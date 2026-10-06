Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συνελήφθη 33χρονος που μετέφερε 1.900 λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Συνελήφθη 33χρονος που μετέφερε 1.900 λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Τα καπνικά προϊόντα που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης
Στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού για λαθραία τσιγάρα προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η Αστυνομία.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς, στο επίπεδο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου και μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1900 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς, στο επίπεδο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου και μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1900 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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