολική αγάπη, είχε μια καθολική συμπάθεια, είτε τον ακούς είτε δεν τον ακούς, είτε είναι η μουσική σου είτε δεν είναι. Αυτό που είχε ήταν μοναδικό».
Αμέσως μετά, φώναξε φορές το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ένα κενό», ήταν η απάντηση του πλήθους, όπως και το ομότιτλο τραγούδι του τραγουδιστή.
Νίκος Βουρλιώτης
Ο Νίκος Βουρλιώτης, το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα του με τον Χρήστο Χολίδη, ζήτησε από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος και να τους συνοδεύσει, τραγουδώντας μαζί τους το «Θέλω να γυρίσω», το οποίο είχε ερμηνεύσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Ήρθε η στιγμή, η πολύ άβολη στιγμή. Προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γι' αυτό το ντουέτο και δυστυχώς μέσα στις πρόβες συνέβη αυτό που όλη η Ελλάδα έχει βιώσει με τον θάνατο του ενός ακόμα εμβληματικού, δυτικού (σ.σ. από τα δυτικά προάστια) καλλιτέχνη. Θέλω να σας παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι μαζί, αφού όμως για πρώτη φορά σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Είναι πολύ μεγάλης σημασίας αυτή τη στιγμή», είπε στους θαμώνες.
Good Job Nicky
Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα σε εκδήλωση της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως ήταν ένα πρόσωπο που σήμαινε πάρα πολλά για εκείνον.
«Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο», είπε και πρόσθεσε: «Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους».
«Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα» συνέχισε ο Good Job Nicky με το πλήθος να τον χειροκροτά δυνατά.
Πάνος Μουζουράκης
Ο Πάνος Μουζουράκης, με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε στο The Voice τα τελευταία χρόνια, φανερά συγκινημένος, στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού, με τον μοναδικό του τρόπο, αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή λέγοντας: «Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσείς κάνεις συναυλίες; Αλλά νομίζω εάν με έκραζε για κάτι θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω».
Παράλληλα, περιέγραψε την πρώτη τους συνάντηση, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει και σε όσους τον κατέκριναν που δεν έκανε κάποιο σχόλιο για τον Γιώργο Μαζωνάκη αμέσως μετά την είδηση πως άφησε την τελευταία του πνοή. «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», τόνισε και ερμήνευσε αρχικά ένα τραγούδι του Robbie Williams και στη συνέχεια, σχεδόν βουρκωμένος, επέλεξε να τραγουδήσει ένα από τα τραγούδια που είχε συνδέσει μαζί του.
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