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Κύπρος: Στην πόρτα της εξόδου ο Τσιγκρίνσκι μετά το επεισόδιο στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ
Κύπρος: Στην πόρτα της εξόδου ο Τσιγκρίνσκι μετά το επεισόδιο στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ
Ο Ουκρανός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της κυπριακής ομάδας Krasava ENY Ύψωνα, μετά τα όσα έγιναν στο φιλικό με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ
Στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Krasava ENY Ύψωνα βρίσκεται ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, μετά τα όσα φέρεται να διαδραματίστηκαν στο φιλικό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ του Ιωνικού και της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, παρέμεινε στην ομάδα του Ύψωνα μετά την αποχώρηση του Στοΐκοβιτς, ύστερα από το κακό ξεκίνημα με τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από κυπριακά Μέσα, η παρουσία του Τσιγκρίνσκι στον σύλλογο φαίνεται πλέον να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Αφορμή αποτέλεσε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ, με τους Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, Γεβγκένι Σερντιούκ και Άλεξ Πάνκοβ να εμπλέκονται στο επεισόδιο.
Η Krasava ENY Ύψωνα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων προσώπων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απολογείται στον ΑΠΟΕΛ και καταδικάζει όσα συνέβησαν. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα εσωτερικά πειθαρχικά όργανα του συλλόγου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Krasava ENY Ύψωνα εκφράζει την ειλικρινή της απολογία προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Ντμίτρο Τσικρίνσκι (β. προπονητή), Γεβγκένι Σερντιούκ (ποδοσφαιριστή) και του Άλεξ Πάνκοβ (μάνατζερ), στον φιλικό αγώνα της 3ης Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.
Η Κρασάβα είναι μια ομάδα που πρεσβεύει τη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσβάλλει βαθύτατα τον σύλλογό μας και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές και στις αξίες του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα της ομάδας.
Λυπούμαστε ειλικρινά για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη από το ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός μας είναι δεδομένος».
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ του Ιωνικού και της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, παρέμεινε στην ομάδα του Ύψωνα μετά την αποχώρηση του Στοΐκοβιτς, ύστερα από το κακό ξεκίνημα με τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από κυπριακά Μέσα, η παρουσία του Τσιγκρίνσκι στον σύλλογο φαίνεται πλέον να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Αφορμή αποτέλεσε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ, με τους Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, Γεβγκένι Σερντιούκ και Άλεξ Πάνκοβ να εμπλέκονται στο επεισόδιο.
Η Krasava ENY Ύψωνα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων προσώπων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απολογείται στον ΑΠΟΕΛ και καταδικάζει όσα συνέβησαν. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα εσωτερικά πειθαρχικά όργανα του συλλόγου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Krasava ENY Ύψωνα εκφράζει την ειλικρινή της απολογία προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Ντμίτρο Τσικρίνσκι (β. προπονητή), Γεβγκένι Σερντιούκ (ποδοσφαιριστή) και του Άλεξ Πάνκοβ (μάνατζερ), στον φιλικό αγώνα της 3ης Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.
Η Κρασάβα είναι μια ομάδα που πρεσβεύει τη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσβάλλει βαθύτατα τον σύλλογό μας και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές και στις αξίες του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα της ομάδας.
Λυπούμαστε ειλικρινά για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη από το ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός μας είναι δεδομένος».
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