«Ήσουν ένας και μοναδικός, αυτοκράτορας», γράφει η Έλενα Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη
«Ήσουν ένας και μοναδικός, αυτοκράτορας», γράφει η Έλενα Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Σε λάτρεψε ο κόσμος και θα συνεχίσει να σε λατρεύει γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά, αναφέρει η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της
Αυτοκράτορας, ανεπανάληπτος, μοναδικός. Αυτοί ήταν μερικοί μόνο από τους χαρακτηρισμούς που απέδωσε η Έλενα Παπαρίζου στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας το δικό της «αντίο». Ενώ πλήθος επωνύμων έχει αποχαιρετήσει μέσα από τα social media τον Γιώργο Μαζωνάκη, η τραγουδίστρια έκανε με τη σειρά της μία συγκινητική ανάρτηση.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε ένα βίντεο από το The Voice, όπου και οι δύο συμμετείχαν ως coach και μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον. Τον αποχαιρέτησε, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια γνωριμίας, χαρακτηρίζοντάς τον μοναδικό και ανεπανάληπτο καλλιτέχνη, άνθρωπο με παιδική ψυχή, χιούμορ, ευαισθησία και ειλικρίνεια.
Η Έλενα Παπαρίζου ανέτρεξε στις προσωπικές στιγμές και τις συζητήσεις που είχαν, τις οποίες θα κρατά πάντα μέσα της. Μετά τον θάνατό του, θα συνεχίσει να ζει, όπως σημείωσε, μέσα από τα τραγούδια και την αγάπη του κόσμου.
Δείτε την ανάρτησή της
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα… Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου».
Παράλληλα, τόνισε πως έχει στο μυαλό της την παιδική του ψυχή, το χιούμορ και τη ζεστασιά του. «Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, υπογράμμισε την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν. Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε ένα βίντεο από το The Voice, όπου και οι δύο συμμετείχαν ως coach και μοιράστηκε μερικά λόγια για εκείνον. Τον αποχαιρέτησε, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια γνωριμίας, χαρακτηρίζοντάς τον μοναδικό και ανεπανάληπτο καλλιτέχνη, άνθρωπο με παιδική ψυχή, χιούμορ, ευαισθησία και ειλικρίνεια.
Η Έλενα Παπαρίζου ανέτρεξε στις προσωπικές στιγμές και τις συζητήσεις που είχαν, τις οποίες θα κρατά πάντα μέσα της. Μετά τον θάνατό του, θα συνεχίσει να ζει, όπως σημείωσε, μέσα από τα τραγούδια και την αγάπη του κόσμου.
Δείτε την ανάρτησή της
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα… Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου».
Παράλληλα, τόνισε πως έχει στο μυαλό της την παιδική του ψυχή, το χιούμορ και τη ζεστασιά του. «Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, υπογράμμισε την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν. Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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