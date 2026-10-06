Η Ντακότα Τζόνσον πόζαρε ως λαγουδάκι του Playboy με κορσέ, ψηλές κάλτσες και ένα τσιγάρο στο στόμα
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Ντακότα Τζόνσον Playboy Τσιγάρο

Η Ντακότα Τζόνσον πόζαρε ως λαγουδάκι του Playboy με κορσέ, ψηλές κάλτσες και ένα τσιγάρο στο στόμα

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην κορυφή κτιρίου στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της ταινίας «Verity»

Η Ντακότα Τζόνσον πόζαρε ως λαγουδάκι του Playboy με κορσέ, ψηλές κάλτσες και ένα τσιγάρο στο στόμα
Ιωάννα Μαρίνου
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Με look εμπνευσμένο από το λαγουδάκι του Playboy πόζαρε η Ντακότα Τζόνσον, φορώντας κορσέ και ψηλές κάλτσες, ενώ είχε ένα τσιγάρο στο στόμα.

 Η 37χρονη ηθοποιός πραγματοποίησε φωτογράφιση στην κορυφή ενός κτιρίου στη Νέα Υόρκη. Το συγκεκριμένο look επιλέχθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Verity», του ερωτικού θρίλερ στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Αν Χάθαγουεϊ.

Στις λήψεις, η Τζόνσον εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες με κορσέ που είχε βαθύ ντεκολτέ, μακριά γάντια και κάλτσες με λεπτομέρεια δαντέλας, όλα σε μαύρο χρώμα.

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Η εμφάνισή της ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της στο «Saturday Night Live», όπου η ηθοποιός μίλησε με χιούμορ για την προσωπική της ζωή και τους πρόσφατους χωρισμούς της. Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου της, μίλησε για τις δύο τελευταίες σχέσεις της με μουσικούς, λέγοντας: «Πέρασα δύο πολύ άχαρους χωρισμούς που απασχόλησαν τη δημοσιότητα, με δύο υπέροχους μουσικούς. Ψάχνω τον τρίτο».

Στη συνέχεια, συνέδεσε την προσωπική της ζωή με τη νέα της ταινία, σχολιάζοντας ότι το να βγαίνει κανείς με μουσικούς μοιάζει με «ψυχοσεξουαλικό ερωτικό θρίλερ».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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