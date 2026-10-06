Φλωρίδης: Κακούργημα ακόμα και για 1 ευρώ οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, τι προβλέπει η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή
Φλωρίδης: Κακούργημα ακόμα και για 1 ευρώ οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, τι προβλέπει η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή
Η σχετική διάταξη κατατέθηκε την Δευτέρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αναμένεται να ψηφιστεί περί τις 15 Οκτωβρίου
Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμα και για ένα ευρώ, όπως είπε στην ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως ανακοίνωσε η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες κατατέθηκε στη Βουλή την Δευτέρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αναμένεται να ψηφιστεί περί τις 15 Οκτωβρίου.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, κακούργημα ώστε όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν φυλακή» είπε ο κ. Φλωρίδης στην ΕΡΤ εξηγώντας ότι με νέα διάταξη αίρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ για να θεωρείται μια απάτη κακούργημα.
Παράλληλα ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι «υπήρχε μια αρχική εντύπωση ότι η ρύθμιση θα αφορά ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα. Αυτό το ξεπεράσαμε, θα καλύπτει όλους»
Στο θέμα είχε αναφερθεί νωρίτερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που χαρακτήρισε «επιδημία» τις ηλεκτρονικές απάτες, Όπως είπε στην ΕΡΤ «κυρίως Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψη μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ». Σημείωσε, δε, ότι «κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες»
Άρθρο 207 Κακουργηματικές μορφές απάτης και απάτης με υπολογιστή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 386 και παρ. 1 άρθρου 386Α Ποινικού Κώδικα 1.
Στην παρ. 1 του άρθρου 386 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί απάτης, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα α) με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή β) με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας, επιβάλλεται κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 386Α του Ποινικού Κώδικα, περί απάτης με υπολογιστή, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή: α) με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, γ) με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή, μετάδοση ή εξάλειψη ορθών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση χρημάτων ή νομισματικής αξίας τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, διαπράττει απάτες με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα α) με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή β) με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας, επιβάλλεται κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.».
Όπως ανακοίνωσε η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες κατατέθηκε στη Βουλή την Δευτέρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αναμένεται να ψηφιστεί περί τις 15 Οκτωβρίου.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, κακούργημα ώστε όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν φυλακή» είπε ο κ. Φλωρίδης στην ΕΡΤ εξηγώντας ότι με νέα διάταξη αίρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ για να θεωρείται μια απάτη κακούργημα.
Παράλληλα ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι «υπήρχε μια αρχική εντύπωση ότι η ρύθμιση θα αφορά ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα. Αυτό το ξεπεράσαμε, θα καλύπτει όλους»
Στο θέμα είχε αναφερθεί νωρίτερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που χαρακτήρισε «επιδημία» τις ηλεκτρονικές απάτες, Όπως είπε στην ΕΡΤ «κυρίως Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψη μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ». Σημείωσε, δε, ότι «κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες»
Η διάταξη για τις τηλεφωνικές απάτες που κατατέθηκε στη Βουλή
Άρθρο 207 Κακουργηματικές μορφές απάτης και απάτης με υπολογιστή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 386 και παρ. 1 άρθρου 386Α Ποινικού Κώδικα 1.
Στην παρ. 1 του άρθρου 386 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί απάτης, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα α) με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή β) με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας, επιβάλλεται κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 386Α του Ποινικού Κώδικα, περί απάτης με υπολογιστή, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή: α) με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, γ) με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή, μετάδοση ή εξάλειψη ορθών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση χρημάτων ή νομισματικής αξίας τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, διαπράττει απάτες με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα α) με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή β) με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας, επιβάλλεται κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.».
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