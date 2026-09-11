Τα πρώτα λόγια του πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του: Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;
Τα πρώτα λόγια του πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του: Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;
Πρέπει οι κατηγορούμενοι να μπουν φυλακή και να μην βγουν ποτέ, δήλωσε ο Μανώλης Μαζωνάκης για τους δύο γιατρούς σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης
Συντριμμένος μίλησε για πρώτη φορά μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ο πατέρας του. Ο Μανώλης Μαζωνάκης αναφέρθηκε στους ανθρώπους που θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο του παιδιού του. Σε βάρος του Ηλία Θεοδωρόπουλο και της Ιωάννας Γάκα, των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.
Ξεσπώντας σε λυγμούς, ο πατέρας του τραγουδιστή ζητά την παραδειγματική τιμωρία των δύο γιατρών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί του. Την ίδια στιγμή εκφράζει την αγωνία του για το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα θύματα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, ο Μανώλης Μαζωνάκης δήλωσε χαρακτηρτιστικά: «Πρέπει οι κατηγορούμενοι να μπουν φυλακή και να μην βγουν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε που θα τους σώσει ο Γιώργος; Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ξεσπώντας σε λυγμούς, ο πατέρας του τραγουδιστή ζητά την παραδειγματική τιμωρία των δύο γιατρών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί του. Την ίδια στιγμή εκφράζει την αγωνία του για το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα θύματα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, ο Μανώλης Μαζωνάκης δήλωσε χαρακτηρτιστικά: «Πρέπει οι κατηγορούμενοι να μπουν φυλακή και να μην βγουν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε που θα τους σώσει ο Γιώργος; Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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