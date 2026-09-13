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Ο Κόνορ Μπερστ των Bright Eyes δημιούργησε ταινία μικρού μήκους με τη Φίμπι Μπρίτζερς
Ο Κόνορ Μπερστ των Bright Eyes δημιούργησε ταινία μικρού μήκους με τη Φίμπι Μπρίτζερς
Το φιλμ εστιάζει σε έναν πιανίστα που προσπαθεί να μάθει το Invention 13 του Μπαχ, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με παράξενα εμπόδια
Tαινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Φίμπι Μπρίτζερς δημιούργησε ο Κόνορ Μπερστ. Ο αρχηγός των Bright Eyes ανακοίνωσε την κυκλοφορία της πρώτης του ταινίας, με τίτλο «Invention 13», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Beyond Fest του Λος Άντζελες.
Η ταινία εστιάζει σε έναν πιανίστα που προσπαθεί να μάθει το «διαβόητα περίπλοκο "Invention 13"» του Μπαχ, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με «παράξενα εμπόδια», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Φεστιβάλ. «Η μουσική είναι εξορκισμός. Μερικές φορές δεν βγαίνει», αναφέρει ο Αμερικανός τραγουδιστής - τραγουδοποιός σε ανάρτησή του στο Instagram.
Η ταινία *Invention 13* σκηνοθετήθηκε από κοινού με τον Σον Φόρι και σε αυτήν πρωταγωνιστούν οι Έμορι Κόεν και Ολίβια Χάουαρντ. Στην ταινία θα εμφανιστεί επίσης η επαγγελματίας skater Νέλι Μόρβιλ.
Η Φίμπι Μπρίτζερς πρώην συνεργάτιδα του Όμπερστ στο συγκρότημα Better Oblivion Community Center- θα δανείσει τη φωνή της. Η ταινία, διάρκειας 15 λεπτών, γυρίστηκε σε φιλμ Super 16mm τον Ιανουάριο του 2026 στην Ομάχα της Νεμπράσκα, με τους δημιουργούς να χρησιμοποιούν πρακτικά εφέ και χειροποίητο animation για να δώσουν ζωή στην ταινία.
Η ταινία εστιάζει σε έναν πιανίστα που προσπαθεί να μάθει το «διαβόητα περίπλοκο "Invention 13"» του Μπαχ, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με «παράξενα εμπόδια», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Φεστιβάλ. «Η μουσική είναι εξορκισμός. Μερικές φορές δεν βγαίνει», αναφέρει ο Αμερικανός τραγουδιστής - τραγουδοποιός σε ανάρτησή του στο Instagram.
Η ταινία *Invention 13* σκηνοθετήθηκε από κοινού με τον Σον Φόρι και σε αυτήν πρωταγωνιστούν οι Έμορι Κόεν και Ολίβια Χάουαρντ. Στην ταινία θα εμφανιστεί επίσης η επαγγελματίας skater Νέλι Μόρβιλ.
Η Φίμπι Μπρίτζερς πρώην συνεργάτιδα του Όμπερστ στο συγκρότημα Better Oblivion Community Center- θα δανείσει τη φωνή της. Η ταινία, διάρκειας 15 λεπτών, γυρίστηκε σε φιλμ Super 16mm τον Ιανουάριο του 2026 στην Ομάχα της Νεμπράσκα, με τους δημιουργούς να χρησιμοποιούν πρακτικά εφέ και χειροποίητο animation για να δώσουν ζωή στην ταινία.
.@conoroberst has made a short film starring Phoebe Bridgers https://t.co/owenB28XmJ— NME (@NME) September 10, 2026
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