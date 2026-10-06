Βίκυ Καγιά για Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό, έχει τον δικό της τρόπο που δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον
Βίκυ Καγιά για Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό, έχει τον δικό της τρόπο που δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον
«Δεν ξέρω τι ειπώθηκε για εκείνη, δεν έχω ιδέα», πρόσθεσε για την αρνητική κριτική προς το πρόσωπο του νέου μέλους του ριάλιτι μόδας
Τη συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στο φετινό GNTM σχολίασε η Βίκυ Καγιά, σημειώνοντας πως δεν έχει να πει τίποτα αρνητικό για εκείνη. Παράλληλα, τόνισε πως έχει το δικό της στυλ, το οποίο θεωρεί πως δεν συγκρίνεται με άλλο.
Το μοντέλο, που στο παρελθόν παρουσίαζε το ριάλιτι μόδας, ανέφερε επίσης πως δεν έχει παρακολουθήσει τα αρνητικά σχόλια που έχουν ειπωθεί για τη Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Βίκυ Καγιά δήλωσε για τη νέα κριτή του GNTM: «Φυσικά και την έχω δει. Γιατί να μην τη δω; Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό για την Μπέττυ. Έχει το δικό της στυλ, τη δική της φιλοσοφία, τον δικό της τρόπο να λέει τα πράγματα, που για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον. Είναι ο τρόπος της Μπέττυς».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην κριτική που έχει δεχτεί η Μπέττυ Μαγγίρα για την παρουσία της στο σόου, το μοντέλο ανέφερε: «Εγώ εύχομαι καλή αρχή στα παιδιά γιατί λίγο είδα τις οντισιόν και κάθε νέα προσπάθεια πρέπει να ευχόμαστε καλή αρχή και να πάει καλά και να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ειπώθηκε. Αληθινά σας το λέω, δεν έχω ιδέα».
Τέλος, όταν η Βίκυ Καγιά ρωτήθηκε εάν της λείπει η τηλεόραση και αν έχει συζητήσει για την επιστροφή της με κάποιο κανάλι, απάντησε: «Δεν θέλω να ακουστώ αρνητική ή κάπως, αλλά όχι, δεν μου λείπει. Δεν μιλάω για κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι να σας πω».
Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είπε χαρακτηριστικά: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Η ίδια του απάντησε με μία χιουμοριστική ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία της με AI, φορώντας παραδοσιακή φορεσιά.
Η Μπέττυ Μαγγίρα αναδημοσίευσε τον τίτλο άρθρου που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη». Έπειτα ανέβασε την εικόνα που δημιούργησε όπου εμφανίζεται ως μοντέλο σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. «Από το peak της καριέρας μου», πρόσθεσε πάνω στην εικόνα.
Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου και την απάντησή της και ανέφερε: «Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια».
Το μοντέλο, που στο παρελθόν παρουσίαζε το ριάλιτι μόδας, ανέφερε επίσης πως δεν έχει παρακολουθήσει τα αρνητικά σχόλια που έχουν ειπωθεί για τη Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η Βίκυ Καγιά δήλωσε για τη νέα κριτή του GNTM: «Φυσικά και την έχω δει. Γιατί να μην τη δω; Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό για την Μπέττυ. Έχει το δικό της στυλ, τη δική της φιλοσοφία, τον δικό της τρόπο να λέει τα πράγματα, που για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον. Είναι ο τρόπος της Μπέττυς».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην κριτική που έχει δεχτεί η Μπέττυ Μαγγίρα για την παρουσία της στο σόου, το μοντέλο ανέφερε: «Εγώ εύχομαι καλή αρχή στα παιδιά γιατί λίγο είδα τις οντισιόν και κάθε νέα προσπάθεια πρέπει να ευχόμαστε καλή αρχή και να πάει καλά και να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ειπώθηκε. Αληθινά σας το λέω, δεν έχω ιδέα».
Τέλος, όταν η Βίκυ Καγιά ρωτήθηκε εάν της λείπει η τηλεόραση και αν έχει συζητήσει για την επιστροφή της με κάποιο κανάλι, απάντησε: «Δεν θέλω να ακουστώ αρνητική ή κάπως, αλλά όχι, δεν μου λείπει. Δεν μιλάω για κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι να σας πω».
«Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα, έκανε μόντελινγκ το 1821»Η Μπέττυ Μαγγίρα σχολιάστηκε έντονα το τελευταίο διάστημα λόγω της θέσης της στο GNTM, με ένα από τα πρόσωπα που τη σχολίασε να είναι ο Περικλής Κονδυλάτος.
Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είπε χαρακτηριστικά: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Η ίδια του απάντησε με μία χιουμοριστική ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία της με AI, φορώντας παραδοσιακή φορεσιά.
Η Μπέττυ Μαγγίρα αναδημοσίευσε τον τίτλο άρθρου που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη». Έπειτα ανέβασε την εικόνα που δημιούργησε όπου εμφανίζεται ως μοντέλο σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. «Από το peak της καριέρας μου», πρόσθεσε πάνω στην εικόνα.
Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου και την απάντησή της και ανέφερε: «Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια».
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