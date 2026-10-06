Βίκυ Καγιά για Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό, έχει τον δικό της τρόπο που δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον

Όσον αφορά στην κριτική που έχει δεχτεί η Μπέττυ Μαγγίρα για την παρουσία της στο σόου, το μοντέλο ανέφερε: «Εγώ εύχομαι καλή αρχή στα παιδιά γιατί λίγο είδα

και κάθε νέα προσπάθεια πρέπει να ευχόμαστε καλή αρχή και να πάει καλά και να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ειπώθηκε. Αληθινά σας το λέω, δεν έχω ιδέα».

«Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα, έκανε μόντελινγκ το 1821»

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Η ίδια του



Η Μπέττυ Μαγγίρα αναδημοσίευσε τον τίτλο άρθρου που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη». Έπειτα ανέβασε την εικόνα που δημιούργησε όπου εμφανίζεται ως μοντέλο σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. «Από το peak της καριέρας μου», πρόσθεσε πάνω στην εικόνα.



Η ίδια του απάντησε με μία χιουμοριστική ανάρτηση , δημοσιεύοντας φωτογραφία της με AI, φορώντας παραδοσιακή φορεσιά.Η Μπέττυ Μαγγίρα αναδημοσίευσε τον τίτλο άρθρου που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη». Έπειτα ανέβασε την εικόνα που δημιούργησε όπου εμφανίζεται ως μοντέλο σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο. «Από το peak της καριέρας μου», πρόσθεσε πάνω στην εικόνα.



Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου και την απάντησή της και ανέφερε: «Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια».



Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου και την απάντησή της και ανέφερε: «Μου πάει η φουστανέλα, ευχαριστώ. Όλες οι στολές μου πάνε, τα κρατάμε αυτά, είναι κοστούμια».