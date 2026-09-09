GPO: Ανέβηκε στο 30,6% η ΝΔ, τσίμπησε δύο μονάδες μετά την ΔΕΘ, στο 16% ο Τσίπρας, τρίτο με 12,8% το ΠΑΣΟΚ, καταρρέει στο 3,6% η Καρυστιανού
GPO: Ανέβηκε στο 30,6% η ΝΔ, τσίμπησε δύο μονάδες μετά την ΔΕΘ, στο 16% ο Τσίπρας, τρίτο με 12,8% το ΠΑΣΟΚ, καταρρέει στο 3,6% η Καρυστιανού
Το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό - Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα
Δύο μονάδες τσίμπησε η ΝΔ μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, φτάνοντας στο 30,6% όπως αποτυπώνεται στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζοντας άνοδο σχεδόν μίας μονάδας (0,9%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,8%, ενώ καταρρέει το κόμμα Καρυστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%.
Τα στοιχεία παρέθεσε ο αναλυτής της GPO Αντώνης Παπαργύρης, αποτυπώνοντας το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την καλοκαιρινή περίοδο και ενόψει των εθνικών εκλογών.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, (από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου) ΕΛΑΣ 16% (από 15,1%), ΠΑΣΟΚ 12,8% (από 12,4%), Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6% (από 10,5%), Μέρα25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.
Στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντιστοίχως το 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ έναντι 58,6% που πιστεύει το αντίθετο.
Δείτε σε βίντεο την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
Τα στοιχεία παρέθεσε ο αναλυτής της GPO Αντώνης Παπαργύρης, αποτυπώνοντας το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την καλοκαιρινή περίοδο και ενόψει των εθνικών εκλογών.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, (από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου) ΕΛΑΣ 16% (από 15,1%), ΠΑΣΟΚ 12,8% (από 12,4%), Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6% (από 10,5%), Μέρα25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.
Στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντιστοίχως το 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ έναντι 58,6% που πιστεύει το αντίθετο.
Δείτε σε βίντεο την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
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