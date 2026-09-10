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Στην Κύπρο ο Χέρτσογκ, στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και η πρόταση για τριμερή με τον Λίβανο
Στην Κύπρο ο Χέρτσογκ, στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και η πρόταση για τριμερή με τον Λίβανο
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Κύπρο - Διαμαρτυρία οργανώσεων και ΑΚΕΛ έξω από το Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων η ακριβής ώρα, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η συνάντηση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για μονοήμερη επίσκεψη εργασίας.
Ο Ισραηλινός Πρόεδρος έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, συνοδευόμενος από μεγάλη αυτοκινητοπομπή, και έγινε δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση ακολούθησαν συνομιλίες και γεύμα εργασίας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ, η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, το εμπόριο και ο τουρισμός. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι επιδίωξη της Λευκωσίας είναι η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυξημένη τουριστική κίνηση, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνταν περισσότερες από 200 πτήσεις την εβδομάδα από το Ισραήλ προς την Κύπρο, έναντι περίπου 140 που καταγράφονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.
«Θα ανταλλάξουμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις στη γειτονιά μας και για το πώς μπορούμε να εργαστούμε μαζί, αλλά και με άλλες χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε τις ίδιες αντιλήψεις, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας», είπε.
Από την πλευρά του, ο Ισαάκ Χέρτσογκ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Κύπρο και στη σχέση του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
«Αγαπώ τη χώρα σας και μεγάλωσα αγαπώντας την από την παιδική μου ηλικία. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να την επισκέπτομαι και να βλέπω την ανάπτυξη και την πρόοδό της», ανέφερε.
Ο Ισραηλινός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Νίκο Χριστοδουλίδη «σπουδαίο φίλο» και τόνισε ότι εκτιμά τον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο μαζί του.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του στην προοπτική πραγματοποίησης τριμερούς συνάντησης των Προέδρων της Κύπρου, του Ισραήλ και του Λιβάνου, ακόμη και επί κυπριακού εδάφους.
Ο Ισραηλινός Πρόεδρος έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, συνοδευόμενος από μεγάλη αυτοκινητοπομπή, και έγινε δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση ακολούθησαν συνομιλίες και γεύμα εργασίας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ, η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, το εμπόριο και ο τουρισμός. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής.
Πρόταση για τριμερή με τον ΛίβανοΚαλωσορίζοντας τον Ισαάκ Χέρτσογκ, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ισραηλινός ομόλογός του δεν είναι ξένος για την Κύπρο, επισημαίνοντας τους προσωπικούς δεσμούς της οικογένειάς του με το νησί.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι επιδίωξη της Λευκωσίας είναι η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυξημένη τουριστική κίνηση, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνταν περισσότερες από 200 πτήσεις την εβδομάδα από το Ισραήλ προς την Κύπρο, έναντι περίπου 140 που καταγράφονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.
«Θα ανταλλάξουμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις στη γειτονιά μας και για το πώς μπορούμε να εργαστούμε μαζί, αλλά και με άλλες χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε τις ίδιες αντιλήψεις, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας», είπε.
Από την πλευρά του, ο Ισαάκ Χέρτσογκ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Κύπρο και στη σχέση του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
«Αγαπώ τη χώρα σας και μεγάλωσα αγαπώντας την από την παιδική μου ηλικία. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να την επισκέπτομαι και να βλέπω την ανάπτυξη και την πρόοδό της», ανέφερε.
Ο Ισραηλινός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Νίκο Χριστοδουλίδη «σπουδαίο φίλο» και τόνισε ότι εκτιμά τον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο μαζί του.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του στην προοπτική πραγματοποίησης τριμερούς συνάντησης των Προέδρων της Κύπρου, του Ισραήλ και του Λιβάνου, ακόμη και επί κυπριακού εδάφους.
Όπως είπε, επιθυμία του είναι να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση, καθώς οι χώρες της περιοχής πρέπει να κινηθούν προς την ειρήνη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η τρομοκρατία θα απομονωθεί και θα δημιουργηθούν συνθήκες ευημερίας για τους λαούς.
Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και σε δρόμους της κυπριακής πρωτεύουσας.
Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα και γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, τόσο για την επίσκεψη όσο και ενόψει της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα.
Οι διοργανωτές αντιδρούν στην πρόσκληση προς τον Ισραηλινό Πρόεδρο, επικρίνοντας τη στάση της κυπριακής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ και κάνοντας αναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη και Χέρτσογκ αποτελεί πρόκληση και εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος του Ισραηλινού Προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο και την αναχώρηση του.
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποκοπές δρόμωνΗ κυπριακή Αστυνομία τέθηκε σε αυξημένη κινητοποίηση λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου και της διακίνησής του από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία.
Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και σε δρόμους της κυπριακής πρωτεύουσας.
Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα και γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, τόσο για την επίσκεψη όσο και ενόψει της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα.
Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό ΜέγαροΣτις 18:30 το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και άλλες οργανώσεις διοργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Τη συγκέντρωση στηρίζει και το ΑΚΕΛ, το οποίο κάλεσε σε μαζική συμμετοχή.
Οι διοργανωτές αντιδρούν στην πρόσκληση προς τον Ισραηλινό Πρόεδρο, επικρίνοντας τη στάση της κυπριακής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ και κάνοντας αναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη και Χέρτσογκ αποτελεί πρόκληση και εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος του Ισραηλινού Προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο και την αναχώρηση του.
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