Ο APON ακύρωσε συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
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Γιώργος Μαζωνάκης APON

Ο APON ακύρωσε συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα

Ο τραγουδιστής θα εμφανιζόταν στην Πάτρα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τη μέρα που θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο APON ακύρωσε συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
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Την συναυλία του στην Πάτρα ακύρωσε ο APON λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής θα εμφανιζόταν στην πόλη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέσα από ένα Instagram story, ενήμερωσε τον κόσμο ότι η εμφάνισή του δεν θα πραγματοποιηθεί, αφού την ίδια μέρα θα έχει προηγηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. 

«Λόγω της ξαφνικής και βαθειάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτησή του

Ο APON ακύρωσε συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
6 ΣΧΟΛΙΑ

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