Τόμι Λι Τζόουνς: Η πολυκύμαντη καριέρα, η καταξίωση και η οικογενειακή τραγωδία

Ο Φυγάς και το Όσκαρ



Οι Άνδρες με τα Μαύρα

Από το Τέξας στις Κάννες



Με ρυθμούς πολυβόλου

Η γυναικεία ματιά στην Άγρια Δύση

Τραγικός ρόλος

Τη δεκαετία του ‘90, επιτέλους έρχεται και η ευρύτερη αναγνώριση, πρώτα για τη συμμετοχή του στο φιλμ του Στόουν «JFK, η Ιστορία που Χαράχτηκε στη Μνήμη μας» και αμέσως μετά συμπρωταγωνιστώντας δίπλα στον Χάρισον Φορντ, στην τεράστια επιτυχία «Ο Φυγάς», στον ρόλο ενός τραχύ και αδυσώπητου αστυνομικού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από τον σούπερ σταρ και μαζί το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, όπως και μια υποψηφιότητα για BAFTA.Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη, που το 1998, επανέλαβε τον ρόλο του σκληρού αστυνομικού, στο σίκουελ του «Φυγά», μόνο που αυτή τη φορά ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής και είχε ως συμπρωταγωνιστή τον Γουέσλεϊ Σνάιπς. Πλέον, οι προτάσεις έρχονται βροχή για τον Τόμι Λι Τζόουνς και το 1997, κάνει ακόμη μία τεράστια εμπορική επιτυχία, με τη χιουμοριστική περιπέτεια φαντασίας του Μπάρι Σόνενφελντ «Οι Άνδρες με τα Μαύρα», δίπλα στον Γουίλ Σμιθ, συμμετέχει στο εξαιρετικό καστ της περιπέτειας του Κλιντ Ίστγουντ «Space Cowboys» (με Σάδερλαντ, Γκάρνερ και Κλιντ), ενώ το 2003 σημειώνει ακόμη μία ερμηνευτική επιτυχία στο θρίλερ «Ο Κυνηγημένος» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, έχοντας ως συμπρωταγωνιστή τον εξαίρετο Μπενίσιο ντελ Τόρο.Έχοντας ήδη σκηνοθετήσει δυο ενδιαφέρουσες τηλεταινίες, το 2005 κάνει το μεγάλο βήμα στη σκηνοθεσία, γυρίζοντας το θαυμάσιο δραματικό νεο-γουέστερν «Τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα», στο οποίο κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που του χάρισε το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες. Ένα υπέροχο, εσωτερικό υπαρξιακό ταξίδι, με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, που βαδίζει συμβολικά πάνω στη συνοριακή γραμμή ΗΠΑ-Μεξικού και φέρνει στο προσκήνιο τη θεματική του κλασικού γουέστερν, όπως είναι η πίστη, η φιλία και η ηθική, αλλά με διακριτικές πινελιές μοντερνισμού και καθιστώντας το σκληρό τοπίο του - αγαπημένου του - Τέξας ως συμπρωταγωνιστή.Συνεχίζοντας να γυρίζει ταινίες με ρυθμούς πολυβόλου, πολλά εμπορικά φιλμ, μερικές φορές και ασήμαντα, έχει την τύχη να παίξει το 2007 και στο εξαιρετικό θρίλερ των Ίθαν και Τζόελ Κοέν «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους», στον ρόλο ενός αναχρονιστικού σερίφη, που κυνηγά έναν σίριαλ κίλερ, τον εκπληκτικό Μπαρδέμ και την ίδια χρονιά στην «Κοιλάδα του Ηλά» του Πολ Χάγκις, στον ρόλο ενός βετεράνου του Βιετνάμ, που ερευνά τις συνθήκες της άγριας δολοφονίας του στρατιώτη γιου του.Το 2014, ξανακάθεται στην πολυθρόνα του σκηνοθέτη, για να γυρίσει το εξαιρετικό γουέστερν «Μέχρι το Τέλος», ενώ αναλαμβάνει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός ηλικιωμένου τυχοδιώκτη, λιποτάκτη του ιππικού, που αναγκάζεται να διασχίσει μία επικίνδυνη άγρια περιοχή, συνοδεύοντας μια γεροντοκόρη, που υποδύεται η Χίλαρι Σουάνκ. Υιοθετώντας τη γυναικεία ματιά πάνω στην Άγρια Δύση, ο Τόμι Λι Τζόουνς προσεγγίζει με πρωτότυπο, ρεαλιστικό και αντισυμβατικό τρόπο το κλασικό γουέστερν, δουλεύει εξαιρετικά πάνω στους χαρακτήρες και τις κωμικοτραγικές αντιφάσεις τους και παραδίδει ένα αξιοσημείωτο φιλμ, στιλάτο και με μια ξεχωριστή ωριμότητα, που ήταν υποψήφιο για τον Χρυσό Φοίνικα και κέρδισε πολλές διακρίσεις.Ο Τόμι Λι Τζόουνς, που παντρεύτηκε τρεις φορές και εκτός από την αδικοχαμένη κόρη του έχει ακόμη ένα παιδί, τον Όστιν, παραμένει ενεργός και αρκούντως επιλεκτικός, περνά τον χρόνο του ανάμεσα στο τεράστιο ράντσο βοοειδών στο Τέξας και στο σπίτι του στο Σαν Αντόνιο, αλλά και στο γήπεδο των Σαν Αντόνιο Σπερς, των οποίων είναι φανατικός οπαδός. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, που έφαγε τον χώρο του θεάματος με το κουτάλι και πλέον δεν έχει να αποδείξει τίποτα, ούτε το άγχος να βρίσκεται συνεχώς πάνω στα κινηματογραφικά πλατό ή τα παλκοσένικα και πλέον έχει αποδεχθεί τον τραγικό ρόλο ενός πατέρα και της ανείπωτης απώλειας.