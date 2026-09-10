«Ήσουν ένας και μοναδικός, αυτοκράτορας», γράφει η Έλενα Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

η

στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας το δικό της «αντίο».

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε:

Παράλληλα, τόνισε πως έχει στο μυαλό της την παιδική του ψυχή, το χιούμορ και τη ζεστασιά του.

, πρόσθεσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: