Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ο Γκάρι Όλντμαν αποκάλυψε ότι συγκρούστηκε με τον Κόπολα στον «Δράκουλα»: Όλοι οι σκηνοθέτες είναι λίγο τρελοί
Ο Γκάρι Όλντμαν αποκάλυψε ότι συγκρούστηκε με τον Κόπολα στον «Δράκουλα»: Όλοι οι σκηνοθέτες είναι λίγο τρελοί
Όποιες διαφορές κι αν είχαμε τότε, τις λύσαμε, διευκρίνισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
Την εποχή που συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον εμβληματικό «Δράκουλα» θυμήθηκε ο Γκάρι Όλντμαν, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε σύγκρουση ανάμεσά τους.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διευκρίνισε πως η συνεργασία του με τον Κόπολα και τους συμπρωταγωνιστές του Γουινόνα Ράιντερ, Άντονι Χόπκινς και Κιάνου Ριβς στο γοτθικό δράμα τρόμου ήταν μια καλή εμπειρία. Όπως είπε, μάλιστα, «ήθελε να κάνει την ταινία μόνο και μόνο εξαιτίας» του σπουδαίου σκηνοθέτη και δημιουργού του «Νονού». Ωστόσο, η συνεργασία τους δεν ήταν πάντοτε ανέφελη.
«Το ενδιαφέρον ήταν ότι επρόκειτο για τον “Δράκουλα” του Φράνσις Κόπολα, για το πώς θα τον έβλεπε εκείνος και τι όραμα θα έφερνε στην ταινία. Κάποιες φορές συναντιόμασταν δημιουργικά και συγκρουόμασταν», σχολίασε ο 68χρονος ηθοποιός, μιλώντας σε πάνελ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, απαντώντας σε ερώτηση για την παραγωγή της ταινίας του 1992, η οποία αργότερα απέφερε 216 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Παρότι δήλωσε ότι δεν είναι πολύ περήφανος για ορισμένες συμπεριφορές πίσω από τις κάμερες, αλλά και για υλικό που καταγράφει τη δυναμική μεταξύ των ηθοποιών και του συνεργείου στο πλατό, ο Όλντμαν περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως ένα μάθημα για το πώς να διαχειρίζεται καλύτερα τις επαγγελματικές σχέσεις αργότερα στην καριέρα του.
«Κάποιες φορές συγκρουόμασταν, αλλά μετά —και αυτό είναι το αστείο— όταν αργότερα σκηνοθέτησα, χρησιμοποίησα στην ταινία μου ένα απόσπασμα από το “Αποκάλυψη Τώρα”. Προφανώς έπρεπε να ζητήσω άδεια και εκείνος μου το παραχώρησε δωρεάν», περιέγραψε ο Όλντμαν. «Είπε: “Ο Γκάρι μπορεί να πάρει ό,τι θέλει”. Αργότερα τον συνάντησα ξανά στις Κάννες. Όποιες διαφορές κι αν είχαμε τότε, τις λύσαμε», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός επαίνεσε επίσης τη μοναδική προσέγγιση του Κόπολα στη σκηνοθεσία, θυμούμενος ότι «σου μιλούσε την ώρα που γυριζόταν η σκηνή, σαν να γυρίζαμε βουβή ταινία». Στη συνέχεια μιμήθηκε ορισμένες από τις οδηγίες που, όπως είπε, του φώναζε ο σκηνοθέτης μέσα στην ένταση μιας σκηνής. «Είμαστε όλοι λίγο τρελοί», είπε ο Όλντμαν, προκαλώντας γέλια στο κοινό.
«Οι σκηνοθέτες είναι όλοι πολύ παράξενοι. Είναι ιδιοφυείς. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί μου φίλοι, αλλά είναι όλοι λίγο τρελοί. Αυτό που κάνεις είναι να προσαρμόζεσαι και να λες: “Α, αυτή είναι έτσι. Εντάξει. Αυτός είναι έτσι. Α, θέλει να κάνει 100 λήψεις. Θα αφεθώ στη διαδικασία”», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Ιστορίες γύρω από την παραγωγή της ταινίας κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η Γουινόνα Ράιντερ είχε επίσης υποστηρίξει, σε συνέντευξή της στους Sunday Times το 2020, ότι ο Κόπολα είχε ζητήσει από άλλους ηθοποιούς στο πλατό να της φωνάζουν προσβολές σε κομβικές σκηνές.
«Παρότι θεωρώ ότι η Γουινόνα είναι εξαιρετική ηθοποιός, το περιστατικό που περιέγραψε δεν συνέβη με αυτόν τον τρόπο και το να φωνάζω ή να κακομεταχειρίζομαι ανθρώπους δεν είναι κάτι που κάνω ούτε ως άνθρωπος ούτε ως σκηνοθέτης», είχε δηλώσει τότε ο Κόπολα σε ανακοίνωση που είχε παραχωρήσει στο Entertainment Weekly.
«Σε αυτή την περίπτωση, την οποία θυμάμαι ξεκάθαρα, έδωσα οδηγία στον Γκάρι Όλντμαν —παραμένοντας στον ρόλο του ως Δράκουλας— να της ψιθυρίζει αυτοσχέδιες φράσεις, όπως και στους άλλους χαρακτήρες, κάνοντάς τες όσο πιο φρικτές και μοχθηρές μπορούσε. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς ειπώθηκε, αλλά ο αυτοσχεδιασμός είναι μια συνηθισμένη πρακτική στη δημιουργία μιας ταινίας», είχε διευκρινίσει.
