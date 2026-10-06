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Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Αποστόλου Παύλου: Νέος φωτισμός στον πιο δημοφιλή περίπατο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Αποστόλου Παύλου: Νέος φωτισμός στον πιο δημοφιλή περίπατο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Με την υπογραφή της Ελευθερίας Ντεκώ και την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση
Μία νέα νυχτερινή εικόνα, ιδιαίτερα ατμοσφαιρική, που αναδεικνύει τα σημαντικότερα μνημεία του Κέντρου της Αθήνας και αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη, απέκτησε από χθες η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη. Έξι χρόνια μετά τον νέο φωτισμό του Ιερού Βράχου φωτίστηκαν, και πάλι από την Ελευθερία Ντεκώ, οι δυο πιο εμβληματικοί δρόμοι που πλαισιώνουν το μνημείο, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου.
Συνολικά 125 νέοι ιστοί φωτισμού, 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και 19 σε νέα σημεία, τοποθετήθηκαν κατά μήκος των δύο κεντρικών οδών, στην απέναντι πλευρά από τα μνημεία που διατρέχουν, πλαισιώνοντας το αρχαιολογικό τοπίο, λιτά και διακριτικά, καθώς βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν η αρμονική τους ένταξη στο υπάρχον περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μάλιστα, φωτίστηκαν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα γύρω από την Ακρόπολη, όπως η ρωμαϊκή δεξαμενή που βρίσκεται λίγα μέτρα πριν την είσοδο του Ηρωδείου ενώ τοποθετήθηκαν, επιπλέον, χαμηλά φωτιστικά σώματα στο παράπλευρο μονοπάτι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στην οδό Θεωρίας και φωτισμός φύτευσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν σκοτεινές.
Στη διαχρονικά τεράστια συμβολική αξία της περιοχής αλλά και στο σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η νέα αυτή παρέμβασή της αναφέρθηκε η Ελευθερία Ντεκώ κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης του έργου. «Διονυσίου Αρεοπαγίτου– Αποστόλου Παύλου: Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλος δρόμος στον κόσμο με τέτοια θέα, που να έχει συγκινήσει ποιητές και απλούς περιπατητές όσο αυτός εδώ. Και ενώ οι ποιητές μιλούν για το φυσικό φως, μιας και κάποτε δεν υπήρχε άλλο, εμείς τολμήσαμε, με τεχνητό φως, να υπαινιχθούμε μέσα από τη βραδινή εικόνα το συναίσθημα που περιγράφουν. Με σεβασμό και λιτότητα, όπως στα μνημεία το 2020, έτσι και τώρα στη διαδρομή που τα περικλείει, κύριο μέλημά μας ήταν να μην παρεμβάλουμε περιττά στοιχεία και να μην εμποδίζεται η θέαση προς τα μνημεία. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται με φωτιστικά σώματα πάνω σε ιστούς 5 μέτρων λιτού σχεδιασμού, ώστε να είναι διαχρονικοί, και σε ειδικό χρώμα της άμμου, ώστε να είναι διακριτικοί τις πρωινές ώρες. Με φως ζεστό, όπως αυτό των τειχών, και σε ένταση που δεν ανταγωνίζεται εκείνη της Ακρόπολης και των μνημείων της, ευχάριστο και επαρκές για μια ανέμελη βόλτα με την παρέα ή για τη βραδινή περισυλλογή ενός μοναχικού περιπατητή, το φως δεν εμποδίζει τη σύνδεση με το αρχαίο παρελθόν, αλλά το φέρνει πιο κοντά στο παρόν.»
Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στην πιο πολυσύχναστη περιοχή της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, όπως και η αναβάθμιση του φωτισμού Ακρόπολης, η εγκατάσταση σύγχρονου ανελκυστήρα πλαγιάς, η αναβάθμιση των διαδρομών για άτομα με κινητικές δυσκολίες, η δημιουργία απτικής διαδρομής και ειδικών μέσων ξενάγησης για άτομα με οπτική αναπηρία, το έργο περισχοίνισης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, η υποστήριξη του έργου διευθέτησης των ομβρίων υδάτων της Ακρόπολης και της Βόρειας Κλιτύος, αλλά και η αναβάθμιση της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας: «Ο φωτισμός της Ακρόπολης, η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον Ιερό Βράχο και η απτική διαδρομή εκφράζουν την ίδια αντίληψη που μοιραζόμαστε στο Ίδρυμα Ωνάση: ότι ο πολιτισμός είναι ζήτημα δημοκρατίας και η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους» επισήμανε, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου.
Συνολικά 125 νέοι ιστοί φωτισμού, 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και 19 σε νέα σημεία, τοποθετήθηκαν κατά μήκος των δύο κεντρικών οδών, στην απέναντι πλευρά από τα μνημεία που διατρέχουν, πλαισιώνοντας το αρχαιολογικό τοπίο, λιτά και διακριτικά, καθώς βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν η αρμονική τους ένταξη στο υπάρχον περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μάλιστα, φωτίστηκαν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα γύρω από την Ακρόπολη, όπως η ρωμαϊκή δεξαμενή που βρίσκεται λίγα μέτρα πριν την είσοδο του Ηρωδείου ενώ τοποθετήθηκαν, επιπλέον, χαμηλά φωτιστικά σώματα στο παράπλευρο μονοπάτι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στην οδό Θεωρίας και φωτισμός φύτευσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν σκοτεινές.
