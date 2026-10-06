Διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα του «The Batman Part II» στο Λονδίνο
Διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα του «The Batman Part II» στο Λονδίνο
Ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς χρειάζεται χρόνο για να επικεντρωθεί σε ένα οικογενειακό θέμα, αναφέρει η ανακοίνωση
Σε προσωρινή παύση τίθεται η παραγωγή της ταινίας «The Batman Part II» των Warner Bros και DC Studios, καθώς ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς χρειάζεται να αφοσιωθεί σε ένα οικογενειακό θέμα.
Σε ανακοίνωσή του το στούντιο, εξέφρασε την πλήρη στήριξη στον δημιουργό: «Η παραγωγή του "The Batman Part II" έχει διακοπεί προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι».
Πριν από τη διακοπή, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο ενώ η προγραμματισμένη πρεμιέρα του φιλμ είναι για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πηγές που επικαλείται το Deadline ανέφεραν πως είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της παύσης στο χρονοδιάγραμμα.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι Ρόμπερτ Πάτινσον, 'Αντι Σέρκις και Κόλιν Φάρελ ως Batman, Alfred και Penguin αντίστοιχα.
Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Σεμπάστιαν Σταν, Μπράιαν Τάιρι Χένρι, Τζέιμι Λόσον, Τσαρλς Ντανς, Γκιλ Πέρεζ-Αβραάμ και Σεμπάστιαν Κοχ.
Σε ανακοίνωσή του το στούντιο, εξέφρασε την πλήρη στήριξη στον δημιουργό: «Η παραγωγή του "The Batman Part II" έχει διακοπεί προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς επικεντρώνεται σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Ο Ματ έχει την πλήρη υποστήριξη των DC Studios και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε σύντομα αυτό το ταξίδι».
Πριν από τη διακοπή, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Λονδίνο ενώ η προγραμματισμένη πρεμιέρα του φιλμ είναι για τις 18 Φεβρουαρίου 2028. Πηγές που επικαλείται το Deadline ανέφεραν πως είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της παύσης στο χρονοδιάγραμμα.
EXCLUSIVE: Production is pausing on the Warner Bros and DC Studios pic 'The Batman Part II' due to director Matt Reeves stepping away for personal reasons.— Deadline (@DEADLINE) October 5, 2026
Read more details here: https://t.co/ukUgJQe5cg
(Photos: Getty, DC Studios) pic.twitter.com/l600uuJhf9
Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Σεμπάστιαν Σταν, Μπράιαν Τάιρι Χένρι, Τζέιμι Λόσον, Τσαρλς Ντανς, Γκιλ Πέρεζ-Αβραάμ και Σεμπάστιαν Κοχ.
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