Φοίβος: Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Σαν Ήμουν Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη
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Φοίβος Γιώργος Μαζωνάκης Τραγούδι

Φοίβος: Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Σαν Ήμουν Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2003 και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Σάββατο»

Φοίβος: Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Σαν Ήμουν Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη
Ιωάννα Μαρίνου
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Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η αληθινή ιστορία πίσω από το «Σαν Ήμουν Παιδί» που ερμήνευσε πριν από 23 χρόνια. Πρόκειται για ένα χασάπικο σε μουσική και στίχους του Φοίβου, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Σάββατο», με τον συνθέτη να εξηγεί πώς το εμπνεύστηκε.

Ο Φοίβος είχε αποκαλύψει την αληθινή ιστορία που αποτέλεσε την έμπνευση για το κομμάτι, μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Οκτώβριο στον προσωπικό του λογαριασμό του στο TikTok. Όπως περιέγραψε, η αφορμή ήταν μια προσωπική περιπέτεια που είχε βιώσει ένας στενός φίλος του με τα ναρκωτικά.

Μιλώντας για τη σχέση που είχαν εκείνη την περίοδο, ο Φοίβος εξήγησε πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήταν πολύ κοντά, μέχρι που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους οδήγησαν να απομακρυνθούν: «Είχα έναν φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα δηλαδή, 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον "φωτογραφίσω" και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί για πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν».

Στη συνέχεια, όπως δήλωσε, πληροφορήθηκε από τη μητέρα του φίλου του ότι εκείνος είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Η ίδια, μάλιστα, απευθύνθηκε στον Φοίβο ζητώντας τη βοήθειά του: «Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Ήταν η μητέρα του και μου λέει "αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με". Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, διότι τον γνώριζα κι εγώ, και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά».

Δείτε το βίντεο

@foivos.official

Σαν ήμουνα παιδί… #foivos #mazonakis #greektiktok #fyp #storytime

♬ πρωτότυπος ήχος - Foivos
Ο συνθέτης σημείωσε πως η ιστορία του φίλου του είχε τελικά θετική κατάληξη, γεγονός που, όπως ανέφερε, δεν είναι συνηθισμένο σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη δημιουργία του τραγουδιού που αργότερα ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Όλο αυτό το γεγονός με ώθησε στο να γράψω ένα τραγούδι, ένα χασάπικο, το "Σαν Ήμουνα Παιδί", το οποίο τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον δίσκο που είχαμε κάνει τότε με τίτλο "Σάββατο"».

Ακούστε το «Σαν Ήμουν Παιδί»

Γιώργος Μαζωνάκης - Σαν ήμουν παιδί (Official Audio Release HQ)

Κλείνοντας, ο Φοίβος εξήγησε ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται το τραγούδι και ποιο μήνυμα θέλησε να περάσει μέσα από τους στίχους του: «Αυτό το χασάπικο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, μιλάει για τα ναρκωτικά και τον εθισμό, για το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να παρασυρθεί για χιλιάδες λόγους».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου απολογούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη.
Ιωάννα Μαρίνου
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