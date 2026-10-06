Η Χάλι Μπέρι ζητά να αποκτήσει ξανά την επιμέλεια του 12χρονου γιου της: Επέστρεφε θυμωμένος και επιθετικός από τον πατέρα του, λέει

Η ηθοποιός έχασε προσωρινά την επιμέλεια του γιου της μετά τις καταγγελίες του Ολιβιέ Μαρτίνεζ για κακοποίηση του 12χρονου

προσέφυγε ξανά η Χάλι Μπέρι



Στα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το People , η ηθοποιός υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι το παιδί της επέστρεφε από το σπίτι του πατέρα του «θυμωμένο και επιθετικό» απέναντί της.







Παράλληλα, αίτημα της Χάλι Μπέρι είναι να έχει ξανά τη δυνατότητα να λαμβάνει την τελική απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο γονέων, όπως προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία, καθώς και να υποχρεωθεί ο πρώην σύζυγός της να συμμετέχει στις συνεδρίες θεραπείας που έχουν οριστεί από το δικαστήριο.







Η ίδια ανέφερε επίσης, ότι ο γιος της έφερνε στη συζήτηση διαφωνίες που αφορούσαν στους γονείς του σε ιδιωτικό επίπεδο και φέρεται να υιοθετούσε τη θέση του πατέρα του. Όπως υποστήριξε, σε ζητήματα που αφορούσαν στον Μάτσεο, όπως το ποδόσφαιρο ή το σχολείο του, εκείνος γνώριζε τις συζητήσεις των γονιών του προτού καταλήξουν σε κάποια απόφαση.



Η ηθοποιός υποστήριξε ακόμη, ότι η άρνηση του Ολιβιέ Μαρτίνεζ να συνεργαστεί σε ζητήματα σχετικά με τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Μάτσεο έχει επηρεάσει αρνητικά την ευημερία του. Η Μπέρι υποστήριξε σε άλλο σημείο, ότι ο πρώην σύζυγός της, έχει πει πως ο Μάτσεο είναι «αρκετά μεγάλος» ώστε να παίρνει μόνος του αποφάσεις και ότι εκείνη θα πρέπει να το επιτρέπει προκειμένου να είναι ευχαριστημένος και να βελτιώσει τη σχέση τους.



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Οι καταγγελίες αυτές αφορούν σε περιστατικό της 26ης Σεπτεμβρίου 2026. Ο Μαρτίνεζ ισχυρίστηκε, ότι η Μπέρι επιτέθηκε στον Μάτσεο, ενώ εκείνος έπαιζε φορώντας ακουστικά, υποστηρίζοντας ότι τον έσπρωξε και έβαλε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη, ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και έκανε λόγο για προηγούμενες περιπτώσεις σωματικής, λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης.



Το δικαστήριο τροποποίησε προσωρινά το πρόγραμμα επικοινωνίας της Μπέρι με τον γιο της, επιτρέποντας την επαφή τους, αλλά δεν έκανε δεκτό το αίτημα για παρακολούθηση της νηφαλιότητάς της, επικαλούμενο «ανεπαρκείς πληροφορίες».



Με βάση την προσωρινή ρύθμιση, η Μπέρι μπορεί να βλέπει τον Μάτσεο Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και Σάββατο και Κυριακή, επίσης από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.



