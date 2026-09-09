GPO: Ανέβηκε στο 30,6% η ΝΔ, τσίμπησε δύο μονάδες μετά την ΔΕΘ, στο 16% ο Τσίπρας, τρίτο με 12,8% το ΠΑΣΟΚ, καταρρέει στο 3,6% η Καρυστιανού

Το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό - Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα