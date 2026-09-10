Ο Θοδωρής Φέρρης αναβάλλει συναυλία του μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη: Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο
Ο Θοδωρής Φέρρης αναβάλλει συναυλία του μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη: Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών
Την απόφαση να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοίνωσε ο Θοδωρής Φέρρης.
Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, ωστόσο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη την Τετάρτη, ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι η συναυλία μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.
Ο Θοδωρής Φέρρης αποχαιρέτισε παράλληλα τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή, έπειτα από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σημειώνοντας: «Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στην Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena). Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα ένα πρώτο ραντεβού, καθώς την Τετάρτη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει θεραπεία.
Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια να υπέστη ανακοπή. Από την κλινική ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά μετά έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, ωστόσο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη την Τετάρτη, ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι η συναυλία μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.
Ο Θοδωρής Φέρρης αποχαιρέτισε παράλληλα τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή, έπειτα από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σημειώνοντας: «Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στην Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena). Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα ένα πρώτο ραντεβού, καθώς την Τετάρτη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει θεραπεία.
Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια να υπέστη ανακοπή. Από την κλινική ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά μετά έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
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