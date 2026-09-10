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Γυμνή σε εξώφυλλο περιοδικού η Χέιλι Μπίμπερ για να γιορτάσει την καταγωγή της από τη Βραζιλία
Γυμνή σε εξώφυλλο περιοδικού η Χέιλι Μπίμπερ για να γιορτάσει την καταγωγή της από τη Βραζιλία
Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν θα πόζαρε ποτέ εντελώς γυμνή μπροστά στον φακό, η Μπίμπερ απέδωσε την αλλαγή στάσης της στην άνω των 10 ετών φιλία της με τη φωτογράφο Ρενέ Μεντράνο
Φορώντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα γιόρτασε την καταγωγή της από τη Βραζιλία η Χέιλι Μπίμπερ στο εξώφυλλο του περιοδικού CE, με τίτλο «The Brazil Issue».
Το 29χρονο μοντέλο εμφανίζεται στο εξώφυλλο της τρίτης έκδοσης του περιοδικού ποζάροντας γυμνή ενώ πίνει ένα κουτάκι από το τοπικό αναψυκτικό Guaraná Antarctica.
Τις φωτογραφίες τράβηξε στο Ρίο η επί χρόνια φίλη της Χέιλι Μπίμπερ, Ρενέλ Μεντράνο, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού του 2026.
Αν και το μοντέλο είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα πόζαρε ποτέ εντελώς γυμνό μπροστά στον φακό, απέδωσε την αλλαγή στάσης της στην άνω των 10 ετών φιλία της με τη φωτογράφο.
«Νιώθω άνετα όταν με πιέζει, όταν με φωτογραφίζει διαφορετικά, όταν με βοηθά να παρουσιαστώ με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί ξέρω ότι θέλει κι εκείνη να νιώθω άνετα με τον εαυτό μου. Δεν θα το είχα κάνει ποτέ αυτό, δεν θα είχα δείξει τόσα πολλά, με κανέναν άλλον πέρα από εκείνη» δήλωσε η Μπίμπερ.
Η φωτογράφιση αποτέλεσε φόρο τιμής στις ρίζες της Μπίμπερ καθώς η μητέρα της, Κένια, είναι Βραζιλιάνα και ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της είναι ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και θρύλος της μπόσα νόβα, Εουμίρ Ντεοντάτο.
«Πραγματικά καλλιέργησαν και ανέπτυξαν την αγάπη μου για τη βραζιλιάνικη κουλτούρα, γιατί αυτό είναι οι ίδιοι, από εκεί προέρχονται», δήλωσε η Μπίμπερ στο περιοδικό αναφερόμενη στη μητέρα και τη γιαγιά της.
Η ίδια απέδωσε στις γυναίκες της οικογένειάς της το γεγονός ότι τη βοήθησαν να αισθάνεται άνετα με το σώμα της: «Το να βλέπεις τη γυναίκα που σε μεγαλώνει να αισθάνεται πραγματικά άνετα με το σώμα της είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Πάντα με βοηθούσε να αποδέχομαι τον εαυτό μου».
Το 29χρονο μοντέλο εμφανίζεται στο εξώφυλλο της τρίτης έκδοσης του περιοδικού ποζάροντας γυμνή ενώ πίνει ένα κουτάκι από το τοπικό αναψυκτικό Guaraná Antarctica.
Τις φωτογραφίες τράβηξε στο Ρίο η επί χρόνια φίλη της Χέιλι Μπίμπερ, Ρενέλ Μεντράνο, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού του 2026.
Hailey Bieber models nothing but tan lines in stripped-down photo shoot https://t.co/qg1joZIF6S pic.twitter.com/XKYDyl8t9D— New York Post (@nypost) September 9, 2026
Αν και το μοντέλο είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα πόζαρε ποτέ εντελώς γυμνό μπροστά στον φακό, απέδωσε την αλλαγή στάσης της στην άνω των 10 ετών φιλία της με τη φωτογράφο.
«Νιώθω άνετα όταν με πιέζει, όταν με φωτογραφίζει διαφορετικά, όταν με βοηθά να παρουσιαστώ με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί ξέρω ότι θέλει κι εκείνη να νιώθω άνετα με τον εαυτό μου. Δεν θα το είχα κάνει ποτέ αυτό, δεν θα είχα δείξει τόσα πολλά, με κανέναν άλλον πέρα από εκείνη» δήλωσε η Μπίμπερ.
Η φωτογράφιση αποτέλεσε φόρο τιμής στις ρίζες της Μπίμπερ καθώς η μητέρα της, Κένια, είναι Βραζιλιάνα και ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της είναι ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και θρύλος της μπόσα νόβα, Εουμίρ Ντεοντάτο.
«Πραγματικά καλλιέργησαν και ανέπτυξαν την αγάπη μου για τη βραζιλιάνικη κουλτούρα, γιατί αυτό είναι οι ίδιοι, από εκεί προέρχονται», δήλωσε η Μπίμπερ στο περιοδικό αναφερόμενη στη μητέρα και τη γιαγιά της.
Η ίδια απέδωσε στις γυναίκες της οικογένειάς της το γεγονός ότι τη βοήθησαν να αισθάνεται άνετα με το σώμα της: «Το να βλέπεις τη γυναίκα που σε μεγαλώνει να αισθάνεται πραγματικά άνετα με το σώμα της είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Πάντα με βοηθούσε να αποδέχομαι τον εαυτό μου».
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