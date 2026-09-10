Η ταινία «Avengers: Doomsday» ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις τρεις μήνες πριν από την πρεμιέρα
Η ταινία «Avengers: Doomsday» ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις τρεις μήνες πριν από την πρεμιέρα
Η επίσημη προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου
Η επερχόμενη υπερπαραγωγή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel «Avengers: Doomsday», έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπωλήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά, λίγους μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα, στις 18 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την Disney, πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.
Πρόκειται για το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών που αποκάλυψε πρόσφατα η Disney στο συνέδριο CinemaCon, υποσχόμενο τις «μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο καθηλωτικές» προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου.
Τα στοιχεία των προπωλήσεων για το «Doomsday» ανακοινώθηκαν από τον ανώτερο εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της Walt Disney Company, Χιου Τζόνστον, στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, όπως αναφέρει το Variety.
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των 'Αντονι και Τζο Ρούσο, η ταινία συγκεντρώνει ένα πρωτοφανές πλήθος υπερηρώων της Marvel, από τους Avengers και τους Fantastic Four, μέχρι τους Thunderbolts και τους X-Men. Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον πλέον αμείλικτο εχθρό που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ, τον Victor Von Doom.
Στον ρόλο του κακού του MCU επιστρέφει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή μετά τον θάνατο του Tony Stark/Iron Man στο φινάλε του «Avengers: Endgame».
Παράλληλα, ο Κρις Έβανς επανέρχεται ως Steve Rogers/Captain America και ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, πλαισιωμένοι από τον Πολ Ραντ, τη Λετίσια Ράιτ, τον Σεμπάστιαν Σταν, τον Τομ Χίντλστον και τον Σίμου Λιου.
Δείτε το τρέιλερ
Επιπλέον το «Doomsday» αποτελεί την ένταξη στο MCU σειράς ηθοποιών από το σύμπαν των «X-Men» της Fox, μετά την εξαγορά της από τη Disney. Στους γνώριμους ρόλους τους επιστρέφουν οι Πάτρικ Στιούαρτ (Professor X), Ίαν ΜακΚέλεν (Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (Cyclops), Κέλσι Γκράμερ (Beast), Ρεμπέκα Ρομέιν (Mystique), 'Αλαν Κάμινγκ (Nightcrawler), αλλά και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit.
Σύμφωνα με την Disney, πάνω από το 70% των προπωλήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.
Πρόκειται για το νέο πρότυπο πιστοποίησης αιθουσών που αποκάλυψε πρόσφατα η Disney στο συνέδριο CinemaCon, υποσχόμενο τις «μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο καθηλωτικές» προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου.
"Avengers: Doomsday" has already made $50 million in domestic pre-sales, three months before the movie’s Dec. 18 release date.https://t.co/OWn0TtpeFU pic.twitter.com/w0bnq8RDZc— Variety (@Variety) September 9, 2026
Τα στοιχεία των προπωλήσεων για το «Doomsday» ανακοινώθηκαν από τον ανώτερο εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της Walt Disney Company, Χιου Τζόνστον, στο συνέδριο Goldman Sachs Communacopia + Technology, όπως αναφέρει το Variety.
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των 'Αντονι και Τζο Ρούσο, η ταινία συγκεντρώνει ένα πρωτοφανές πλήθος υπερηρώων της Marvel, από τους Avengers και τους Fantastic Four, μέχρι τους Thunderbolts και τους X-Men. Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον πλέον αμείλικτο εχθρό που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ, τον Victor Von Doom.
Στον ρόλο του κακού του MCU επιστρέφει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή μετά τον θάνατο του Tony Stark/Iron Man στο φινάλε του «Avengers: Endgame».
Παράλληλα, ο Κρις Έβανς επανέρχεται ως Steve Rogers/Captain America και ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, πλαισιωμένοι από τον Πολ Ραντ, τη Λετίσια Ράιτ, τον Σεμπάστιαν Σταν, τον Τομ Χίντλστον και τον Σίμου Λιου.
Δείτε το τρέιλερ
Επιπλέον το «Doomsday» αποτελεί την ένταξη στο MCU σειράς ηθοποιών από το σύμπαν των «X-Men» της Fox, μετά την εξαγορά της από τη Disney. Στους γνώριμους ρόλους τους επιστρέφουν οι Πάτρικ Στιούαρτ (Professor X), Ίαν ΜακΚέλεν (Magneto), Τζέιμς Μάρσντεν (Cyclops), Κέλσι Γκράμερ (Beast), Ρεμπέκα Ρομέιν (Mystique), 'Αλαν Κάμινγκ (Nightcrawler), αλλά και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit.
Το παρών δίνουν επίσης οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Fantastic Four: First Steps», Πέδρο Πασκάλ ως Mister Fantastic, Βανέσα Κίρμπι ως Invisible Woman, Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και Έμπον Μος-Μπάκραχ ως Thing, όπως και το καστ των «Thunderbolts», συμπεριλαμβανομένων των Φλόρενς Πιου (Yelena Belova), Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Red Guardian), Λιούις Πούλμαν (Sentry), Γουάιατ Ράσελ (U.S. Agent) και Χάνα Τζον-Κέιμεν (Ghost).
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