Στη διαχρονικά τεράστια συμβολική αξία της περιοχής αλλά και στο σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η νέα αυτή παρέμβασή της αναφέρθηκε η Ελευθερία Ντεκώ κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης του έργου. «Διονυσίου Αρεοπαγίτου– Αποστόλου Παύλου: Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλος δρόμος στον κόσμο με τέτοια θέα, που να έχει συγκινήσει ποιητές και απλούς περιπατητές όσο αυτός εδώ. Και ενώ οι ποιητές μιλούν για το φυσικό φως, μιας και κάποτε δεν υπήρχε άλλο, εμείς τολμήσαμε, με τεχνητό φως, να υπαινιχθούμε μέσα από τη βραδινή εικόνα το συναίσθημα που περιγράφουν. Με σεβασμό και λιτότητα, όπως στα μνημεία το 2020, έτσι και τώρα στη διαδρομή που τα περικλείει, κύριο μέλημά μας ήταν να μην παρεμβάλουμε περιττά στοιχεία και να μην εμποδίζεται η θέαση προς τα μνημεία. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται με φωτιστικά σώματα πάνω σε ιστούς 5 μέτρων λιτού σχεδιασμού, ώστε να είναι διαχρονικοί, και σε ειδικό χρώμα της άμμου, ώστε να είναι διακριτικοί τις πρωινές ώρες. Με φως ζεστό, όπως αυτό των τειχών, και σε ένταση που δεν ανταγωνίζεται εκείνη της Ακρόπολης και των μνημείων της, ευχάριστο και επαρκές για μια ανέμελη βόλτα με την παρέα ή για τη βραδινή περισυλλογή ενός μοναχικού περιπατητή, το φως δεν εμποδίζει τη σύνδεση με το αρχαίο παρελθόν, αλλά το φέρνει πιο κοντά στο παρόν.»
Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στην πιο πολυσύχναστη περιοχή της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, όπως και η αναβάθμιση του φωτισμού Ακρόπολης, η εγκατάσταση σύγχρονου ανελκυστήρα πλαγιάς, η αναβάθμιση των διαδρομών για άτομα με κινητικές δυσκολίες, η δημιουργία απτικής διαδρομής και ειδικών μέσων ξενάγησης για άτομα με οπτική αναπηρία, το έργο περισχοίνισης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, η υποστήριξη του έργου διευθέτησης των ομβρίων υδάτων της Ακρόπολης και της Βόρειας Κλιτύος, αλλά και η αναβάθμιση της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας: «Ο φωτισμός της Ακρόπολης, η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον Ιερό Βράχο και η απτική διαδρομή εκφράζουν την ίδια αντίληψη που μοιραζόμαστε στο Ίδρυμα Ωνάση: ότι ο πολιτισμός είναι ζήτημα δημοκρατίας και η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους» επισήμανε, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στον νέο χαρακτήρα που αποκτά η προσφιλής αυτή αστική διαδρομή της πρωτεύουσας: «Ο μεγάλος περίπατος δεν είναι μόνο μια περιήγηση σε διαδοχικά μνημεία, αλλά σε ένα πραγματικό πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, σε ένα πανόραμα της διαδρομής της πόλης ανά τους αιώνες. Σήμερα, έξι χρόνια μετά τον νέο φωτισμό του Ιερού Βράχου, ολοκληρώνεται ουσιαστικά ένας κύκλος, με την απόδοση του νέου φωτισμού των οδών που τον περιβάλλουν. Και πάλι με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, και πάλι με το βλέμμα και την εμπειρία της Ελευθερίας Ντεκώ. Ο φωτισμός του δρόμου σχεδιάστηκε με βασική αρχή τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση και με απόλυτο σεβασμό στον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα της περιοχής» δήλωσε.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε με έμφαση: «Ο περίπατος γύρω από την Ακρόπολη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδρομές στον κόσμο. Είναι ο τόπος όπου ο Αθηναίος και ο επισκέπτης περπατούν δίπλα στην Ιστορία. Είναι εκεί όπου η σύγχρονη πόλη συναντά, σε κάθε βήμα, τη μνήμη της. Και ένα τέτοιο τοπόσημο χρειάζεται φως. Όχι φως που επιβάλλεται, αλλά φως που αναδεικνύει. Που συνομιλεί με τον χώρο και, κυρίως, τον σέβεται. Και η δουλειά της Ελευθερίας Ντεκώ βασίζεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία και συνύπαρξη.»
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε με έμφαση: «Ο περίπατος γύρω από την Ακρόπολη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδρομές στον κόσμο. Είναι ο τόπος όπου ο Αθηναίος και ο επισκέπτης περπατούν δίπλα στην Ιστορία. Είναι εκεί όπου η σύγχρονη πόλη συναντά, σε κάθε βήμα, τη μνήμη της. Και ένα τέτοιο τοπόσημο χρειάζεται φως. Όχι φως που επιβάλλεται, αλλά φως που αναδεικνύει. Που συνομιλεί με τον χώρο και, κυρίως, τον σέβεται. Και η δουλειά της Ελευθερίας Ντεκώ βασίζεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία και συνύπαρξη.»
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