Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
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Μίλι Μπόμπι Μπράουν Τζέικ Μπον Τζόβι Ισλανδία Ταξίδι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες

Βρείτε τους ανθρώπους σας και κρατήστε τους κοντά σας, έγραψε η ηθοποιός

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Ιωάννα Μαρίνου
Στην Ισλανδία ταξίδεψαν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι, όπου μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων ψάρεψαν, εξερεύνησαν τη φύση και επισκέφτηκαν καταρράκτες.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε απόδραση μαζί με φίλους του, με την 22χρονη ηθοποιό να δημοσιεύει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες πόζαραν αγκαλιασμένοι, ενώ εξερευνούσαν το φυσικό τοπίο της χώρας.

Η ανάρτηση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεκινά με ένα στιγμιότυπο από μια ημερήσια βόλτα με σκάφος, όπου ο 24χρονος σύζυγός της τη φιλά στο μέτωπο. Σε επόμενη φωτογραφία διακρίνεται ένα πτερύγιο φάλαινας, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο το ζευγάρι και η παρέα του καταγράφονται κατά τη διάρκεια εκδρομής για παρατήρηση φαλαινών. «Βρείτε τους ανθρώπους σας και κρατήστε τους κοντά σας» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ταξίδεψαν στην Ισλανδία: Το ζευγάρι ψάρεψε και επισκέφτηκε καταρράκτες

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ισλανδία, η Μπράουν και ο Μπον Τζόβι ασχολήθηκαν με το ψάρεμα, είδαν καταρράκτες, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ένα ουράνιο τόξο πάνω από ένα καταπράσινο τοπίο.

Κλείσιμο
Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την είδηση ότι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι έγιναν γονείς για δεύτερη φορά. Πηγή είχε αναφέρει στο People στις 17 Σεπτεμβρίου, ότι το ζευγάρι υποδέχτηκε κρυφά το δεύτερο παιδί του, ένα αγόρι, μέσω υιοθεσίας. Οι δυο τους είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη, επίσης μέσω υιοθεσίας, τον Αύγουστο του 2025.
Ιωάννα Μαρίνου

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