Η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης, λέει ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης: «Kαμπανάκι» για επιτόκια και χρέος

Κοντά στο 5% το γαλλικό 10ετές

«Το δίχτυ ασφαλείας βρίσκεται στη Γαλλία»

Την ίδια στιγμή, οι εκδόσεις κρατικού και εταιρικού χρέους σε επίπεδα-ρεκόρ αυξάνουν την προσφορά τίτλων και ασκούν πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις.Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν αυξηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αγορά κρατικού χρέους της G7.Ο λόγος είναι ότι στους διεθνείς παράγοντες προστίθεται ένας: οι αμφιβολίες των επενδυτών για την ικανότητα της κυβέρνησης να θέσει υπό έλεγχο το δημοσιονομικό έλλειμμα, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει της κρίσιμης μάχης για τον προϋπολογισμό και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.Το sell-off στα γαλλικά ομόλογα επιδεινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας την απόδοση του 10ετούς γαλλικού τίτλου κοντά στο 5% την Παρασκευή, προτού υποχωρήσει τη Δευτέρα περίπου στο 4,86%, που αποτελεί και πάλιΤην ίδια στιγμή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού 10ετούς – ένα από τα βασικότερα μέτρα του risk premium που παρακολουθούν οι επενδυτές στην Ευρωζώνη– ξεπέρασε προσωρινά τις 150 μονάδες βάσης.Η ένταση των κινήσεων έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ αναλυτών για το κατά πόσο θα μπορούσε να απαιτηθεί παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν η διεύρυνση των spreads αρχίσει να δημιουργεί κίνδυνο «κατακερματισμού» των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρωζώνης.Ο Μουλέν, ωστόσο, απορρίπτει προς το παρόν αυτή τη συζήτηση.», τόνισε στους FT ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, στέλνοντας ουσιαστικά το μήνυμα ότι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην κρίση πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο το Παρίσι.«Το δίχτυ ασφαλείας βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι μας. Βρίσκεται στην ικανότητα των Γάλλων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους να αναγνωρίσουν την ανάγκη αποκατάστασης των δημόσιων οικονομικών», ανέφερε.Πάντως, το περιβάλλον γίνεταιεξαιτίας της αλλαγής των πληθωριστικών δεδομένων. Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων τους τελευταίους μήνες, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ και η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.Οι δύο κεντρικές τράπεζες πρόκειται να επανεξετάσουν τη νομισματική τους πολιτική και να ανακοινώσουν τις επόμενες αποφάσεις τους στα τέλη Οκτωβρίου.Ο Μουλέν εκτιμά, πάντως, ότι η ίδια η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για περαιτέρω επιθετικές κινήσεις. «Η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και το δεύτερο ενεργειακό σοκ μπορεί να επιβαρύνουν τη ζήτηση και να μειώσουν την ανάγκη για περαιτέρω δράση από τις κεντρικές τράπεζες», σημείωσε.