Στο Προεδρικό η Αμάλ Αλαμουντίν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συνάντησή της με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Στο Προεδρικό η Αμάλ Αλαμουντίν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συνάντησή της με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Η επίσκεψή της στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO
Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από τον Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.
Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τασούλας έχει ξανασυναντηθεί με την γνωστή δικηγόρο και σύζυγο του Τζορτζ Κλούνεϊ, το 2014, όταν με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο, στο οποίο εργαζόταν η κυρία Κλούνεϊ στο Λονδίνο, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Η έξοδός της από το Προεδρικό Μέγαρο:
Στις 14:00 ο κ. Τασούλας θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Αιγύπτιο αρχαιολόγο και πρώην υπουργό Χάλεντ Ελ Ενάνι , ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία, διαδεχόμενος την Οντρέ Αζουλέ.
Δεν αποκλείεται στο δείπνο να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Δείτε βίντεο με το photo story της συνάντησης:
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τασούλας έχει ξανασυναντηθεί με την γνωστή δικηγόρο και σύζυγο του Τζορτζ Κλούνεϊ, το 2014, όταν με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο, στο οποίο εργαζόταν η κυρία Κλούνεϊ στο Λονδίνο, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Η έξοδός της από το Προεδρικό Μέγαρο:
Στις 14:00 ο κ. Τασούλας θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Αιγύπτιο αρχαιολόγο και πρώην υπουργό Χάλεντ Ελ Ενάνι , ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία, διαδεχόμενος την Οντρέ Αζουλέ.
Δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης το βράδυΣημειώνεται πως το βράδυ στις 20:30 θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.
Δεν αποκλείεται στο δείπνο να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
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