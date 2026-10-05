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Βίντεο: Τραγουδίστρια «κόλλησε» κατά τον εθνικό ύμνο του Καναδά, άρχισε να γελά και το κοινό έγινε έξαλλο
Βίντεο: Τραγουδίστρια «κόλλησε» κατά τον εθνικό ύμνο του Καναδά, άρχισε να γελά και το κοινό έγινε έξαλλο
Αμέσως οι υπεύθυνοι του σταδίου έβαλαν από τα μεγάφωνα την ορχηστρική εκδοχή του «O Canada» προκειμένου να προλάβουν τις αντιδράσεις, αλλά μάταια
Σε φιάσκο εξελίχθηκε η προσπάθεια καλλιτέχνιδας να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο του Καναδά πριν από τη φιλική αναμέτρηση με το Περού στο Μόντρεαλ, καθώς ξέχασε τα λόγια, έχασε τη μελωδία και τελικά έβαλε... τα γέλια στο μικρόφωνο.
Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση και μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral στα social media.
Η τραγουδίστρια, Αλέσια Κάρα φάνηκε να δυσκολεύεται από την αρχή με τους στίχους του «O Canada», ενώ σε ορισμένα σημεία τραγουδούσε και εκτός τόνου. Λίγο αργότερα σταμάτησε την προσπάθεια και άρχισε να γελά αμήχανα.
Οι υπεύθυνοι του σταδίου επιχείρησαν τότε να... σώσουν την κατάσταση, βάζοντας από τα μεγάφωνα την ορχηστρική εκδοχή του εθνικού ύμνου. Ωστόσο, οι αποδοκιμασίες από τις εξέδρες ακούγονταν ήδη καθαρά στην τηλεοπτική μετάδοση.
«Μια δουλειά που καταφέρνουν καθημερινά παιδιά σχολικής ηλικίας αποδείχθηκε πολύ δύσκολη για εκείνη. Τι ντροπή», έγραψε ένας χρήστης.
«Δεν ξέχασε απλώς τα λόγια… ούτε η μελωδία ήταν σωστή», σχολίασε ένας χρήστης του Χ, ενώ άλλος έφτασε
στο σημείο να γράψει ότι «θα έπρεπε να της αφαιρέσουν το διαβατήριο και την υπηκοότητα».
Υπήρξαν, πάντως, και χρήστες που έδειξαν μεγαλύτερη κατανόηση, αποδίδοντας το λάθος στο άγχος.
Ορισμένοι αναφέρθηκαν επίσης στην αλλαγή των στίχων του εθνικού ύμνου το 2018, όταν η διατύπωση έγινε ουδέτερη ως προς το φύλο, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει κάνει τα λόγια δυσκολότερα στην απομνημόνευση.
«Μπορεί να συμβεί. Το άγχος μερικές φορές παίζει μεγάλο ρόλο. Στο τέλος, όλο το γήπεδο άρχισε να τραγουδά τον ύμνο και ήταν όμορφο», έγραψε ένας φίλαθλος.
Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση και μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral στα social media.
Η τραγουδίστρια, Αλέσια Κάρα φάνηκε να δυσκολεύεται από την αρχή με τους στίχους του «O Canada», ενώ σε ορισμένα σημεία τραγουδούσε και εκτός τόνου. Λίγο αργότερα σταμάτησε την προσπάθεια και άρχισε να γελά αμήχανα.
Οι υπεύθυνοι του σταδίου επιχείρησαν τότε να... σώσουν την κατάσταση, βάζοντας από τα μεγάφωνα την ορχηστρική εκδοχή του εθνικού ύμνου. Ωστόσο, οι αποδοκιμασίες από τις εξέδρες ακούγονταν ήδη καθαρά στην τηλεοπτική μετάδοση.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Την ώρα που εκτυλισσόταν το περιστατικό, η κάμερα έδειχνε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Καναδά, αρκετοί από τους οποίους παρακολουθούσαν εμφανώς απορημένοι όσα συνέβαιναν.
Canadian National Anthem fail before the Canada 🇨🇦 vs Peru 🇵🇪 friendly in Montreal.. #CanMNT https://t.co/JkpaVoRkIZ— RGF (@rgfray1) October 3, 2026
Σάλος στα social mediaΑνάλογη ήταν η αντίδραση και στις εξέδρες, με ορισμένους φιλάθλους να μένουν με ανοιχτό το στόμα, ενώ στα social media τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα σκληρά.
«Μια δουλειά που καταφέρνουν καθημερινά παιδιά σχολικής ηλικίας αποδείχθηκε πολύ δύσκολη για εκείνη. Τι ντροπή», έγραψε ένας χρήστης.
«Δεν ξέχασε απλώς τα λόγια… ούτε η μελωδία ήταν σωστή», σχολίασε ένας χρήστης του Χ, ενώ άλλος έφτασε
στο σημείο να γράψει ότι «θα έπρεπε να της αφαιρέσουν το διαβατήριο και την υπηκοότητα».
Υπήρξαν, πάντως, και χρήστες που έδειξαν μεγαλύτερη κατανόηση, αποδίδοντας το λάθος στο άγχος.
Ορισμένοι αναφέρθηκαν επίσης στην αλλαγή των στίχων του εθνικού ύμνου το 2018, όταν η διατύπωση έγινε ουδέτερη ως προς το φύλο, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει κάνει τα λόγια δυσκολότερα στην απομνημόνευση.
«Μπορεί να συμβεί. Το άγχος μερικές φορές παίζει μεγάλο ρόλο. Στο τέλος, όλο το γήπεδο άρχισε να τραγουδά τον ύμνο και ήταν όμορφο», έγραψε ένας φίλαθλος.
Στον αγωνιστικό χώρο, πάντως, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα για τον Καναδά. Η ομάδα του Τζέσε Μαρς επικράτησε 2-0 του Περού, με τον Τζέικομπ Σάφελμπεργκ να σημειώνει και τα δύο γκολ.
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