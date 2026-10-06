Η Άντζυ Σαμίου επέστρεψε στη σκηνή και τραγούδησε την «Παράλληλη Αγάπη», δείτε βίντεο
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Άντζυ Σαμίου Τραγούδι

Η Άντζυ Σαμίου επέστρεψε στη σκηνή και τραγούδησε την «Παράλληλη Αγάπη», δείτε βίντεο

Προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου, να βρω εμένα - Είμαι 66 ετών, πάντα λέω την ηλικία μου, είπε η τραγουδίστρια

Η Άντζυ Σαμίου επέστρεψε στη σκηνή και τραγούδησε την «Παράλληλη Αγάπη», δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη σκηνή επέστρεψε η Άντζυ Σαμίου, ερμηνεύοντας την «Παράλληλη Αγάπη» σε φιλανθρωπική συναυλία.

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας μαζί με άλλους καλλιτέχνες για καλό σκοπό. Η Άντζυ Σαμίου που έχει αποτραβηχτεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, ερμήνευσε το κομμάτι της, που κυκλοφόρησε το 1999.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ένα λευκό κιμονό και αστραφτερό παντελόνι, να ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία της, καθώς και το «Κι Εγώ Εδώ».

Δείτε βίντεο



Σε δηλώσεις που έκανε η Άντζυ Σαμίου στην εκπομπή «Happy Day» και προβλήθηκαν την Τρίτη, μίλησε για την απόφασή της να σταματήσει το τραγούδι, ενώ παράλληλα τόνισε ότι δεν κρύβει την ηλικία της: «Ήταν σαν να έχω απορρίψει αυτόν τον κόσμο της δουλειάς, αυτής που ζούσα και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου, να βρω εμένα, να είμαι καλά με εμένα. Πάντα λέω την ηλικία μου. Βγάζω και φωτογραφίες στα γενέθλια, 66 ετών είμαι».

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Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

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