Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Αποστόλου Παύλου: Νέος φωτισμός στον πιο δημοφιλή περίπατο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

Η υπουργός Πολιτισμούαναφέρθηκε στον νέο χαρακτήρα που αποκτά η προσφιλής αυτή αστική διαδρομή της πρωτεύουσας: «Ο μεγάλος περίπατος δεν είναι μόνο μια περιήγηση σε διαδοχικά μνημεία, αλλά σε ένα πραγματικό πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, σε ένα πανόραμα της διαδρομής της πόλης ανά τους αιώνες. Σήμερα, έξι χρόνια μετά τον νέο φωτισμό του Ιερού Βράχου, ολοκληρώνεται ουσιαστικά ένας κύκλος, με την απόδοση του νέου φωτισμού των οδών που τον περιβάλλουν. Και πάλι με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, και πάλι με το βλέμμα και την εμπειρία της Ελευθερίας Ντεκώ. Ο φωτισμός του δρόμου σχεδιάστηκε με βασική αρχή τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση και με απόλυτο σεβασμό στον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα της περιοχής» δήλωσε.Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίωνσημείωσε με έμφαση: «Ο περίπατος γύρω από την Ακρόπολη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδρομές στον κόσμο. Είναι ο τόπος όπου ο Αθηναίος και ο επισκέπτης περπατούν δίπλα στην Ιστορία. Είναι εκεί όπου η σύγχρονη πόλη συναντά, σε κάθε βήμα, τη μνήμη της. Και ένα τέτοιο τοπόσημο χρειάζεται φως. Όχι φως που επιβάλλεται, αλλά φως που αναδεικνύει. Που συνομιλεί με τον χώρο και, κυρίως, τον σέβεται. Και η δουλειά της Ελευθερίας Ντεκώ βασίζεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία και συνύπαρξη.»