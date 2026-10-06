Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Ανήκει στους καλούς συνεργάτες, δεν βαριέμαι να δουλεύω μαζί του
Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Ανήκει στους καλούς συνεργάτες, δεν βαριέμαι να δουλεύω μαζί του
Μετά την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» το ζευγάρι θα συμμετέχει στο «Παγόβουνο» - «Από τις προτάσεις που μας έχουν κάνει, παίζει να έχουμε κάνει μαζί το ένα δέκατο», είπε η ηθοποιός
Για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού, επισημαίνοντας πως είναι από τις επιτυχημένες που έχει κάνει, τονίζοντας πως δεν βαριέται να δουλεύει μαζί του.
Η ηθοποιός, η οποία το καλοκαίρι συμμετείχε στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» μαζί με τον σύντροφό της και αυτή τη σεζόν θα παίξει ξανά μαζί του στο «Παγόβουνο», σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» εξήγησε πως ενώ έχει δεχτεί πολλές προτάσεις για συνεργασία με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, έχουν συμφωνήσει σε πολύ λίγες: «Με ρώτησαν και πρόσφατα και λέω ότι από τις προτάσεις που μας έχουν κάνει, παίζει να έχουμε κάνει μαζί το ένα δέκατο. Δεν βαριέμαι να δουλεύω μαζί του. Για να πούμε το "ναι" πρέπει να μας αρέσει πάρα πολύ και ο δικός μου ρόλος και του Γιάννη να μας φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντες και άξιοι για να αφιερώσουμε το χρόνο μας και την ενέργειά μας. Και τώρα το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό το έργο. Είναι δηλαδή μια πρόταση, είναι μία κωμωδία... που σπανίζουν», είπε χαρακτηριστικά.
Και έπειτα επισήμανε πως σκοπός σε κάθε συνεργασία της είναι να περνάει καλά η ίδια αλλά και οι θεατές: «Φυσικά με ενδιαφέρουν οι καλές συνεργασίες και ο Γιάννης ανήκει στους καλούς συνεργάτες. Αλλά όχι, δεν κάνω κάποιο ρόλο μόνο και μόνο για να περάσω καλά. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση που κάποιοι καλλιτέχνες λένε "ο βασικός μου στόχος πια είναι να περνάω καλά". Φυσικά θέλω να περνάω καλά. Δεν είμαι σαδίστρια με τον εαυτό μου, ούτε έχω μαζοχιστικές τάσεις, αλλά θέλω να κάνω και πράγματα που και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα έχει ανάγκη ο κόσμος...», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, η οποία το καλοκαίρι συμμετείχε στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» μαζί με τον σύντροφό της και αυτή τη σεζόν θα παίξει ξανά μαζί του στο «Παγόβουνο», σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» εξήγησε πως ενώ έχει δεχτεί πολλές προτάσεις για συνεργασία με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, έχουν συμφωνήσει σε πολύ λίγες: «Με ρώτησαν και πρόσφατα και λέω ότι από τις προτάσεις που μας έχουν κάνει, παίζει να έχουμε κάνει μαζί το ένα δέκατο. Δεν βαριέμαι να δουλεύω μαζί του. Για να πούμε το "ναι" πρέπει να μας αρέσει πάρα πολύ και ο δικός μου ρόλος και του Γιάννη να μας φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντες και άξιοι για να αφιερώσουμε το χρόνο μας και την ενέργειά μας. Και τώρα το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό το έργο. Είναι δηλαδή μια πρόταση, είναι μία κωμωδία... που σπανίζουν», είπε χαρακτηριστικά.
Και έπειτα επισήμανε πως σκοπός σε κάθε συνεργασία της είναι να περνάει καλά η ίδια αλλά και οι θεατές: «Φυσικά με ενδιαφέρουν οι καλές συνεργασίες και ο Γιάννης ανήκει στους καλούς συνεργάτες. Αλλά όχι, δεν κάνω κάποιο ρόλο μόνο και μόνο για να περάσω καλά. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση που κάποιοι καλλιτέχνες λένε "ο βασικός μου στόχος πια είναι να περνάω καλά". Φυσικά θέλω να περνάω καλά. Δεν είμαι σαδίστρια με τον εαυτό μου, ούτε έχω μαζοχιστικές τάσεις, αλλά θέλω να κάνω και πράγματα που και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα έχει ανάγκη ο κόσμος...», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
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