Εκπρόσωπος της Ράιντερ επιβεβαίωσε αργότερα τη συγκεκριμένη εκδοχή του Κόπολα σε νέα δήλωση. «Η Γουινόνα και ο Φράνσις συμφωνούν και η ανάμνησή του είναι σωστή», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Ζήτησε από τους ηθοποιούς, παραμένοντας στους ρόλους τους, να λένε φρικτά πράγματα στη Γουινόνα ως τεχνική για να τη βοηθήσει να κλάψει στη σκηνή. Παρότι αυτή η τεχνική δεν λειτούργησε στην περίπτωσή της, τον αγαπά και τον σέβεται και θεωρεί μεγάλη τιμή το γεγονός ότι συνεργάστηκε μαζί του».
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διευκρίνισε πως η συνεργασία του με τον Κόπολα και τους συμπρωταγωνιστές του Γουινόνα Ράιντερ, Άντονι Χόπκινς και Κιάνου Ριβς στο γοτθικό δράμα τρόμου ήταν μια καλή εμπειρία. Όπως είπε, μάλιστα, «ήθελε να κάνει την ταινία μόνο και μόνο εξαιτίας» του σπουδαίου σκηνοθέτη και δημιουργού του «Νονού». Ωστόσο, η συνεργασία τους δεν ήταν πάντοτε ανέφελη.
«Το ενδιαφέρον ήταν ότι επρόκειτο για τον “Δράκουλα” του Φράνσις Κόπολα, για το πώς θα τον έβλεπε εκείνος και τι όραμα θα έφερνε στην ταινία. Κάποιες φορές συναντιόμασταν δημιουργικά και συγκρουόμασταν», σχολίασε ο 68χρονος ηθοποιός, μιλώντας σε πάνελ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, απαντώντας σε ερώτηση για την παραγωγή της ταινίας του 1992, η οποία αργότερα απέφερε 216 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Παρότι δήλωσε ότι δεν είναι πολύ περήφανος για ορισμένες συμπεριφορές πίσω από τις κάμερες, αλλά και για υλικό που καταγράφει τη δυναμική μεταξύ των ηθοποιών και του συνεργείου στο πλατό, ο Όλντμαν περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως ένα μάθημα για το πώς να διαχειρίζεται καλύτερα τις επαγγελματικές σχέσεις αργότερα στην καριέρα του.
Gary Oldman addresses his conflict with Francis Ford Coppola on the set of 1992’s ‘Bram Stoker’s Dracula,’ adding that directors are ‘all a bit nuts.’ https://t.co/jSZueGQ8Ai— Entertainment Weekly (@EW) September 11, 2026
Ο ηθοποιός επαίνεσε επίσης τη μοναδική προσέγγιση του Κόπολα στη σκηνοθεσία, θυμούμενος ότι «σου μιλούσε την ώρα που γυριζόταν η σκηνή, σαν να γυρίζαμε βουβή ταινία». Στη συνέχεια μιμήθηκε ορισμένες από τις οδηγίες που, όπως είπε, του φώναζε ο σκηνοθέτης μέσα στην ένταση μιας σκηνής. «Είμαστε όλοι λίγο τρελοί», είπε ο Όλντμαν, προκαλώντας γέλια στο κοινό.
«Οι σκηνοθέτες είναι όλοι πολύ παράξενοι. Είναι ιδιοφυείς. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί μου φίλοι, αλλά είναι όλοι λίγο τρελοί. Αυτό που κάνεις είναι να προσαρμόζεσαι και να λες: “Α, αυτή είναι έτσι. Εντάξει. Αυτός είναι έτσι. Α, θέλει να κάνει 100 λήψεις. Θα αφεθώ στη διαδικασία”», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Ιστορίες γύρω από την παραγωγή της ταινίας κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η Γουινόνα Ράιντερ είχε επίσης υποστηρίξει, σε συνέντευξή της στους Sunday Times το 2020, ότι ο Κόπολα είχε ζητήσει από άλλους ηθοποιούς στο πλατό να της φωνάζουν προσβολές σε κομβικές σκηνές.
«Παρότι θεωρώ ότι η Γουινόνα είναι εξαιρετική ηθοποιός, το περιστατικό που περιέγραψε δεν συνέβη με αυτόν τον τρόπο και το να φωνάζω ή να κακομεταχειρίζομαι ανθρώπους δεν είναι κάτι που κάνω ούτε ως άνθρωπος ούτε ως σκηνοθέτης», είχε δηλώσει τότε ο Κόπολα σε ανακοίνωση που είχε παραχωρήσει στο Entertainment Weekly.
«Σε αυτή την περίπτωση, την οποία θυμάμαι ξεκάθαρα, έδωσα οδηγία στον Γκάρι Όλντμαν —παραμένοντας στον ρόλο του ως Δράκουλας— να της ψιθυρίζει αυτοσχέδιες φράσεις, όπως και στους άλλους χαρακτήρες, κάνοντάς τες όσο πιο φρικτές και μοχθηρές μπορούσε. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς ειπώθηκε, αλλά ο αυτοσχεδιασμός είναι μια συνηθισμένη πρακτική στη δημιουργία μιας ταινίας», είχε διευκρινίσει.
Εκπρόσωπος της Ράιντερ επιβεβαίωσε αργότερα τη συγκεκριμένη εκδοχή του Κόπολα σε νέα δήλωση. «Η Γουινόνα και ο Φράνσις συμφωνούν και η ανάμνησή του είναι σωστή», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Ζήτησε από τους ηθοποιούς, παραμένοντας στους ρόλους τους, να λένε φρικτά πράγματα στη Γουινόνα ως τεχνική για να τη βοηθήσει να κλάψει στη σκηνή. Παρότι αυτή η τεχνική δεν λειτούργησε στην περίπτωσή της, τον αγαπά και τον σέβεται και θεωρεί μεγάλη τιμή το γεγονός ότι συνεργάστηκε μαζί του».
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