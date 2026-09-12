Ο APON ακύρωσε συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
Ο APON ακύρωσε συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
Ο τραγουδιστής θα εμφανιζόταν στην Πάτρα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τη μέρα που θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Την συναυλία του στην Πάτρα ακύρωσε ο APON λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής θα εμφανιζόταν στην πόλη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέσα από ένα Instagram story, ενήμερωσε τον κόσμο ότι η εμφάνισή του δεν θα πραγματοποιηθεί, αφού την ίδια μέρα θα έχει προηγηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Λόγω της ξαφνικής και βαθειάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτησή του
«Λόγω της ξαφνικής και βαθειάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Δείτε την ανάρτησή του
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