Στο δικαστήριοζητώντας να επανέλθει η προηγούμενη συμφωνία για την επιμέλεια του 12χρονου γιου της, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ Στα δικαστικά έγγραφα, η ηθοποιός υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι το παιδί της επέστρεφε από το σπίτι του πατέρα του «θυμωμένο και επιθετικό» απέναντί της.Η 60χρονη ζητά να επανέλθει σε ισχύ η συμφωνία του Αυγούστου του 2023, βάσει της οποίας εκείνη και ο Μαρτίνεζ είχαν συνεπιμέλεια. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την απόφαση, ο Γάλλος ηθοποιός να έχει προσωρινά την επιμέλεια του ανηλίκου , μετά τις κατηγορίες σε βάρος της πρώην συζύγου του, ότι κακοποίησε τον 12χρονο Παράλληλα, αίτημα της Χάλι Μπέρι είναι να έχει ξανά τη δυνατότητα να λαμβάνει την τελική απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο γονέων, όπως προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία, καθώς και να υποχρεωθεί ο πρώην σύζυγός της να συμμετέχει στις συνεδρίες θεραπείας που έχουν οριστεί από το δικαστήριο.Η Μπέρι δεν αναφέρεται ευθέως στις πρόσφατες καταγγελίες του Μαρτίνεζ, ότι κακοποίησε τον γιο τους. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η ένταση που υπάρχει μεταξύ εκείνης και του πρώην συζύγου της επηρεάζει και τη σχέση της με τον Μάτσεο.Η ίδια ανέφερε επίσης, ότι ο γιος της έφερνε στη συζήτηση διαφωνίες που αφορούσαν στους γονείς του σε ιδιωτικό επίπεδο και φέρεται να υιοθετούσε τη θέση του πατέρα του. Όπως υποστήριξε, σε ζητήματα που αφορούσαν στον Μάτσεο, όπως το ποδόσφαιρο ή το σχολείο του, εκείνος γνώριζε τις συζητήσεις των γονιών του προτού καταλήξουν σε κάποια απόφαση.Η ηθοποιός υποστήριξε ακόμη, ότι η άρνηση του Ολιβιέ Μαρτίνεζ να συνεργαστεί σε ζητήματα σχετικά με τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Μάτσεο έχει επηρεάσει αρνητικά την ευημερία του. Η Μπέρι υποστήριξε σε άλλο σημείο, ότι ο πρώην σύζυγός της, έχει πει πως ο Μάτσεο είναι «αρκετά μεγάλος» ώστε να παίρνει μόνος του αποφάσεις και ότι εκείνη θα πρέπει να το επιτρέπει προκειμένου να είναι ευχαριστημένος και να βελτιώσει τη σχέση τους.Από την πλευρά του, ο Μαρτίνεζ ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει πλήρως το αίτημα της Μπέρι. Ο 60χρονος ηθοποιός υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος της πρώην συζύγου του και ότι υπάρχει κίνδυνος «άμεσης απειλής» για τον γιο τους, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι η Μπέρι άσκησε σωματική βία εναντίον του Οι καταγγελίες αυτές αφορούν σε περιστατικό της 26ης Σεπτεμβρίου 2026. Ο Μαρτίνεζ ισχυρίστηκε, ότι η Μπέρι επιτέθηκε στον Μάτσεο, ενώ εκείνος έπαιζε φορώντας ακουστικά, υποστηρίζοντας ότι τον έσπρωξε και έβαλε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη, ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και έκανε λόγο για προηγούμενες περιπτώσεις σωματικής, λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης.Το δικαστήριο τροποποίησε προσωρινά το πρόγραμμα επικοινωνίας της Μπέρι με τον γιο της, επιτρέποντας την επαφή τους, αλλά δεν έκανε δεκτό το αίτημα για παρακολούθηση της νηφαλιότητάς της, επικαλούμενο «ανεπαρκείς πληροφορίες».Με βάση την προσωρινή ρύθμιση, η Μπέρι μπορεί να βλέπει τον Μάτσεο Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και Σάββατο και Κυριακή, επίσης από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το πρώην ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιό του το 2023, έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια δικαστικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο γονείς διατήρησαν την από κοινού την επιμέλεια του Μάτσεο, ενώ η Μπέρι συμφώνησε να καταβάλλει στον Μαρτίνεζ 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή, καθώς και επιπλέον 4,3% οποιουδήποτε εισοδήματός της ξεπερνά τα 2 εκατ. δολάρια.



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