Ποια ήταν η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια; Το παραβατικό παρελθόν και οι συλλήψεις πριν τον θάνατό της
Η 34χρονη είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2025 για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και είχε δικαστήριο μέσα στον Ιανουάριο
Στη δημοσιότητα ήρθε φωτογραφία σύλληψης της Βικτόρια, κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία είχε ληφθεί τον Ιούνιο του 2025, περίπου έξι μήνες πριν από τον θάνατό της. Η 34χρονη εντοπίστηκε νεκρή την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών.
Στη φωτογραφία σύλληψης, η Βικτόρια εμφανίζεται με ατημέλητα μαλλιά και κατακόκκινα μάτια. Η εικόνα τραβήχτηκε μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να σημειώθηκε στο Carneros Resort and Spa, στην κομητεία Νάπα της Καλιφόρνιας. Οι κατηγορίες αφορούσαν σωματική βία και περιστατικό που περιλάμβανε κακοποίηση ηλικιωμένου προσώπου.
Η ίδια είχε δηλώσει αθώα για όλες τις κατηγορίες και είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο αργότερα μέσα στον Ιανουάριο. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2025, είχε συλληφθεί και για παρεμπόδιση αστυνομικού και κατοχή ναρκωτικού, κατηγορίες τις οποίες επίσης αρνήθηκε.
Η Βικτόρια βρέθηκε νεκρή στον 14ο όροφο του ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο την 1η Ιανουαρίου. Το άτομο που την εντόπισε αρχικά εκτίμησε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις της και ειδοποίησε άμεσα το προσωπικό του ξενοδοχείου, το οποίο κάλεσε το 911. Στους διασώστες δόθηκαν οδηγίες για παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
Η κλήση καταγράφηκε ως επείγον περιστατικό πιθανής υπερβολικής δόσης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 34χρονη διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο.
Αστυνομικός του Σαν Φρανσίσκο, που είχε χειριστεί παλαιότερη υπόθεσή της, ανέφερε σε αμερικανικό μέσο ότι η Βικτόρια αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο θάνατός της ενδέχεται να σχετίζεται με συνθετικά οπιοειδή. Οι Αρχές, πάντως, επισημαίνουν ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αυτοχειρίας ή ναρκωτικά στον χώρο.
Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του ξενοδοχείου δήλωσε ότι η διοίκηση είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Τα νομικά της προβλήματα δεν ήταν πρόσφατα, καθώς ήδη από το 2011 είχε συλληφθεί στο Σαν Αντόνιο του Τέξας για υπόθεση μικροκλοπής, αν και τότε οι κατηγορίες είχαν τελικά αποσυρθεί.
Who was Tommy Lee Jones’ daughter Victoria? Inside her troubled past before shocking death https://t.co/mC1SfU2GJq pic.twitter.com/htSWNUvHk1— New York Post (@nypost) January 2, 2026
