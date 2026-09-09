Πάμελα Άντερσον και Τόμι Λι: Ο μεγαλύτερος γιος τους αρραβωνιάστηκε με την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του
Πάμελα Άντερσον και Τόμι Λι: Ο μεγαλύτερος γιος τους αρραβωνιάστηκε με την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του
Ο Μπράντον Τόμας Λι έκανε πρόταση γάμου στην Καταρίνα Ντεμετριάδης, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ινδονησία
Ο 30χρονος γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι αρραβωνιάστηκε με την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του. Ο Μπράντον Τόμας Λι έκανε πρόταση γάμου στην Καταρίνα Ντεμετριάδης, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE.
Οι δυο τους μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και ήταν φίλοι για χρόνια, πριν ξεκινήσουν να βγαίνουν το 2025. Σήμερα ζουν στη Νέα Υόρκη και σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του 2027.
Ο Μπράντον είναι υποψήφιος για Emmy παραγωγός, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής στην And Her Son’s Productions. Ήταν παραγωγός στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», που αφορά τη μητέρα του, ενώ ανέλαβε και χρέη εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία «The Last Showgirl», με πρωταγωνίστρια την Άντερσον. Είναι επίσης συνιδρυτής της εταιρείας περιποίησης δέρματος Sonsie.
Η Ντεμετριάδης, από την πλευρά της, σπουδάζει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Η 59χρονη Άντερσον και ο 63χρονος Τόμι Λι έγιναν γονείς μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, με τη γέννηση του Μπράντον το 1996. Ο δεύτερος γιος τους, Ντίλαν Τζάγκερ Λι, σήμερα 28 ετών, γεννήθηκε το 1997.
Η ηθοποιός και μοντέλο και ο μουσικός χώρισαν το 1998, έπειτα από τρία χρόνια γάμου, αλλά βρέθηκαν ξανά μαζί στον γάμο του Ντίλαν νωρίτερα φέτος. Ο γάμος του Ντίλαν με τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Πόλα Μπρους ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Σεν Τροπέ, στο ίδιο μέρος όπου είχε αρραβωνιαστεί δύο χρόνια νωρίτερα.
Η Άντερσον είχε δηλώσει τότε στη Vogue ότι το να βλέπει τον μικρότερο γιο της να παντρεύεται ήταν για εκείνη μία «συγκινητική στιγμή». «Τα δάκρυα με πιάνουν απροετοίμαστη κάποιες φορές — δάκρυα χαράς. Αλλά, όπως λέει ο Χαλίλ Γκιμπράν, “ως γονείς, είμαστε το τόξο από το οποίο εκτοξεύεται η ζωή”», είχε πει.
Μιλώντας στο PEOPLE, είχε τονίσει: «Είναι πολύ συγκινητικό. Σε πιάνει κάπως απροετοίμαστο, γιατί όλοι μας ζούμε εδώ και χρόνια τόσο ανεξάρτητες ζωές. Τα αγόρια μου είναι πολύ ανεξάρτητα και ζουν μόνα τους εδώ και πολλά χρόνια, ενώ εκείνος και η Πόλα είναι μαζί εννέα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, πραγματικά ένιωσα σαν να σκέφτηκα: “Ο Ντίλαν δεν είναι πια δικός μου. Εκείνος και η Πόλα ανήκουν ο ένας στον άλλον”».
Φωτογραφία: Shutterstock
Οι δυο τους μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και ήταν φίλοι για χρόνια, πριν ξεκινήσουν να βγαίνουν το 2025. Σήμερα ζουν στη Νέα Υόρκη και σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του 2027.
Ο Μπράντον είναι υποψήφιος για Emmy παραγωγός, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής στην And Her Son’s Productions. Ήταν παραγωγός στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», που αφορά τη μητέρα του, ενώ ανέλαβε και χρέη εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία «The Last Showgirl», με πρωταγωνίστρια την Άντερσον. Είναι επίσης συνιδρυτής της εταιρείας περιποίησης δέρματος Sonsie.
Η Ντεμετριάδης, από την πλευρά της, σπουδάζει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Η 59χρονη Άντερσον και ο 63χρονος Τόμι Λι έγιναν γονείς μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, με τη γέννηση του Μπράντον το 1996. Ο δεύτερος γιος τους, Ντίλαν Τζάγκερ Λι, σήμερα 28 ετών, γεννήθηκε το 1997.
Pamela Anderson and Tommy Lee’s Son Brandon Thomas Lee Is Engaged to Katarina Demetriades (Exclusive) https://t.co/Cj1ciwZyBT— People (@people) September 9, 2026
Η Άντερσον είχε δηλώσει τότε στη Vogue ότι το να βλέπει τον μικρότερο γιο της να παντρεύεται ήταν για εκείνη μία «συγκινητική στιγμή». «Τα δάκρυα με πιάνουν απροετοίμαστη κάποιες φορές — δάκρυα χαράς. Αλλά, όπως λέει ο Χαλίλ Γκιμπράν, “ως γονείς, είμαστε το τόξο από το οποίο εκτοξεύεται η ζωή”», είχε πει.
Μιλώντας στο PEOPLE, είχε τονίσει: «Είναι πολύ συγκινητικό. Σε πιάνει κάπως απροετοίμαστο, γιατί όλοι μας ζούμε εδώ και χρόνια τόσο ανεξάρτητες ζωές. Τα αγόρια μου είναι πολύ ανεξάρτητα και ζουν μόνα τους εδώ και πολλά χρόνια, ενώ εκείνος και η Πόλα είναι μαζί εννέα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, πραγματικά ένιωσα σαν να σκέφτηκα: “Ο Ντίλαν δεν είναι πια δικός μου. Εκείνος και η Πόλα ανήκουν ο ένας στον άλλον”».
Φωτογραφία: Shutterstock
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