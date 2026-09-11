Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, απολογούνται τη Δευτέρα

και

Γάκα,

Νωρίτερα, οι δύο συλληφθέντες,

, μεταφέρθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού.

Η έξοδος από το ΑΤ Κυψέλης:



Η άφιξή τους στην Ευελπίδων:

Σημειώνεται πως τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν

τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις,

, τα δεδομένα από

και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού.

Η σύλληψη των δύο γιατρών ακολούθησε την

, όπου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (10/9) βρίσκονταν αστυνομικοί.

Οι Αρχές συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο εγγράφων και ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, καθώς και αρχεία και σκευάσματα που βρέθηκαν στον χώρο.

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Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής του τραγουδιστή

Την ίδια ώρα,

, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Όπως έγραψε νωρίτερα το

, η ιατροδικαστική εξέταση

ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.