Στην Κύπρο ο Χέρτσογκ, στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και η πρόταση για τριμερή με τον Λίβανο

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποκοπές δρόμων

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο

Όπως είπε, επιθυμία του είναι να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση, καθώς οι χώρες της περιοχής πρέπει να κινηθούν προς την ειρήνη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η τρομοκρατία θα απομονωθεί και θα δημιουργηθούν συνθήκες ευημερίας για τους λαούς.Η κυπριακή Αστυνομία τέθηκε σε αυξημένη κινητοποίηση λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου και της διακίνησής του από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία.Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και σε δρόμους της κυπριακής πρωτεύουσας.Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα και γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, τόσο για την επίσκεψη όσο και ενόψει της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα.Στις 18:30 το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και άλλες οργανώσεις διοργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Τη συγκέντρωση στηρίζει και το ΑΚΕΛ, το οποίο κάλεσε σε μαζική συμμετοχή.Οι διοργανωτές αντιδρούν στην πρόσκληση προς τον Ισραηλινό Πρόεδρο, επικρίνοντας τη στάση της κυπριακής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ και κάνοντας αναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη και Χέρτσογκ αποτελεί πρόκληση και εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος του Ισραηλινού Προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο και την αναχώρηση του.