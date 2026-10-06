Τέλος η σεζόν για τον Γιανίκ Σίνερ λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο, βίντεο
Τέλος η σεζόν για τον Γιανίκ Σίνερ λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο, βίντεο
Ο Ιταλός Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη δε θα παίξει ξανά φέτος και θα κάνει θεραπεία για το θέμα που αντιμετωπίζει
Ο Γιανίκ Σίνερ δεν πρόκειται να μπει ξανά σε κορτ για το 2026. Ο 25χρονος Ιταλός τενίστας με μήνυμά του στα social media έκανε γνωστό πως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει σε άλλον αγώνα μέσα στη σεζόν.
Ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης πρόσθεσε πως ακολουθεί θεραπεία προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
«Γεια σε όλους, θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη ενημέρωση. Αποφάσισα, σε συνεννόηση με τους γιατρούς, ότι χρειάζομαι θεραπεία για το γόνατό μου, γεγονός που σημαίνει ότι η σεζόν του 2026 έχει τελειώσει οριστικά».
Πάντως, θεωρείται δύσκολο ο Σίνερ να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
Ο Ιταλός τενίστας, νικητής πέντε Grand Slams, δε θα αγωνιστεί στο ATP Finals που θα γίνει στο Τορίνο αλλά και στους τελικούς του Davis Cup (συμμετέχουν οκτώ ομάδες στα τέλη του Νοεμβρίου) που θα διεξαχθούν στην Μπολόνια.
Ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης πρόσθεσε πως ακολουθεί θεραπεία προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
«Γεια σε όλους, θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη ενημέρωση. Αποφάσισα, σε συνεννόηση με τους γιατρούς, ότι χρειάζομαι θεραπεία για το γόνατό μου, γεγονός που σημαίνει ότι η σεζόν του 2026 έχει τελειώσει οριστικά».
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Πάντως, θεωρείται δύσκολο ο Σίνερ να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
Ο Ιταλός τενίστας, νικητής πέντε Grand Slams, δε θα αγωνιστεί στο ATP Finals που θα γίνει στο Τορίνο αλλά και στους τελικούς του Davis Cup (συμμετέχουν οκτώ ομάδες στα τέλη του Νοεμβρίου) που θα διεξαχθούν στην Μπολόνια.
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