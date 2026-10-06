Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα, για ανάλυση τα φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Πολυκατοικίες ΤΕΕΜ

Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα, για ανάλυση τα φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία

Κλιμάκιο ΤΕΕΜ βρέθηκε στο σημείο για τον έλεγχο και την περισυλλογή τους - Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τα δύο φιαλίδια είναι πιθανό να περιέχουν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ

Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα, για ανάλυση τα φιαλίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία
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Σε προληπτική εκκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Τα φιαλίδια περισυλλέχθηκαν και θα σταλούν για ανάλυση. 

Τα δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο ενώ προχώρησε στην περισυλλογή των φιαλιδίων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν για προληπτικούς λόγους στην εκκένωση  δύο πολυκατοικιών. «Με πήραν τηλέφωνο ότι έχουν βάλει βόμβες επί της Λασκαρίδου σε δύο πολυκατοικίες και να βγούμε έξω», είπε κάτοικος στο Orange Press.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 


UPD: 13 ΣΧΟΛΙΑ

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