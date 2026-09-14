Φοίβος: Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Σαν Ήμουν Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη

«Σαν Ήμουν Παιδί»

Ο συνθέτης σημείωσε πως η ιστορία του φίλου του είχε τελικά θετική κατάληξη, γεγονός που, όπως ανέφερε, δεν είναι συνηθισμένο σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη δημιουργία του τραγουδιού που αργότερα ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης:

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Κλείνοντας, ο Φοίβος εξήγησε ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται το τραγούδι και ποιο μήνυμα θέλησε να περάσει μέσα από τους στίχους του:

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