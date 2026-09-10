Στο Προεδρικό η Αμάλ Αλαμουντίν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συνάντησή της με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

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Δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης το βράδυ

Σημειώνεται πως το βράδυ στις 20:30 θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.



Δεν αποκλείεται στο δείπνο να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.